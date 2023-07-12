80 лет битве под Прохоровкой



Брошенные под Прохоровкой выведенные из строя немецкие танки Pz. Kpfw. V «Пантера» из состава 10-й «пантербригады» (танкового полка фон Лаухерта)

Западные мифы



Советские танки Т-34 идут на марше в 30 км от Белгорода, направляясь к станции Прохоровка

Прохоровка

«Мы почти не спали, когда русские вдруг при поддержке авиации бросили на нас все свои танки и мотопехоту. Это был ад. Они были вокруг нас, над нами и между нами. Мы сражались друг против друга».

Причины высоких потерь



Член военного Совета Воронежского фронта Никита Сергеевич Хрущев и командующий 5-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант танковых войск Павел Алексеевич Ротмистров (в центре). Воронежский фронт. Июль 1943 г.

Тактическая ничья и стратегическая победа Русских войск



Советские солдаты осматривают немецкий танк Pz. Kpfw. V «Пантера», уничтоженный во время боев под Прохоровкой