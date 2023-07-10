Глава киевского режима в своём вечернем обращении к украинцам (а фактически – к Западу) много внимания уделил тематике открывающегося завтра (11 июля) саммита НАТО. По словам Зеленского, «Запад должен послать Украине чёткий сигнал по вопросу членства страны».
Зеленский:
Большинство стран альянса за то, чтобы принять Украину в НАТО. Но де-факто Украина уже в НАТО. И теперь нужно просто решить вопрос терминологии.
По словам главы киевского режима, он отправится в Вильнюс, где у него запланирован ряд встреч и переговоров. Украинский президент также заявил, что все эти встречи будут посвящены фактически одной теме: продолжению поставок оружия украинской армии.
Зеленский:
Я намереваюсь в двустороннем формате обсуждать темы военной помощи Украине. Прежде всего, это ПВО. Но также это будут темы по предоставления вооружения, необходимого нашим войскам на передовой.
Напомним, что ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что в НАТО готовятся объявить о решении отказаться от предоставления Украине так называемого ПДЧ (плана действий по членству). Таким образом, от Украины фактически не будут требовать выполнения пунктов плана, что в корне отличает процесс принятия от варианта с другими странами. Таким образом, можно констатировать, что президент США Джо Байден солгал, говоря, что не поддерживает какой-либо упрощённый вариант принятия Украины в Североатлантический альянс. А если не солгал, то получается, что Украину не собираются принимать ни с ПДЧ, ни без ПДЧ.