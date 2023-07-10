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Названы сроки прибытия на Камчатку совершающего межфлотский переход ледокола «Евпатий Коловрат»

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Названы сроки прибытия на Камчатку совершающего межфлотский переход ледокола «Евпатий Коловрат»

Межфлотский переход новейшего ледокола "Евпатий Коловрат" с Балтики на Камчатку к месту постоянной дислокации подходит к концу, судно почти прошло Японское море. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.


Покинувший Санкт-Петербург в конце января этого года ледокол завершает межфлотский переход в Петропавловск-Камчатский к месту постоянной дислокации. На сегодняшний день "Евпатий Коловрат" идет Японскому морю, впереди у него еще Охотское и Авачинский залив. Как ранее сообщалось, судно шло с Балтики по "южному маршруту" через Средиземное море, Индийский океан и акваторию Юго-Восточной Азии.

На Камчатке ожидают ледокол во второй половине июля, но точные сроки не называют. По прибытию в Петропавловск-Камчатский ледокол начнут готовить к вводу в состав Тихоокеанского флота. Судно предназначено для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях.

"Евпатий Коловрат" был заложен на судостроительной фирме "Алмаз" в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. После достройки в августе 2022 года переведен на "Балтийский завод" для установки мачты. Проект 21180М, по которому он построен, является дальнейшим развитием проекта 21180 с единственным ледоколом "Илья Муромец". В отличие от базового ледокола, новый является "облегченной версией" с меньшей осадкой, что позволит ему работать на мелководье.

Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла.
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1 комментарий
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 19:19
    0
    Почему ледокол идёт по Южному маршруту? Он же ледокол и по северу ближе??