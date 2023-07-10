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Британская пресса: Страны НАТО впервые после холодной войны согласовали планы обороны на случай «нападения России»

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Британская пресса: Страны НАТО впервые после холодной войны согласовали планы обороны на случай «нападения России»

Страны НАТО сумели согласовать планы по обороне на случай столкновения с Россией, несмотря на блокировку со стороны Турции. Об этом сообщает агентство Reuters.


Британское издание, ссылаясь на трех неназванных европейских дипломатов утверждает, что странам НАТО все же удалось согласовать планы обороны, составленные на случай "нападения России". Подчеркивается, что это сделано впервые после окончания холодной войны, ранее такие планы не составлялись, поскольку у альянса не было противника уровня России, а для войны в Афганистане или Ираке они не требовались.

Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения…как альянс может ответить на российскую атаку... это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны

- пишет издание.

Ранее в НАТО сообщили, что альянс разрабатывает масштабный план по оборонным мероприятиям, которые предполагается задействовать в случае военного конфликта с Россией. Первые попытки согласовать данные планы наткнулись на блокировку со стороны Турции, туркам не понравился ряд географических названий на картах альянса. На этот раз НАТО удалось преодолеть блокировку со стороны Анкары. Окончательное решение будет принято в рамках саммита в Вильнюсе, там же эти планы и утвердят.

В феврале этого года стало известно, что НАТО готовит новое секретное соглашение, которое будет содержать планы возможных действий стран альянса при возникновении сразу нескольких военных конфликтов, предусматривающих применение 5 статьи устава о коллективной обороне, в том числе, когда боевые действия ведутся на территории, не являющейся "зоной ответственности" блока, т.е. на территории стран, не входящих в альянс.
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18 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:30
    +2
    Страны НАТО впервые после холодной войны согласовали планы обороны на случай «нападения России»
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:36
      0
      Ранее в НАТО сообщили, что альянс разрабатывает масштабный план по оборонным мероприятиям, которые предполагается задействовать в случае военного конфликта с Россией.

      Это серьезно. Не нужно не дооценивать врага. Желательно эти планы изучить.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 21:16
        0
        Цитата: Ясная
        Это серьезно. Не нужно не дооценивать врага.
        Срочно напишите это Главковерху лично!
        А то без вашего мудрого совета он сам не догадается.
    2. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 20:38
      0
      Составляют список - кому петь "Калинку",встречая русские войска,а кому плясать!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:32
    +1
    Завернутся в простыню.И ползти на кладбище.Вот и весь план.Всем
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:45
      +1
      Ну не надо таких сравнений, коллега!!! Разница же огромна - не все же в рай поползут!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:34
    +1
    Не надо НАТО изображать из себя белых и пушистых.Каждый год рисуется карты против России - они дают люлей нам,или мы даём люлей им .В обоих случаях МБР на первом месте.Сдерживало только то что с победой некоторая проблема,ЛГБТэшники на западе точно не выживут,даже если объявят себя победителями,пойдут на корм,сильнейшим у кого автоматическое оружие.
  4. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 20:37
    +1
    Ну что, придётся по воевать с этими евроуродами, показать кто тут хозяин, как наши деды крови своей не жалея умирали на поле боя за нашу землю, и наше мирное небо, так и нам придётся встать в строй, но в этот раз не смотря на свой возраст пойду давить гадов, такова знать моя судьба, не пироги на печи есть а за свою землю /защитить свою родину, а кому не нравится, дуйте в эвропу за кружевными труселями, но уверяю, не отсидитесь и там, победа будет за нами!
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:46
      0
      Дайте угадаю - вы это с дивана пишите, верно?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:52
        0
        А вы как будто с лавки пишете на передовой?
  5. grem
    grem Сегодня, 20:37
    -1
    Россия на вас бесов извращенцев ,прежде всего Духовно будет нападать ! Вы этого боитесь жутко ,культура семейные ценности Вера ,боевой дух hi
    Ведь вы пытаетесь вытравить из своих контролируемых мировых сми ,даже простого упоминания Русский ,Русская культура ,спортмсены И это началось ,еще за долго до нашей СВО ..И не дай Бог ,если СВО ,перейдет в стадию Великой Отечественной войны
    Тогда уже поздно будет визжать ,что вы нас не правильно поняли и мы не хотели ..
    Я вас еще в 80-х и 90-х понял ваши технологии грабежа и уничтожение культуры и государств ..Сперва начать ныть как все плохл ,потом культуру гнобить ,И когда начинают Армию травить( в формах боялись офицеры и солдаты ходить ) Вот тогда уже понеслось Ой Вэй Топтай и грабь ВСЕ и всех ..Тьфу блин аж сердце закололо от воспоминаний ..
    Ничего у вас не выйдет ,хоть 100 стран вы подымите против России и нашей духовности ! Нету такой силы еще чтобы нас поставить на колени .
    Я пафосно конечно ,но может молодежь прочитает ,а то их там в соцсетях мозги промывают жутко ..Покупай и живи одним днем будет тебе счастье и т.д. Я проходил такое и лучше ну его Этот опыт дурацкий ,мы были наивными и верили ..
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:50
      -2
      Простите, а в чем вы видите нашу духовность 100 уровня? В какой то социальной справедливости уровня СССР? В том, что церкви уже чаще школ и больниц попадаются? Заботе о стариках, больных детях, инвалидах? Или в образовании, кинематографе, культуре у нас что то отличное от Голливуда, капитализма, где деньги важнее всего?
      Наверное, сейчас герой в обществе - обычный работяга, учитель, врач.....ну точно же не банкир или депутат, да?
      1. grem
        grem Сегодня, 20:57
        +1
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Простите, а в чем вы видите нашу духовность 100 уровня?

