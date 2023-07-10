Ряд украинских источников сообщает о взрывах, произошедших в городе Купянск Харьковской области и в оккупированном ВСУ городе Константиновка в ДНР. Какие объекты были поражены на этот раз, украинские оккупационные власти, естественно, не уточняют.В последнее время поступает все больше сведений о переброске в Купянск стратегических резервов украинской армии. Эти части призваны заменить основательно поредевшие в результате регулярной работы ВС РФ части ВСУ.Сообщается, что украинским командованием изначально предполагалось, что недавно прибывшая в Купянск 43 омбр будет сформирована на базе одного из батальонов из Днепропетровской области, однако после так называемой "бахмутской мясорубки" пришлось корректировать планы и формировать подразделение на основе граждан, отловленных военкомами на территориях всех подконтрольных киевскому режиму областей.В итоге, основу гарнизона Купянска составили преимущественно малоподготовленные, насильно мобилизованные солдаты с крайне низкой мотивированностью, направленные в этот населенный пункт после ускоренного боевого слаживания, проведенного на полигоне Широкий Лан.Всего в Купянск и близлежащие населенные пункты Голубовка и Кучеровка прибыло около 2800 человек, 94 единицы американских бронемашин MaxxPRO, а также четыре РСЗО "Град" и около 25 единиц артиллерийских систем и минометов.Ранее сообщалось об ударе баллистическими ракетами "Искандер" по ангарам авиабазы в Николаеве, где хранились поставленные украинской армии Западом барражирующие боеприпасы, предназначавшиеся для атак на Крым, а также ЗРС С-200.