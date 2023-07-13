Венчание на царство Ивана Грозного. О вкладе семьи Марии Темрюковны в признание царского титула



Шапка Мономаха, в которой Иван Грозный венчался на царство.

«В Польше начиная с XV в. считали, что летописные поляне, создавшие первое Киевское княжество, являются поляками, и первый киевский князь Кий – «из полян» – предок поляков. Следовательно, приднепровские земли, как и остальные, ранее входившие в состав Великого Киевского княжества, должны принадлежать Польше. Это служило теоретическим обоснованием к захвату Польшей земель на востоке» [2].



Черкасов в роли Ивана IV в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный». Отрывок с процедурой венчания на царство.

«О коронации 16-летнего внука Ивана III бояре не сразу известили иностранные государства. Лишь через два года польские послы в Москве узнали, что Иван IV «царем венчался» по примеру прародителя своего Мономаха и имя он «не чужое взял». Выслушав это чрезвычайно важно заявление, послы немедленно потребовали представления им письменных доказательств. Но хитроумные бояре отказались, боясь, что поляки, получив письменный ответ, смогут обдумать возражения, и тогда спорить с ними будет тяжело» [3].

«Почему Иван IV прародительским чином называл титул царя, которого на самом деле не носили его предки? Основанием была популярная легендарная повесть «Сказание о князьях Владимирских». В ней рассказывалось, что византийский император Константин Мономах, родной дед киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха, прислал внуку свой царский венец – «шапку Мономаха» и все права на царский титул.



Нужды нет объяснять, что тот головной убор, который называли шапкой Мономаха, на самом деле – золотая тюбетейка среднеазиатской работы, опушенная соболем и увенчанная уже в Москве крестом»[4], задевая дедушку Грозного, отмечает, что «Иван III употреблял его только в сношениях с Ливонским орденом и некоторыми немецкими князьями».

«…уже в начале XIV века во Франции было провозглашено: «Король – император в своем королевстве» [6].

«Нельзя забывать, что к моменту приезда литовских послов в Москву прошло всего два года, как в русской столице произошло событие величайшего государственного значения – венчание Ивана IV на царство. И послы требуют от богоизбранного государя отказаться от царского титула.



Требование послов отказаться от титула царя при составлении договора о перемирии ставило вообще под сомнение царское достоинство Ивана IV и тем поощряло московских противников самодержавия к дальнейшей крамоле. Вот почему государь долго говорил о Думе, убеждая бояр не отступать от недавно провозглашенного русского царства.



Казалось, бояре поняли всю ответственность решения, которое им предстояло принять, и согласились с доводами царя, но затем перевернулись, поддержав «непризнание царского титула со стороны Сигизмунда II Августа», то есть став фактически на сторону иноземного властителя. Это походило на коллективную измену бояр царю Ивану.



Сильвестр же, извратив суть дела, подал все происходившее в Думе как тщеславную борьбу Ивана «за имя», а современные историки бездумно приняли поповскую версию.



Сильвестр к этому времени обладал уже столь сильным влиянием и властью, что сумел переубедить Думу и склонить ее принять решение о необходимости писать в договоре о перемирии с Великим княжеством Литовским государево имя «несполна», опустив царский титул Ивана.



Боярская Дума задевала не только честь государя, но также международный престиж Русского государства, достоинство митрополита, святость и непререкаемость православной веры и церкви, задевала потому, что игнорировала акт венчания Великого князя Ивана на царство, где концентрировались все названные моменты» [9].



Портрет Симеона Бекбулатовича кисти неизвестного польского художника.



Два портрета Симеона Бекбулатовича.



Н. Черкасов в роли Ивана IV в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный». Отрывок с процедурой венчания на царство.



[2] Мазуров В. А. Правда и ложь об Иоанне Грозном. 2018. С.15.

[3] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 177.

[4] Кобрин В. А. Иван Грозный. 1992. С.490.

[5] http://polsha.in/boleslav-hrabryi-pervyi-korol-polshi.

[6] Пронина Н. М. Правда об Иване Грозном. 2009 г. С. 312.

[7] Кобрин В. А. Иван Грозный. 1992. С. 490.

[8] Максимилиан I (император священной Римской империи) с 4 февраля 1508 года, эрцгерцог Австрийский с 19 августа 1493 года, реформатор государственных систем Германии и Австрии и один из архитекторов многонациональной державы Габсбургов, распространившейся не только на половину Европы, но и на заморские колонии.

[9] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 98, 99, 100,101.

[10] Валишевский К. Иван Грозный. Исторический очерк. 1993. С. 177.

[11] Шамбаров В. Е. «Царь грозной Руси» электронное издание книги.

[12] Шамбаров В. Е. «Царь грозной Руси» электронное издание книги.

[13] Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. 1998. С. 193.

[14] Пыжиков А. В. Славянский разлом. Украинско-польское иго в России. 2018. С. 56.

[15] [1] Мазуров В. А. Правда и ложь об Иоанне Грозном. 2018. С. 93.[2] Мазуров В. А. Правда и ложь об Иоанне Грозном. 2018. С.15.[3] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 177.[4] Кобрин В. А. Иван Грозный. 1992. С.490.[5] http://polsha.in/boleslav-hrabryi-pervyi-korol-polshi.[6] Пронина Н. М. Правда об Иване Грозном. 2009 г. С. 312.[7] Кобрин В. А. Иван Грозный. 1992. С. 490.[8] Максимилиан I (император священной Римской империи) с 4 февраля 1508 года, эрцгерцог Австрийский с 19 августа 1493 года, реформатор государственных систем Германии и Австрии и один из архитекторов многонациональной державы Габсбургов, распространившейся не только на половину Европы, но и на заморские колонии.[9] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 98, 99, 100,101.[10] Валишевский К. Иван Грозный. Исторический очерк. 1993. С. 177.[11] Шамбаров В. Е. «Царь грозной Руси» электронное издание книги.[12] Шамбаров В. Е. «Царь грозной Руси» электронное издание книги.[13] Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. 1998. С. 193.[14] Пыжиков А. В. Славянский разлом. Украинско-польское иго в России. 2018. С. 56.[15] Самсонов А. Великий князь всея Руси из рода Чингизидов