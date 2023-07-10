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Кандидат в президенты США: Количество погибших солдат ВСУ не позволяет даже помыслить о победе Украины в конфликте

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Кандидат в президенты США: Количество погибших солдат ВСУ не позволяет даже помыслить о победе Украины в конфликте

Украинские формирования несут слишком высокие потери на поле боя, а в ряды ВСУ мобилизуют неопытных людей, которые сразу сдаются в плен российской армии. Об этом заявил в интервью Лексу Фридману кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.


По словам американского политика, количество погибших в результате боевых действий украинских военных приблизилось к 350 тысячам человек. Это очень впечатляющие потери, считает Кеннеди-младший.

Количество погибших солдат ВСУ не позволяет даже помыслить о победе Украины над Россией в этом конфликте

- считает кандидат в президенты США.

Роберт Кеннеди-младший ранее неоднократно критиковал украинский конфликт и участие в нем действующей американской администрации, которая отправляет деньги и вооружение киевскому режиму. Такую позицию разделяет не только он: вовлеченность США в украинский конфликт очень критикуют и другие кандидаты в президенты США, включая экс-главу Белого дома Дональда Трампа и губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

На Западе все чаще строят пессимистичные прогнозы для Киева в плане перспектив развития конфликта. Многие политические деятели и эксперты считают, что у Киева нет шансов в противостоянии с Россией, даже несмотря на поддержку со стороны Запада. Ведь экономические, демографические и иные возможности двух государств несопоставимы.

Поэтому многие политики призывают к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта, хотя бы из стремления сохранить украинскую государственность и другие территории, все еще контролируемые Киевом.
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36 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:56
    +5
    Поэтому многие политики призывают к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта, хотя бы из стремления сохранить украинскую государственность и другие территории, все еще контролируемые Киевом.

    И хочется согласиться, но "торопиться не надо. Не надо торопиться!!" (с) Не нужна нам украинская государственность и территории контролируемые Киевом. Вот, когда их Москва будет контролировать, тогда и поговорим.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:59
      -7
      Цитата: Егоза

      И хочется согласиться, но "торопиться не надо. Не надо торопиться!!" (с) Не нужна нам украинская государственность и территории контролируемые Киевом. Вот, когда их Москва будет контролировать, тогда и поговорим.

      Вы сами в свои фантазии верите?
      1. Непостижимый
        Непостижимый Сегодня, 18:22
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Вы сами в свои фантазии верите?

        Мы помним свою историю, поддерживаем свою армию! Заави, вы еще не воюете за ВСУ? Поторопитесь сдох.. Умереть там.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:24
          +2
          Цитата: Непостижимый
          Цитата: Арон Заави
          Вы сами в свои фантазии верите?

          Мы помним свою историю, поддерживаем свою армию! Заави, вы еще не воюете за ВСУ? Поторопитесь сдох.. Умереть там.

          Я если и буду умирать, то только за Израиль.
          1. sabakina
            sabakina Сегодня, 18:45
            +1
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Непостижимый
            Цитата: Арон Заави
            Вы сами в свои фантазии верите?

            Мы помним свою историю, поддерживаем свою армию! Заави, вы еще не воюете за ВСУ? Поторопитесь сдох.. Умереть там.

            Я если и буду умирать, то только за Израиль.

            Арон, а что есть в Израиле такого, за что можно умереть? winked
            1. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 18:49
              0
              Цитата: sabakina

              Арон, а что есть в Израиле такого, за что можно умереть? winked

              Здесь мой сын только в 21 год, из моего разговора с женой об очередном всплеске юдофобии в РФ, узнал о существовании слова ж.и.д. Это таки дорого стоит.
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 19:03
                0
                Цитата: Арон Заави
                Здесь мой сын только в 21 год, из моего разговора с женой об очередном всплеске юдофобии в РФ, узнал о существовании слова ж.и.д. Это таки дорого стоит.

                И Россия только этим отметилась?
                1. Арон Заави
                  Арон Заави Сегодня, 19:12
                  -2
                  Цитата: svp67
                  Цитата: Арон Заави
                  Здесь мой сын только в 21 год, из моего разговора с женой об очередном всплеске юдофобии в РФ, узнал о существовании слова ж.и.д. Это таки дорого стоит.

                  И Россия только этим отметилась?

                  Нет конечно. Но знаете в жизни рядового человека, ощущение того что тебе постоянно необходимо доказывать части окружения, что их стереотипы о твоем народе не соответствуют действительности, оставляют достаточно болезненные шрамы. Поверьте мне я отлично знаю что среди евреев % дураков, трусов и негодяев не меньше чем в любом другом народе. Но я рад, что мой сын никогда не узнает, что такое быть виноватым лишь в том, что ты родился евреем.
      2. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 18:29
        +3
        Vous n'aurez pas à chercher bien loin l'exemple d'un état qui a conquis et gardé des terres d'états voisin alors même que les habitants de ces terres n'étaient pas d'accord...Alors pourquoi prendre des terres ou une grande part de la population vous est favorable serait il un fantasme ?
    2. grem
      grem Сегодня, 18:08
      +2
      Цитата: Егоза
      Поэтому многие политики призывают к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта, хотя бы из стремления сохранить украинскую государственность и другие территории, все еще контролируемые Киевом.

