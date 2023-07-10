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Китайский флот пополняется новыми десантными кораблями на воздушной подушке советского проекта «Зубр»

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Китайский флот пополняется новыми десантными кораблями на воздушной подушке советского проекта «Зубр»

В социальных сетях появились изображения по меньшей мере двух новых корпусов малого десантного корабля на воздушной подушке «Зубр», состоящих на вооружении ВМС НОАК.


В связи с этим общее количество находящихся в китайском флоте МДК данного советского проекта достигает как минимум шести. Первый новый корпус под номером 3260 был впервые замечен в мае этого года; второй (3261) был запечатлен несколько дней назад.

Ранее Китай закупил два «Зубр» на Украине. Оба корабля (3325 и 3326) были поставлены к 2014 году. Впоследствии КНР построила собственными силами еще два МДК (которые были отнесены к проекту Type 728): оба под номерами 3327 и 3328 были поставлены к 2018 году. С тех пор как считалось, их производство прекратилось. Однако новые публикации опровергают это.

Наблюдаемые в настоящее время новые «Зубры» имеют незначительные отличия от 4 вымпелов, уже находящихся на вооружении. Так, они оснащены РЛС управления огнем в том месте, где на предыдущих кораблях была установлена электронно-оптическая система наведения. Конструкция мачты, на которой размещены навигационные радары и оборудование связи, также переработана, теперь она имеет крестообразную опорную конструкцию вместо более простой компоновки. Установка спасательного оборудования вдоль надстройки еще одно небольшое, но заметное отличие.



Пополнение флота этими недавно изготовленными единицами наводит на мысль, что ВМС НОАК намерены развернуть «Зубры» в более крупных масштабах

- отмечается в издании Naval News.

«Зубр» остается крупнейшим в мире кораблем на воздушной подушке, имея водоизмещение 555 тонн при полной загрузке. Он способен перевозить до ОБТ (по 50 тонн или меньше каждый) или 8-10 более легких бронированных машин на расстояние более 500 км со скоростью свыше 50 узлов.

Использованы фотографии:
Naval News
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16 комментариев
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  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 19:58
    +4
    Слов нет, наши под чужим флагом.... crying
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:14
      -1
      Согласен с Вами! Ну ведь даже китаеза может....обидно!
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 20:22
        +3
        Цитата: Alien From
        Согласен с Вами! Ну ведь даже китаеза может....обидно!

        Там самое проблематичное - моторы. Наверняка российские. При создании Зубров решалась сверхсложная инженерная задача - приспособить авиамоторы по условия страшно солёного влажного воздуха чтобы они не корродировали.
      2. arnulla
        arnulla Сегодня, 21:01
        -1
        У Вас устаревшие познания о Китае и России ))
        Китай может практически всё,в отличии от нас.
        1. Комментарий был удален.
        2. bandabas
          bandabas Сегодня, 21:21
          0
          Жилка и мировоззрение у них не те. Но учатся, с каждым годом. На наших ошибках. А мы, к сожалению- разучиваемся.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:29
      +4
      Цитата: Maxim G
      Слов нет, наши под чужим флагом..

      Пр СССР он строились в РСФСР и УССР, после развалу укры строили и продавали Китаю. В сентябре 2012 года представители завода ФСК «Море» и ГК «Укрспецэкспорт» объявили о начале швартовых испытаний первого изготовленного по контракту корабля. 12 апреля 2013 года, согласно контракту, Китаю передан первый малый десантный корабль.

      А с Украины ничего не возьмешь, скорее всего он продали документацию китайцам.
  2. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:13
    0
    Снова развитие вооружения идет противоположными путями. Российские ВС категорически отказываются от проведения десантных операций и плавающей техники, китайцы их строят и развивают.
    1. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 20:21
      +2
      Цитата: Евгений Иванов_5
      китайцы их строят и развивают.

      Китайцам надо Тайвань возвращать.
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:25
        -3
        Ну так-то нам тоже как-то воевать надо и Днепр форсировать придется. Или нет? Наши генералы в прошлом году уже доказали невозможномть десантных операций в современных условиях. Или нет? Эксперты до зеленых соплей об этом говорят на всех площадках. Пора распускать ВДВ и морскую пехоту.
        1. Niverhood
          Niverhood Сегодня, 21:15
          0
          ЗУБРом ?!?? Днепр форсировать?
          Господь с вами. Эт ж здоровенная небронированная дура. В реке - все равно что неподвижная мишень. В него прилетит всё - и экскалибуры и химарсы и тупые артиллерийские фугасы.


          1) зубр клёвый.
          2) из потребностей под него - разве что переделать в корабль ПВО и отправить возвращать Змеиный.

          А вот китайцам он в качестве рейсовой маршрутки до Тайваня - да хорош. Только сначала надо как-то главными силами флота и ввс подавить основную береговую оборону острова.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:24
      -1
      Цитата: Евгений Иванов_5
      Снова развитие вооружения идет противоположными путями.

      РФ планируют прийти в Одессу посуху, а китайцы - штурмовать Тайвань.
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:29
        -2
        Т. е. нам ВДВ и морская пехота не нужны поскольку в современной войне их невозможно применчть, а китайцы этого не знают и готовы гробить свой флот в бесплотных десантах?
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 20:19
    +4
    Променяли наш флот на вот такие корабли...

  4. Бамблби
    Бамблби Сегодня, 20:35
    0
    Я вот что то не пойму: молодцы китайцы копируют все, не стесняются никого. А самим создать как то не выходит? все равно паровоз получается?)) Подозреваю все что производится, то копия чего то импортного, пусть переделанная, гибридная, но копия?!
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:44
      +1
      Так быстрее и дешевле. Практически не нужны дорогие НИОКР. Взять чужую разработку уже проверенную годами, слепить что-то похожее, повесить свой бренд и вуаля. Можно штамповать как кастрюльки, не заморачиваясь на сложные технические решения.
  5. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:24
    0
    Ну, что ж делать?!.. Китаю наши пароходы нужны оказывается. Их построили передали технологии у нас на заводе. Слава Украине. Заодно и слава России. Правда, я тогда на стройках Москвы- цемент разгружал дабы заработать денег на пропитание семьи.
    Не пердал бы т. Ельцин Крым Украине- глядишь и не было бы у наших Китайских партнёров таких наработок.
    Да, что уж теперь... hi