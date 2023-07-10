Австралия перебросит в Европу самолёт ДРЛОиУ E-7 Wedgetail для поддержки Украины

Мы отправим самолет Королевских ВВС Австралии в Германию, чтобы защитить поток помощи Украине (...) Это демонстрирует приверженность Австралии поддержанию мирового порядка, основанного на букве закона

Австралия направит в Европу самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail для поддержки Украины. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.Австралия решила поддержать Украину представлением разведывательной информации, для этого Канберра в октябре этого года направит в Европу самолет ДРЛОиУ E-7 Wedgetail сроком на полгода. Базироваться он будет на одной из авиабаз НАТО в Германии и нести боевое дежурство над Европой, не заходя в воздушное пространство Украины, России и Белоруссии.- заявил австралийский премьер.Основной задачей E-7 Wedgetail будет отслеживание возможных угроз логистическим хабам, расположенным на территории Европы, через которые осуществляются поставки военной помощи Украине. В общем, австралийцы будут следить, чтобы Россия не шарахнула ракетой по этим самым хабам.Самолет E-7A выполнен на базе лайнера Boeing 737NG в варианте с повышенным запасом топлива. На одной заправке способен пролететь до 6500 км и имеет возможность для воздушной дозаправки. Многоцелевая радиолокационная станция Multi-role Electronically Scanned Array (MESA) L-диапазона с двумя активными ФАР бокового обзора и электронным сканированием обеспечивает круговой обзор и способна засекать воздушные, наземные и надводные цели. Крупные самолеты - свыше 600 км, истребители – 370 км. Корабли класса фрегат - 240 км. В режиме электронной разведки дальность обнаружения излучающих объектов может превышать 800-850 км.