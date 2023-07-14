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Pulsar Fusion и Princeton Satellite Systems разработают термоядерный ракетный двигатель

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Pulsar Fusion и Princeton Satellite Systems разработают термоядерный ракетный двигатель
Проектный облик космического корабля от Pulsar Fusion. Двигательная установка показана в разрезе



Для дальнейшего развития ракетно-космической техники и выхода за пределы земной орбиты требуются новые технологии, в первую очередь, принципиально новые двигательные установки. Сейчас в нескольких странах прорабатывается целый ряд проектов такого рода, основанных на самых смелых идеях. Так, британская компания Pulsar Fusion в сотрудничестве с американской Princeton Satellite Systems начала работу над термоядерным двигателем типа Direct Fusion Drive. Ожидается, что такое изделие покажет уникальные технические и экономические характеристики.

Перспективное направление


Британская компания Pulsar Fusion была основана в 2011 г. группой молодых специалистов. Своей целью она называет разработку новых двигательных установок для ракетно-космической техники, которые помогут совершить следующий прорыв в этой области. В идеале, новые наработки и двигательные установки должны будут обеспечить выход за пределы земной орбиты и полноценную деятельность у удаленных небесных тел.

Компания прорабатывает разные варианты двигателей и горючего для них. Так, в ноябре 2021 г. состоялись первые огневые испытания твердого топлива, изготовленного с использованием переработанного полиэтилена. Специфический заряд топлива показал требуемый уровень характеристик, а также подтвердил возможность использования вторсырья в ракетной технике.


Термоядерный реактор двигателя

На протяжении нескольких последних лет «Пульсар Фьюжн» говорит о намерении разработать и построить термоядерный ракетный двигатель. При решении всех ставящихся конструкторских задач, такая установка будет показывать уникальные характеристики тяги и экономичности. Ожидается, что с помощью термоядерного двигателя космические аппараты смогут покрывать большие расстояния в минимальное время.

До недавнего времени компания занималась только теоретической проработкой перспективного проекта. Теперь работы переходят на новую стадию. В середине июня Pulsar Fusion подписала соглашение с американской компанией Princeton Satellite Systems. Вместе они собираются провести необходимые исследования и сформировать оптимальный облик двигателя для дальнейшей разработки проектной документации.

Любопытно, что в компании уже примерно представляют, каким будет перспективный двигатель. Она уже демонстрирует компьютерные модели самой установки и космического корабля с нею. Показанное изделие имеет все необходимые компоненты, соответствующие концепции проекта. Однако в дальнейшем, по мере развития проекта, облик установки может измениться.

Научная стадия


Согласно недавно подписанному соглашению, Pulsar Fusion и Princeton Satellite Systems в ближайшее время будут совместно заниматься необходимыми исследованиями. Техническую базу для этих работ предоставит американская сторона. Основная часть работ пройдет на исследовательской установке Princeton Field-Reversed Configuration 2 (PFRC-2), которая уже использовалась в разных исследовательских программах, американских и зарубежных.


Принципиальная схема двигателя DFD

Идея термоядерной установки с обращенной магнитной конфигурацией (Field-Reversed Configuration) была предложена в начале двухтысячных годов. Вскоре после этого Принстонская лаборатория физики плазмы построила и испытала опытную установку такого рода. Подтвердив работоспособность концепции, она продолжила исследования. Работы ведутся по заказу министерства энергетики США и агентства NASA.

В дальнейшем к исследованиям по термоядерному двигателю присоединилась компания Princeton Satellite Systems. Она создала собственную научно-исследовательскую базу и построила установку PFRC-2. В будущем, по мере реализации новых этапов исследований, планируется создать еще два опытных комплекса.

По всей видимости, Pulsar Fusion и Princeton Satellite Systems разделят обязанности. Американская сторона может взять на себя ведущую роль в исследованиях, а британские специалисты займутся непосредственной разработкой двигателя на новых технологиях. Так, они уже занимаются сборкой некоторых агрегатов, вероятно, для проведения части испытаний.

Не позднее 2027 г. планируется построить и испытать полноценный двигатель-демонстратор технологии. Он должен будет существенно отличаться от лабораторной установки и допускать монтаж на гипотетические космические корабли.


В процессе сборки элементов опытного DFD

Тяга от синтеза


В основе проекта Pulsar Fusion и Princeton Sattelite Systems лежит концепция Direct Fusion Drive (DFD). Она предусматривает получение тяги непосредственно от термоядерного синтеза, без промежуточных этапов выработки электроэнергии и т.д. Для реализации такой концепции требуется двигатель специфической конструкции, имеющий некоторые черты и элементы термоядерного реактора.

