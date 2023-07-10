Зеленский: Большинство стран альянса за то, чтобы принять Украину в НАТО, но де-факто Украина уже в НАТО

Большинство стран альянса за то, чтобы принять Украину в НАТО. Но де-факто Украина уже в НАТО. И теперь нужно просто решить вопрос терминологии.

Я намереваюсь в двустороннем формате обсуждать темы военной помощи Украине. Прежде всего, это ПВО. Но также это будут темы по предоставления вооружения, необходимого нашим войскам на передовой.