Почему на Западе так беспокоятся относительно кассетных боеприпасов

У нас на ТВ да и в Интернете поднялся стон насчет того, насколько это плохо. А насколько? Нет, вообще любая передача современных вооружений нашим противникам – это плохо. Не надо объяснять, почему. Так что и кассетные боеприпасы, и обычные артиллерийские снаряды – это не несет ничего хорошего изначально.
Что такое кассетные боеприпасы
На самом деле, КБ – это не новшество, ими наши еще в Афганистане душманов обрабатывали. И, надо отметить, это в условиях горной местности очень эффективное оружие.
Ответ на самом деле очень прост и лежит на поверхности. Но для этого надо просто взять любой кассетный боеприпас и его разобрать.
Кассетный боеприпас, если по-простому, это бомба или снаряд, в которых находятся несколько бомб или снарядов меньшего размера. Их называют суббоеприпасы. Бомба или снаряд-носитель отличаются от обычных, но не сильно.
Главное – КБ весьма опасны именно своей «матрешкостью». Да. На матрешку они похожи, так как под оболочкой содержат много чего неприятного. Самые страшные по результатам применения – кассетные авиабомбы. Пустую форму бомбы можно наполнить чем угодно: осколочными снарядами, противопехотными и противотанковыми минами, можно комбинировать разные виды.
И применение таких боеприпасов в районах проживания мирного населения влечет за собой большие потери среди мирных жителей, поскольку несработавший или неразорвавшийся суббоеприпас становится подобием мины. Извлечь его непросто, обычно он взрывается при попытке его тронуть. Именно поэтому в США кассетные суббоеприпасы красят в жутко яркие «кислотные» цвета. Которые, вроде бы, должны отпугивать гражданских, но, как показала практика Югославии и Афганистана, очень хорошо привлекают внимание детей.
Но с точки зрения военных, применение КБ весьма эффективно. Это универсальный боеприпас, который покрывает своими элементами весьма приличную площадь, поражая как живую силу, так и технику. Плюс можно наносить урон и объектам инфраструктуры.
И применять несложно: с обычного бомбардировщика или истребителя, способного нести такие боеприпасы. Бомбы летят в отсеке или на внешней подвеске, а после сброса летят не вертикально вниз, а при помощи стабилизирующего парашюта некоторое время практически летят горизонтально. И пока длится горизонтальный полет, из корпуса стартуют кассеты с боеприпасами.
Учитывая, что скорость падения такой бомбы замедляется стабилизирующим парашютом, достигается вполне приличная точность. Кассеты отстреливают боеприпасы, которые ложатся куда надо. Или почти куда надо.
Каждая выброшенная из кассетной бомбы мина тоже обладает парашютиком и, как правило, взрывается над самой землей. За счет этого серьезно возрастает площадь поражения. А что не взрывается (сказываются дефекты детонаторов), то эти 3-5% становятся своеобразными противопехотными минами.
В целом понятно, почему в мире время от времени предпринимались попытки запретить КБ, именно потому, что эти боеприпасы прекрасно уничтожали и гражданское население именно потому, что работали по площадям.
1980 год, потом 2008-й. Но до 2013 года Конвенцию, которая запрещала накопление, передачу и применение КБ, подписали 113 стран, а ратифицировали и того меньше – 84. И самое интересное, что против КБ были страны, которые их не разрабатывали и не производили. Кто считал, что это вполне нормальное и полезное оружие (США, Китай, Россия, Индия, Бразилия, Пакистан, Южная Корея, Турция, Украина, Иран, Ирак), те эту Конвенцию не подписали.
Вообще на кассетные бомбы распространяются общие ограничения, налагаемые на оружие неизбирательного действия: запрет на их использование в густонаселённых районах. Это норма обычного права, обязательная для всех государств, независимо от их участия в Конвенции по кассетным боеприпасам. Понятно, что эту норму никто особенно не рвется выполнять, хотя бы потому, что в сегодняшнем мире ведение войны вообще лишено малейшего рыцарства. Просто идет война, а как сказал один наш бывший эксперт, «Эти гражданские вечно мешаются под гусеницами».
Потому кассетными бомбами абсолютно спокойно закидывались Корея и Вьетнам в прошлом веке, потому применяют КБ и в нынешнем. Однако, работы по модернизации КБ идут во всех странах-производителях, и работы эти в основном направлены именно в сторону уменьшения опасности КБ для мирного населения. Много делается в плане оснащения КБ самонаводящимися минами, которые поражали бы строго определенные цели. Плюс работы над малогабаритными самоликвидаторами, которые могли бы обезвреживать боеприпас после того, как не отработал штатный детонатор.
Так почему столько разговоров именно о КБ?
Вроде бы такой шумихи на Западе не было, когда передавали снаряды к гаубицам, РСЗО, тактические «Хаймарсы». В чем дело?
Дело в очень простой составляющей: в тех самых 3-5% суббоеприпасов, которые не взорвутся в штатном режиме. Да, их очень непросто обезвредить, но это весьма хороший способ идентификации боеприпаса. И, соответственно, один из компонентов прокси-войны.