Исследовательская установка PFRC-2 может считаться своего рода опытным образцом двигателя DFD. Она имеет соответствующую конструкцию и все необходимые устройства. При этом лабораторный комплекс имеет ограниченные размеры и нуждается в массе сопутствующей аппаратуры. Кроме того, он не показывает желаемый уровень характеристик. Все это позволяет проводить опыты, но исключает полноценное внедрение в практике.

Основным элементом двигателя DFD является термоядерный реактор в виде цилиндрической камеры, на которую снаружи надеты электромагнитные катушки. В камеру подается газ, используемый при термоядерном синтезе, например смесь дейтерия и гелия-3. Затем запускается реакция и в центре камеры создается сгусток плазмы эллиптической или веретенообразной формы. Предусматривается постоянная подача нового топлива для поддержания реакции в течение необходимого времени.

Через один из торцов в камеру подается рабочее тело двигателя – то или иное вещество в газообразном виде. В ходе исследований предстоит определить оптимальный состав такого «топлива». Проходя через камеру, рабочее тело должно получать энергию, разогреваться, не доходя до состояния плазмы, и направляться к соплу на другом торце камеры. Выходя через сопло, газ будет создавать необходимую тягу.


Термоядерная реакция позволяет создавать в камере-реакторе температуру в несколько миллионов градусов и передавать рабочему телу соответствующие высочайшие энергии. Соответственно, появляется возможность резко улучшить энергетические параметры двигателя – его тяга вырастет при сохранении приемлемого расхода рабочего тела. При этом отсутствуют потери на промежуточные преобразования энергии.

Перспективы технологии


Компания «Пульсар Фьюжн» раскрывает желаемые характеристики своего двигателя DFD. Так, в опубликованных материалах фигурирует гипотетический ракетоподобный космический корабль массой 10 т. Он оснащен термоядерным реактором длиной в несколько метров, при помощи которого сможет развивать скорость более 220 км/с.

С такой скоростью минимальное расстояние от Земли до Марса преодолевается за двое суток. Полет к Титану, на орбиту Сатурна, по оптимальной траектории займет два месяца. Такие расчеты не учитывают необходимость разгона и торможения и другие аспекты космического полета. Однако и в таком случае проект DFD выглядит гораздо интереснее современных «химических» двигателей.

Указывают и на другие преимущества установки DFD. Так, термоядерный реактор можно использовать для выработки электроэнергии, причем в непривычно больших для космической техники объемах. Топливо для реактора не требует много места, а рабочее тело предлагают собирать прямо в космическом пространстве. При всем этом, радиационная опасность установки и ее выхлопа минимальна, и в этом отношении DFD превосходит прочие варианты ядерных двигателей для космоса.


Впрочем, концепция DFD имеет ряд недостатков, в т.ч. критических. В первую очередь проблемой является незрелость технологии термоядерного синтеза. Несмотря на все усилия, пока не удалось создать реактор, который будет вырабатывать больше энергии, чем требуется для работы с плазмой. При этом для двигателя DFD нужен большой выход энергии – от него зависят параметры рабочего тела и летные характеристики.

Кроме того, британским и американским специалистам предстоит решить проблему габаритов и массы. Двигательная установка должна соответствовать параметрам космического аппарата и ограничениям средства вывода на орбиту. Опытные комплексы, занимающие крупные помещения и требующие дополнительной инфраструктуры, не имеют практических перспектив.

С прицелом на будущее


В целом концепция термоядерного ракетного двигателя DFD и проект от Pulsar Fusion представляет большой интерес. Предлагается новая конструкция двигателя для ракетно-космической техники, которая сможет обеспечить значительный прирост характеристик. При этом установка нового типа сможет обойти существующие образцы по ключевым параметрам даже при ограниченном успехе – настолько крупный задел имеет новая концепция.