      И хочется согласиться, но "торопиться не надо. Не надо торопиться!!" (с) Не нужна нам украинская государственность и территории контролируемые Киевом. Вот, когда их Москва будет контролировать, тогда и поговорим.

      Умница Елена ,главное не торопится ..Сейчас начался торг ! Умение ждать и отвечать на угрозы Вот клавный козырь России ! А ресурсы нам нужно беречь ,впереди главный бой (не обязательно военный) с англосаксами и этими 50 странами вооружением которых убивали наших гражданских и военных !
      Цитата: Арон Заави
      Вы сами в свои фантазии верите?

      А вы Арон верите в вечный Израиль ? Я нет ...Такая же искусственная страна маленькая ,но столько крови от нее на БВ .. negative
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 18:24
        0
        Цитата: grem

        А вы Арон верите в вечный Израиль ? Я нет ...Такая же искусственная страна маленькая ,но столько крови от нее на БВ .. negative

        Жили видели, поживем увидим.
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 18:49
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: grem

          А вы Арон верите в вечный Израиль ? Я нет ...Такая же искусственная страна маленькая ,но столько крови от нее на БВ .. negative

          Жили видели, поживем увидим.

          Ты сначала проживи тысячу лет, как Русь, потом балакай!
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 18:58
            0
            Цитата: sabakina
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: grem

            А вы Арон верите в вечный Израиль ? Я нет ...Такая же искусственная страна маленькая ,но столько крови от нее на БВ .. negative

            Жили видели, поживем увидим.

            Ты сначала проживи тысячу лет, как Русь, потом балакай!

            Ой да оставьте.

            Первое в истории упоминание слова «Израиль» было обнаружено на стеле Мернептаха на территории Древнего Египта (конец XIII века до н. э.)

            Т/е Израиль уже переживал расцвет , падение, разрушение и возрождение, когда даже славян еще не существовало.
          2. ЗлойКоммунист
            ЗлойКоммунист Сегодня, 19:03
            0
            Вообще Израиль постарше Руси лет так на 2000 3000 тыщ, просто они в вечных перетрубациях, то их Персы в плен возьмут, то ООН снова государством их объявит
            1. grem
              grem Сегодня, 19:30
              0
              Цитата: ЗлойКоммунист
              Вообще Израиль постарше Руси лет так на 2000 3000 тыщ, просто они в вечных перетрубациях, то их Персы в плен возьмут,

              Кхе кхе ..Ну тогда ,то у Египта золото стырят и по пустыне 40 лет бегают ))))
              Вообще то Израиля (названия),как такового не было за всю историю ..Евреи были во многих странах и их почему то пушистых постоянно изгоняли ,таких добрых и отзывчивых ..В России не изгоняли кстате ,но контроль был В 1917-ом ,уже безконтрольные были и понеслось
              Чуть кровью не захлебнулись ,Сталин остановил истребление государственности и ..
              Только без обиды ,но факты такие вещь упрямая ..Спорить бесполезно . Там потом еще 90-е такие же лихие были ,успели остановить все это .
        2. grem
          grem Сегодня, 19:22
          0
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: grem

          А вы Арон верите в вечный Израиль ? Я нет ...Такая же искусственная страна маленькая ,но столько крови от нее на БВ .. negative

          Жили видели, поживем увидим.

          Ну дай Бог Арон ,а если что мы ждем вас в России в одной АО держим специально и арабов там нет и миханов тоже ..Сплошная природа действенная ,это вам не ваша пустыня ..Я кроме шуток ! wink hi
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:12
      +2
      Это он сейчас так говорит.Выберут-запоет под дудкв ВПК.Это все,что надо знать о американских президентах
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:22
        +2
        .Выберут-запоет под дудкв ВПК
        ... не ВПК а под дудку транснациональных кланов США
    4. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 18:18
      0
      Не нужны нам территории контролируемые Киевом
      1. Наган
        Наган Сегодня, 19:32
        0
        Цитата: RED_ICE
        Не нужны нам территории контролируемые Киевом

        Как раз территории нужны. А вот контроль Куева не нужен, это Киев нужен под контролем РФ.
    5. Наган
      Наган Сегодня, 18:30
      +2
      Цитата: Егоза
      Не нужна нам украинская государственность

      Украинская государственность может в принципе стабильно существовать лишь в двух формах, УССР в составе СССР, и Бандеростан в составе ЕС и НАТО. Все остальное это нестабильные переходные формы. УССР они уничтожили сами, без шансов восстановления, а Бандеростан в составе ЕС и НАТО это нож у горла России. Неужели кто-либо думает, что Россия согласится это терпеть?
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 18:40
        +1
        Бандеростан в составе ЕС и НАТО
        ВСЕ союзы,в которые входила украина,рушились. Не знаю на счет НАТО, но ЕС кранты настанут с гарантией и очень быстро- хотя бы частично удовлетворить финансовые хотелки укропов ЕС сможет,но со скрипом. В итоге страны-доноры помельче- Голландия,Финляндия и тп- последуют примеру Англии.
      2. grem
        grem Сегодня, 19:36
        0
        Цитата: Наган
        а Бандеростан в составе ЕС и НАТО это нож у горла России. Неужели кто-либо думает, что Россия согласится это терпеть?

