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Украинские источники сообщили о взрывах в Купянске и Константиновке

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Украинские источники сообщили о взрывах в Купянске и Константиновке

Ряд украинских источников сообщает о взрывах, произошедших в городе Купянск Харьковской области и в оккупированном ВСУ городе Константиновка в ДНР. Какие объекты были поражены на этот раз, украинские оккупационные власти, естественно, не уточняют.


В последнее время поступает все больше сведений о переброске в Купянск стратегических резервов украинской армии. Эти части призваны заменить основательно поредевшие в результате регулярной работы ВС РФ части ВСУ.

Сообщается, что украинским командованием изначально предполагалось, что недавно прибывшая в Купянск 43 омбр будет сформирована на базе одного из батальонов из Днепропетровской области, однако после так называемой "бахмутской мясорубки" пришлось корректировать планы и формировать подразделение на основе граждан, отловленных военкомами на территориях всех подконтрольных киевскому режиму областей.

В итоге, основу гарнизона Купянска составили преимущественно малоподготовленные, насильно мобилизованные солдаты с крайне низкой мотивированностью, направленные в этот населенный пункт после ускоренного боевого слаживания, проведенного на полигоне Широкий Лан.

Всего в Купянск и близлежащие населенные пункты Голубовка и Кучеровка прибыло около 2800 человек, 94 единицы американских бронемашин MaxxPRO, а также четыре РСЗО "Град" и около 25 единиц артиллерийских систем и минометов.

Ранее сообщалось об ударе баллистическими ракетами "Искандер" по ангарам авиабазы в Николаеве, где хранились поставленные украинской армии Западом барражирующие боеприпасы, предназначавшиеся для атак на Крым, а также ЗРС С-200.
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11 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:19
    +3
    украинские оккупационные власти, естественно, не уточняют.
    и правильно делают, это унас всякие блохеры и "военкоры" на каждом углу свистят как подорванные
    1. grem
      grem Сегодня, 18:35
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      и правильно делают, это унас всякие блохеры и "военкоры" на каждом углу свистят как подорванные

      У ЭТО ИХ РАБОТА И ХЛЕБ ! А нам с вами нужно уметь читать между строк и выявлять истину ...То есть научится выявлять золотую середину из этого огромного потока лжи и фальши ,зерна важной информации . hi
      Неплохой удар был видать !
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:53
        +2
        Цитата: grem
        У ЭТО ИХ РАБОТА И ХЛЕБ !

        абсолютно не согласен, и в Великую Отечественную то же были военкоры, но ни представляли из себя не банду анархистов, а были четко подчинены военному руководству
        напомню как пару дней назад на ВО обсуждалось как кто-т о из "военкоров" пустил пузыри в лужу по поводу сданной деревушки
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 19:02
          +1
          как кто-т о из "военкоров" пустил пузыри в лужу по поводу сданной деревушки
          Это знаменитый всепропальщик из ВГРТК Сладков. Он и морпехов ТОФ в прошлом году уже хоронил.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:06
      0
      основу гарнизона Купянска составили преимущественно малоподготовленные, насильно мобилизованные солдаты с крайне низкой мотивированностью

      Автору статьи самому не смешно ? Такое писали весной 2022 года но вот уже более года идёт СВО. С мотивированностью у них всё хорошо да и с подготовкой то же неплохо . Иначе бы давно наши регулярные части ВС РФ вышли к границе с ляхами.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 18:22
    +1
    Какие объекты были поражены на этот раз, украинские оккупационные власти, естественно, не уточняют.
    Оба эти города - огромные "хабы" по снабжению ВФУ на своих направлениях, там есть куда стрелять и что поражать
    1. grem
      grem Сегодня, 18:30
      0
      Цитата: svp67
      Оба эти города - огромные "хабы" по снабжению ВФУ на своих направлениях, там есть куда стрелять и что поражать

      Как вы правильно их назвали Сергей ВФУ (военные формирования украины ) Армии уже нет по факту ,костяк уже давно уничтожен ..
      Работайте мужики ! Идет война нервов и англосаксы уже не выдерживают ..
      Россия так и не попросила пощады и не попросит .! soldier
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:28
    +4
    С вот посмотрим,ааа быстро наши смогут освободтюить Купянск.А потом будем говорить о крайне низкой мотивации всук
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:38
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      .А потом будем говорить о крайне низкой мотивации всук

      Тут уже не в наличии или отсутствии мотивации. Что наши войска, что ВФУ сейчас лишены возможности совершать глубокие прорывы танковыми клиньями. Минно-взрывные заграждения, артиллерия плюс ракеты и авиация сейчас решают почти всё. У нас получается продвигаться в районе Купянска, только благодаря тому, что там достаточно много лесов, которые обеспечивают пехоте укрытие. И пока наша пехота действует лучше
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:22
    0
    . Какие объекты были поражены на этот раз, украинские оккупационные власти, естественно, не уточняют.

    Так если не уточняют, то нафиг эта информация? Опять статья-заголовок recourse
    Единственное что можно обсудить - фото.
    Незнаю что за фото в статье, но там и правда запчасти на компрессор от холодильника и батарею древних конденсаторов похожи. Из авна и палок в общем. Но самое главное точность и надёжность. Остальное не суть как важно
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:29
    0
    ускоренного боевого слаживания, проведенного на полигоне Широкий Лан.

    Капец! Почему мобики не были ещё там денацифицированы?
    Почему Лан до сих пор функционирует?
    Там должны быть палатки, казармы, столовые....