Однако разработка двигателя DFD сталкивается с рядом серьезных ограничений и проблем, причем на всех уровнях. Не готов даже центральный агрегат двигателя, без которого вся система не сможет работать и показывать желаемые характеристики. Компаниям-участникам нового проекта предстоит решить целый ряд сложных проблем. Если они справятся с поставленными задачами, космонавтика получит новые возможности. В противном случае история ракетной техники пополнится еще одним интересным, но бесполезным прожектом.
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Использованы фотографии:
Pulsar Fusion
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10 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:11
    -2
    Ничего путного из этого не получится.
    Идеи неоколониализма в космосе могут не понравиться тем, кому был дан разум для созидания.
    Помните фильм «Джон Картер»? Всегда найдётся «кто-то», кто подвернёт винтик в другую сторону и скроет от любопытных тайну «девятого луча»...
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 06:01
      0
      У нас вроде, тоже, что-то ядерное для космоса разрабатывается-"ядерный буксир "Наклон"", не? Интересно, в какой стадии этот проект?
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 07:20
        0
        Цитата: Monster_Fat
        У нас вроде, тоже, что-то ядерное для космоса разрабатывается-"ядерный буксир "Наклон"", не? Интересно, в какой стадии этот проект?

        Всё ещё в стадии аванпроекта. Ну и характеристики его такие, что на полноценную разработку правительство денег не даёт, а учитывая отвлечение всех ресурсов на СВО то и не даст в ближайшее время
  2. mark1
    mark1 Сегодня, 05:41
    0
    термоядерная установка на корабле массой 10 тн... -ню-ню...
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 06:09
    -1
    Да вы хотя бы обычный-то термоядерный реактор постройте - а уж потом на космос замахивайтесь. Вообще - обычно человечество работоспособные идеи воплощает в металл в течение максимум пары десятилетий. И если несмотря на колоссальные вложения и усилия такой реактор не могут создать вот уже 70 лет - значит, либо сама теория не верна, либо имеется ещё какой-то немаловажный фактор..
  4. novoku
    novoku Сегодня, 06:21
    -1
    Интересно посмотреть на тех товарищей, которые под эту идею выделяют деньжата. Надо быть не просто оптимистом, а сказочно-больным. Или кто-то умеет хорошо охмурять денежные мешки. Пусть удача будет на их стороне...!!
    1. astepanov
      astepanov Сегодня, 07:17
      0
      Мне интересно: это разработчики такие дикие, или же Рябков Кирилл решил поиздеваться над читателями? Всю статью можно уместить в два предложения: разрабатывается ракетный двигатель с прямым нагревом рабочего тела близ активной зоны термоядерного реактора. Ожидаемая масса корабля 10 тонн, скорость до 220 км/с, срок готовности демонстратора технологии - 2027 год. Всё!
      А что пишет автор?
      Цитата: novoku
      Проходя через камеру, рабочее тело должно получать энергию, разогреваться, не доходя до состояния плазмы, и направляться к соплу на другом торце камеры. Выходя через сопло, газ будет создавать необходимую тягу.
      Это означает, что температура рабочего тела не превосходит единиц тысяч градусов. Оно и понятно, в ином случае плазма сожрет любое сопло в считанные минуты. Напомню, что тяга ракетного двигателя равна произведению секундного расхода рабочего тела на его скорость. Скорость же пропорциональна корню из температуры: хочешь сократить расход топлива в десять раз - будь добр, подними температуру в сто раз. Казалось бы, с этим всё в порядке: термояд - это десятки и сотни миллионов градусов. Но не так все просто: эта дикая температура не имеет отношения к рабочему телу. И сие означает, что расход рабочего тела будет того же порядка, что и на химических движках.
      Напомню: на российском Нуклоне используются ионные двигатели, обеспечивающие скорости истечения в сотни км/с. И мне любопытно: то ли Рябков что-то попутал, то ли переводил "желтуху", то ли упустил что-то важное, или же разработчики откровенно темнят?
      1. UserGun
        UserGun Сегодня, 07:50
        0
        Цитата: astepanov
        Но не так все просто: эта дикая температура не имеет отношения к рабочему телу.


        Садитесь, 2! А к чему же она имеет отношение, исходя из приведённого выше рисунка ?! ))) Я бы вам посоветовал поучить физику из раздела средней школы, в частности основы термодинамики, прежде чем позориться здесь прилюдно.
  5. UserGun
    UserGun Сегодня, 07:30
    0
    Ну, плазму научились зажигать, проблемы только с ее удержанием. Здесь плазму удерживать значительно проще, чем в классических реакторах где она заперта в ограниченном объёме. Так что идея интересная и скорее всего такой двигатель заработает раньше чем термоядерная электростанция чисто теоретически.
  6. Akim
    Akim Сегодня, 07:38
    0
    Ну предположим, двигатель таки сделают.. но тут тогда сразу обратной задачей задаваться надо - торможением. Мало разогнать до высоких скоростей, нужно еще суметь и замедлить. 2 одинаковых двигателя лепить на один КА с противоположно расположенными соплами?