        Причем здесь уровень ,да еще 100 .. Духовность ,она либо есть либо ее нет ,а есть дух потребительства ..
        Вы меня провоцируете на срач ..Я написал ,что душой чувствую и ВСЕ ! Идите лесом ..Не хочу я с такими провокаторами спорить Ибо это бесполезно ! hi
        Видал я вас таких тут не мало нигилистов и прочих либеров ..Мне скучно с вами говорить ..Вы роботы !
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:38
    +1
    Хосподя-а! Да кому вы нужны- "на вас нападать"? Хотелось бы послать, да вы только что оттуда. Сами к нам не лезьте! Вот ответку - дадим, и уж как разгонимся - не взыщите...к мировому сообществу.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 20:44
      -1
      Читайте внимательно:
      В феврале этого года стало известно, что НАТО готовит новое секретное соглашение, которое будет содержать планы возможных действий стран альянса при возникновении сразу нескольких военных конфликтов, предусматривающих применение 5 статьи устава о коллективной обороне, в том числе, когда боевые действия ведутся на территории, не являющейся "зоной ответственности" блока, т.е. на территории стран, не входящих в альянс.

      То есть на территорию укропии войдёт одна польша, но если ей настучат по голове, то другие страны блока нато должны будут напасть на россию. Они знают что кремлёвский узник армагеддон устраивать не будет, поэтому будут давить массой.
    2. grem
      grem Сегодня, 21:06
      0
      Цитата: Егоза
      Хосподя-а! Да кому вы нужны- "на вас нападать"? Хотелось бы послать, да вы только что оттуда. Сами к нам не лезьте! Вот ответку - дадим, и уж как разгонимся - не взыщите...к мировому сообществу.

      Русофобия это уже у них бизнес и ОЧЕНЬ прибыльный на западе ..
      Вот на Окраине ,это уже не бизнес ,а кровища и полная опа европа ..
      Они там уже как зомби прут ,на таблетках ..Слава окраине и америка с нами
      вот дууурни ..то
      Идет обновление Русского мира , Православия.ВЕРЫ и всей России Это наша цель и всего многонационального народа России !
      Все культуры и национальные традиции эти шакалы уничтожат в случае падения России ..Нужно это помнить ВСЕМ народам России и сплотится
  7. bandabas
    bandabas Сегодня, 21:09
    0
    А может и правда стоит чем нибудь накрыть эту ЛГБТ-шную тусовку на шабаше? Не хорошо для планеты Земля, но будет эффектно. Будет о чем вспомнить до конца света.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:14
    0
    Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения…как альянс может ответить на российскую атаку... это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны

    Не в Нидерландах ли соглашения достигли? После выходных. Там же не только табакокурение разрешено?