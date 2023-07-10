Количество погибших солдат ВСУ не позволяет даже помыслить о победе Украины над Россией в этом конфликте

Украинские формирования несут слишком высокие потери на поле боя, а в ряды ВСУ мобилизуют неопытных людей, которые сразу сдаются в плен российской армии. Об этом заявил в интервью Лексу Фридману кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.По словам американского политика, количество погибших в результате боевых действий украинских военных приблизилось к 350 тысячам человек. Это очень впечатляющие потери, считает Кеннеди-младший.- считает кандидат в президенты США.Роберт Кеннеди-младший ранее неоднократно критиковал украинский конфликт и участие в нем действующей американской администрации, которая отправляет деньги и вооружение киевскому режиму. Такую позицию разделяет не только он: вовлеченность США в украинский конфликт очень критикуют и другие кандидаты в президенты США, включая экс-главу Белого дома Дональда Трампа и губернатора штата Флорида Рона Десантиса.На Западе все чаще строят пессимистичные прогнозы для Киева в плане перспектив развития конфликта. Многие политические деятели и эксперты считают, что у Киева нет шансов в противостоянии с Россией, даже несмотря на поддержку со стороны Запада. Ведь экономические, демографические и иные возможности двух государств несопоставимы.Поэтому многие политики призывают к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта, хотя бы из стремления сохранить украинскую государственность и другие территории, все еще контролируемые Киевом.