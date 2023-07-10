Британская пресса: Страны НАТО впервые после холодной войны согласовали планы обороны на случай «нападения России»

Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения…как альянс может ответить на российскую атаку... это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны

Страны НАТО сумели согласовать планы по обороне на случай столкновения с Россией, несмотря на блокировку со стороны Турции. Об этом сообщает агентство Reuters.Британское издание, ссылаясь на трех неназванных европейских дипломатов утверждает, что странам НАТО все же удалось согласовать планы обороны, составленные на случай "нападения России". Подчеркивается, что это сделано впервые после окончания холодной войны, ранее такие планы не составлялись, поскольку у альянса не было противника уровня России, а для войны в Афганистане или Ираке они не требовались.- пишет издание.Ранее в НАТО сообщили, что альянс разрабатывает масштабный план по оборонным мероприятиям, которые предполагается задействовать в случае военного конфликта с Россией. Первые попытки согласовать данные планы наткнулись на блокировку со стороны Турции, туркам не понравился ряд географических названий на картах альянса. На этот раз НАТО удалось преодолеть блокировку со стороны Анкары. Окончательное решение будет принято в рамках саммита в Вильнюсе, там же эти планы и утвердят.В феврале этого года стало известно, что НАТО готовит новое секретное соглашение, которое будет содержать планы возможных действий стран альянса при возникновении сразу нескольких военных конфликтов, предусматривающих применение 5 статьи устава о коллективной обороне, в том числе, когда боевые действия ведутся на территории, не являющейся "зоной ответственности" блока, т.е. на территории стран, не входящих в альянс.