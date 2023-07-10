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Зеленский: Большинство стран альянса за то, чтобы принять Украину в НАТО, но де-факто Украина уже в НАТО

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Зеленский: Большинство стран альянса за то, чтобы принять Украину в НАТО, но де-факто Украина уже в НАТО

Глава киевского режима в своём вечернем обращении к украинцам (а фактически – к Западу) много внимания уделил тематике открывающегося завтра (11 июля) саммита НАТО. По словам Зеленского, «Запад должен послать Украине чёткий сигнал по вопросу членства страны».

Зеленский:

Большинство стран альянса за то, чтобы принять Украину в НАТО. Но де-факто Украина уже в НАТО. И теперь нужно просто решить вопрос терминологии.

По словам главы киевского режима, он отправится в Вильнюс, где у него запланирован ряд встреч и переговоров. Украинский президент также заявил, что все эти встречи будут посвящены фактически одной теме: продолжению поставок оружия украинской армии.

Зеленский:

Я намереваюсь в двустороннем формате обсуждать темы военной помощи Украине. Прежде всего, это ПВО. Но также это будут темы по предоставления вооружения, необходимого нашим войскам на передовой.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что в НАТО готовятся объявить о решении отказаться от предоставления Украине так называемого ПДЧ (плана действий по членству). Таким образом, от Украины фактически не будут требовать выполнения пунктов плана, что в корне отличает процесс принятия от варианта с другими странами. Таким образом, можно констатировать, что президент США Джо Байден солгал, говоря, что не поддерживает какой-либо упрощённый вариант принятия Украины в Североатлантический альянс. А если не солгал, то получается, что Украину не собираются принимать ни с ПДЧ, ни без ПДЧ.
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7 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:21
    -1
    Россия хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии". Это вранье чистой воды. Мы никогда не пытались сдерживать НАТО. Это не в наших силах и возможностях, а две эти скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом. Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры. Поэтому наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе. Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали - в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут. Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России.

    недавно Медведев интервью давал !
    Поэтому наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 21:21
    +1
    Фото из сортира, вот это уровень так уровень...!
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:23
    +1
    де-факто Украина уже в НАТО

    Так оно и есть, кроме пятой статьи. В качестве камикадзе.
    Я к людям иду.
    Мне с людьми все труднее.
    Осенняя тьма.
  4. frruc
    frruc Сегодня, 21:24
    0
    Что-то физиономия у этого "деятеля" опухла, от передозировки, видимо.
    встречи будут ....продолжению поставок оружия украинской армии.

    Оружие, конечно, будут и дальше поставлять, пока ведь украинцев не занесли в "красную книгу"
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 21:28
    0
    Селфи в душевой? Решил подмыться и футболку простирнуть по прошествии года с лишним? Надеюсь, вазелин не будет выпрашивать.
  6. next322
    next322 Сегодня, 21:29
    0
    Цитата: opuonmed
    Россия хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии". Это вранье чистой воды. Мы никогда не пытались сдерживать НАТО. Это не в наших силах и возможностях, а две эти скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом. Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры. Поэтому наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе. Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали - в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут. Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России.

    недавно Медведев писал ! интересно а если возмут что будет ?
    Поэтому наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе.

    все зависит отзелебобаав......но он никто......
  7. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 21:30
    0
    Ну и чё Украина, как там де факто в НАТО??? Ништяк?