        Тут наган с тобой почти ВСЯ Россия (провинция) согласна .!
        Минские соглашения очередные ,погубят Россию и Русский мир уже окончательно ..Никаких договоров и перемирий ..Только Добивать ,Методично ,не торопясь и уже бкз белых перчаток ,так как запад начал ТОТАЛЬНУЮ БЛОКАДУ И ТРАВЛЮ и травлю всеГО рУССКОГО И ЧТО СВЯЗАНО с Россией ..Это УЖЕ геноцидом попахивает .
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 17:57
    +3
    Война будет до последнего украинца.
    Бандера уже заждался пополнения в аду. am
    1. grem
      grem Сегодня, 18:10
      +2
      Цитата: Бородач
      Война будет до последнего украинца.
      Бандера уже заждался пополнения в аду. am

      Да уж ,вон и "азовцев" выдернули из турции(эрдоган лис ) Видать совсем плохи дела у укронацистов ..
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:25
        +2
        .Да уж ,вон и "азовцев" выдернули из турции..
        ..что интересно, эти самце чуханы вовсе этому не рады...время беспредела прошло...сейчас войну воевать надо, а они не умеют...да и не хотели...издеваться -да, а вот с войнушкой у них проблемы
      2. Наган
        Наган Сегодня, 18:31
        +4
        Цитата: grem
        эрдоган лис

        Шакал он паршивый.
      3. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 18:41
        0
        Цитата: grem
        Цитата: Бородач
        Война будет до последнего украинца.
        Бандера уже заждался пополнения в аду. am

        Да уж ,вон и "азовцев" выдернули из турции(эрдоган лис ) Видать совсем плохи дела у укронацистов ..

        Виталя, пока ты и твои два сына не призовутся, ВС РФ успеха не видать. Все в ваших руках.
  3. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 17:59
    +3
    многие политики призывают к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта, хотя бы из стремления сохранить украинскую государственность
    Мне кажется, это не так: цель Запада (они это и не скрывают) - максимально нагадить России - ослабить ее. Что будет с украиной интересует их меньше всего. Оптимальный вариант для них - нищие, озлобленные остатки украины, которые будут совершать диверсии в России, в том числе вербуя некоторых, альтернативно одаренных в самой России.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:28
      +2
      нищие, озлобленные остатки украины, которые будут совершать диверсии в России
      А вот тут,судя по комментариям цензорят, засада- в случае слива украины они намерены мстить слившим их европейцам. Вполне соответствует укроменталитету.
  4. Ingenegr
    Ingenegr Сегодня, 18:44
    0
    Поэтому многие политики призывают к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта, хотя бы из стремления сохранить украинскую государственность и другие территории, все еще контролируемые Киевом.

    Урегулирование, с точки зрения сохранения в дальнейшем России как суверенного государства, может быть только одним - полная и безоговорочная капитуляция Украины. Никакого сохранения территорий, "незалежности" и прочего. Иначе под боком российского государства непрерывно будет смердеть душком недобитых в 1941-1955 г.г. и амнистированных в сентябре 1955 г. бандерлогов.
    Если "элита" РФ пойдёт на переговоры на каких-то иных условиях, то иначе как предательством это назвать будет невозможно.
  5. Светлан
    Светлан Сегодня, 18:45
    0
    Аххаха.. демократия во всей красе. Опять семья Кэнеди вылезла. Что конкретно сказано, это мелочи. Это не имеет значение. Так.. нечто на актуальную тему и главное это шпилька действующей власти в целях продвижения наверх.
    ...
    Америкой правят кланы. Такие же что и в Азии. И со стороны во власть не пробиться. Демократия называется.
  6. Василий12
    Василий12 Сегодня, 18:47
    0
    Украины как государства не должно существовать, иначе придется снова воевать с этими идиотами!
  7. lubesky
    lubesky Сегодня, 18:54
    +1
    Всё что говорят американские кандидаты НИКАК не связано с реальностью ПОСЛЕ инаугурации.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 18:58
    0
    Украинские формирования несут слишком высокие потери на поле боя, а в ряды ВСУ мобилизуют неопытных людей, которые сразу сдаются в плен российской армии. Об этом заявил в интервью Лексу Фридману кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
    Человек знает, что говорит, ведь его сын от второго брака, Конор боец "интернационального легиона" ВФУ...

    Та,что инфа из "первых рук"
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:36
    0
    Цитата: Арон Заави

    Здесь мой сын только в 21 год, из моего разговора с женой об очередном всплеске юдофобии в РФ, узнал о существовании слова ж.и.д. Это таки дорого стоит.

    Как интересно! Что, прям жизни не дают евреям в России? Подвергают дискриминации и гонениям, уничтожают синагоги? Ничего не попутали?)) Слово ж.и.д указывает больше на образ жизни и паскудный характер, чем на национальность.