Так как отказываться от КБ никто из ведущих мировых держав не собирается, а странам помельче КБ использовать сложно, поскольку довольно дорогой боеприпас требует дорогих носителей типа самолета или РСЗО крупного калибра.
И место КБ в информационной войне вполне ясно и понимаемо. Бомба сброшена, элементы разлетелись, взорвались. Часть упала на землю. И вот тут начинается работа информационщиков: собирается информация о применении КБ, фото и видео доказательства, начинаются обвинения противоположной стороны о применении КБ по мирному населению.
Рикошетом это отражается и на производителя КБ. Да, артиллерийский снаряд, ракета РСЗО, мина – с них спрос очень невелик. Они очень плохо идентифицируются после того, как выполнили свою работу.
Даже с РСЗО проще несколько, там остаются двигательные части, особенно у крупнокалиберных типа «Смерча» и «Урагана». Про тактические ракеты типа «Точки У» просто молчим, там сплошная дискредитация стороны, применившей это изделие. А вот неразорвавшийся кассетный боеприпас – это неприятно.
В первую очередь тем, что он очень легко идентифицируется. И очень просто можно сказать, где и когда он был изготовлен.
Понятно, что США не станут отвечать за то, куда украинцы долбанут кассетной бомбой. Им, по сути, на это глубоко плевать, погибнут русские военные или гражданские. Тут вопрос в другом.
Упреки и «горячие расследования» - нормальный элемент американской политической системы. Партии воюют друг с другом, не нарушая определенных коридоров. Но заорать, что где-то гибнет мирное население от американских КБ не считается предательством. И действительно, не представитель правящей партии несет прямой ответственности за то, что кто-то, скажем, на территории Украины обрушил кассетные бомбы на жилой массив.
Им там в США слишком на это наплевать. Но использовать такие вещи на пользу интересам своей банды, чтобы уязвить другую банду – это нормально. Там и более грязные приемчики применяют, и чем ближе к выборам, тем менее разборчивыми становятся что демократы, что республиканцы.
Так что все более чем просто: пока кассетные боеприпасы, произведенные в США, убивают людей по всему миру, в самих Штатах это никого не волнует. Пока не пришло время извлечь из этого выгоду. Вот тогда кому-то станет не все равно на происходящее. Но не раньше.
Потому сегодня западные СМИ обозначают свою позицию по этому поводу. Чтобы потом, когда соответствующие кассеты будут показаны на весь мир вместе с трупами явно не военных, выдвинуть определенные обвинения в адрес кого-то. Виновный, сами понимаете, должен быть.
Но до того момента КБ будут поставляться Киеву. И солдаты ВСУ будут отправлять их на нашу сторону. А наши, соответственно, отвечать тем же.
У нас есть 9М55К1, прекрасный реактивный снаряд с кассетной ГЧ (КГЧ) 9Н142 с самоприцеливающимися боевыми элементами (СПБЭ) для РСЗО «Смерч»/«Торнадо-С». Кассетная ГЧ несёт 5 СПБЭ «Мотив-3М» (9Н349), оснащённых двухдиапазонными инфракрасными координаторами, ищущими цель под углом 30°. Каждый из них способен пробить под углом в 30° с высоты 100 метров броню в 70 мм. Прекрасно подходит для операций против скоплений военной техники.
Есть и бомбы типа РБК-500У с ПТАБ-1М, тоже для поражения танков и другой бронированной техники, как на марше, так и в замаскированном виде на стоянках. Эта кассета содержит 268 боевых элементов ПТАБ-1М с бронепробиваемостью до 200 мм. А улучшенная РБК-500У ПТАБ имеет массу 520 кг, и несет в себе 352 кумулятивных элемента.
Есть, в целом, чем пожаловать добра.
То, что сегодня США решили поделиться частью своего трехмиллионного арсенала кассетных боеприпасов, в основном это проблемы для США в будущем. Как станут украинские военные применять переданные им КБ – это вопрос в другую сторону.
На самом деле, ждать чудесных результатов не стоит, понятно, что состояние авиации ВСУ просто не даст возможности использовать КБ массово именно с самолетов, потому скорее всего, привезут артиллерийские снаряды.
Это отдельная тема, благо, стволов калибров НАТО в-на Украине теперь хватает. Если верить журналу, принадлежащему Минобороны США, который называется «Armor», речь идет о поставках снарядов калибра 155 миллиметров. Каждый такой артиллерийский снаряд содержит 88 суббоеприпасов, а каждый суббоеприпас, в свою очередь, имеет вышибной заряд и заряд осколков, радиус поражения которыми составляет около 10 метров.
Другими словами, в зависимости от разброса, один такой кассетный снаряд может выкосить осколками территорию в 3–4 футбольных поля. Очень неприятно для переднего края, смертельно для жилой застройки, особенно если подрыв произошел на высоте в 15-25 метров.
Возможно, что будут поставлены и снаряды калибром 105-мм. В них меньше боевых элементов, но в остальном они почти не уступают старшим товарищам.
Станут ли эти поставки большой проблемой для российских войск? Увидим. Далеко не все, что приходит с той стороны мира, становится «чудо-оружием».