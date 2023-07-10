Китайский флот пополняется новыми десантными кораблями на воздушной подушке советского проекта «Зубр»

В социальных сетях появились изображения по меньшей мере двух новых корпусов малого десантного корабля на воздушной подушке «Зубр», состоящих на вооружении ВМС НОАК.
В связи с этим общее количество находящихся в китайском флоте МДК данного советского проекта достигает как минимум шести. Первый новый корпус под номером 3260 был впервые замечен в мае этого года; второй (3261) был запечатлен несколько дней назад.
Ранее Китай закупил два «Зубр» на Украине. Оба корабля (3325 и 3326) были поставлены к 2014 году. Впоследствии КНР построила собственными силами еще два МДК (которые были отнесены к проекту Type 728): оба под номерами 3327 и 3328 были поставлены к 2018 году. С тех пор как считалось, их производство прекратилось. Однако новые публикации опровергают это.
Наблюдаемые в настоящее время новые «Зубры» имеют незначительные отличия от 4 вымпелов, уже находящихся на вооружении. Так, они оснащены РЛС управления огнем в том месте, где на предыдущих кораблях была установлена электронно-оптическая система наведения. Конструкция мачты, на которой размещены навигационные радары и оборудование связи, также переработана, теперь она имеет крестообразную опорную конструкцию вместо более простой компоновки. Установка спасательного оборудования вдоль надстройки еще одно небольшое, но заметное отличие.
Пополнение флота этими недавно изготовленными единицами наводит на мысль, что ВМС НОАК намерены развернуть «Зубры» в более крупных масштабах
- отмечается в издании Naval News.
«Зубр» остается крупнейшим в мире кораблем на воздушной подушке, имея водоизмещение 555 тонн при полной загрузке. Он способен перевозить до ОБТ (по 50 тонн или меньше каждый) или 8-10 более легких бронированных машин на расстояние более 500 км со скоростью свыше 50 узлов.