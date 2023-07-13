Венчание на царство Ивана Грозного. О вкладе семьи Марии Темрюковны в признание царского титула

Шапка Мономаха, в которой Иван Грозный венчался на царство.
В Успенском соборе Московского Кремля 16 января 1547 года состоялась торжественная церемония венчания на царство Ивана Грозного. Историки единогласны в том, что идея венчания Ивана на царство принадлежала митрополиту Макарию, но упоминают и то, что это было желанием отца Василия III на смертном одре.
Слово царь – искаженное произношение латинского слова сaesar – кесарь или цезарь. Оно использовалось славянами для обозначения римских и византийских императоров. Это повлияло на то, что византийскую столицу стали называть Царьград. Ханов Золотой Орды также называли царями.
На дипломатическом языке титул «Великий князь» стоял на одном уровне с титулами «принц» и «герцог», что было ниже титулов «царь», «король» или «император». Принятие Иваном титула царя стало повышением международного статуса Московского государства и его престижа. Но что хорошо для русского царя, плохо для польского короля.
В. А. Мазуров пишет, что «все восточные русские земли ко времени вступления на великокняжеский престол Ивана IV входили в состав Московского Великого княжества, западные – Великого Литовского княжества, Галиция – Польши» [1]. В 1514 году Москва вернула себе Смоленск. Вспыхивали краткосрочные войны, посредством временного перемирия гасили конфликт. Дело не доходило до подписания мирного договора. Польша требовала не только Смоленск, но и Новгород с Псковом, как старые владения литовского княжества. Полякам палец в рот не клади, откусят не только руку, но и голову попытаются оторвать.
Москва тоже не сдавалась, требовала обратно все русские земли, попавшие под польское владычество. В. А. Мазуров приводит сведения:
«В Польше начиная с XV в. считали, что летописные поляне, создавшие первое Киевское княжество, являются поляками, и первый киевский князь Кий – «из полян» – предок поляков. Следовательно, приднепровские земли, как и остальные, ранее входившие в состав Великого Киевского княжества, должны принадлежать Польше. Это служило теоретическим обоснованием к захвату Польшей земель на востоке» [2].
Стороны никак не могли договориться, переговоры заходили в тупик, дипломаты с помпой уходили и возвращались через некоторое время за стол переговоров. И тут возник новый спор из-за титула. Иван Грозный, возвышаясь над титулом Великого князя до равновеликого королям, получал дополнительный аргумент к требованию возврата русских земель.
Уже не Великий князь, а царь объявляет себя правопреемником разрозненных русских земель, и этот статус обязывал поляков эти земли ему вернуть. А Польша этого делать не хотела.
Черкасов в роли Ивана IV в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный». Отрывок с процедурой венчания на царство.
Вот что писал Р. Г. Скрынников о венчании на царство:
«О коронации 16-летнего внука Ивана III бояре не сразу известили иностранные государства. Лишь через два года польские послы в Москве узнали, что Иван IV «царем венчался» по примеру прародителя своего Мономаха и имя он «не чужое взял». Выслушав это чрезвычайно важно заявление, послы немедленно потребовали представления им письменных доказательств. Но хитроумные бояре отказались, боясь, что поляки, получив письменный ответ, смогут обдумать возражения, и тогда спорить с ними будет тяжело» [3].
Колкостям поляков вторил и В. А. Кобрин:
«Почему Иван IV прародительским чином называл титул царя, которого на самом деле не носили его предки? Основанием была популярная легендарная повесть «Сказание о князьях Владимирских». В ней рассказывалось, что византийский император Константин Мономах, родной дед киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха, прислал внуку свой царский венец – «шапку Мономаха» и все права на царский титул.
Нужды нет объяснять, что тот головной убор, который называли шапкой Мономаха, на самом деле – золотая тюбетейка среднеазиатской работы, опушенная соболем и увенчанная уже в Москве крестом»[4], задевая дедушку Грозного, отмечает, что «Иван III употреблял его только в сношениях с Ливонским орденом и некоторыми немецкими князьями».
Нужды нет объяснять, что тот головной убор, который называли шапкой Мономаха, на самом деле – золотая тюбетейка среднеазиатской работы, опушенная соболем и увенчанная уже в Москве крестом»[4], задевая дедушку Грозного, отмечает, что «Иван III употреблял его только в сношениях с Ливонским орденом и некоторыми немецкими князьями».
Напрашивается вывод: историки – совершенно не объективы и предвзято относятся к Грозному.
В этой связи хочется в краткой форме привести историю появления первого польского короля Болеслава.
В 997 году в Восточной Пруссии был убит епископ Пражский Адальбер (Войцех), который отправился обращать в христианство пруссов на соседние земли. За останки епископа Болеслав заплатил золотом кратно весу тела. Тело усопшего епископа было перевезено в Польшу и захоронено в городе Гнездо. Этот жест по выкупу останков был высоко оценен германским королем и императором священной Римской империи Оттоном III. Будучи сильно впечатленным поступком Болеслава, который заплатил огромную сумму за покойного епископа, император предлагает называть Болеслава не князем, а королем [5].
Возьмем, к примеру, Англию.
Если поищем в Интернете «Кто стал первым королем Англии», то получим ответ: «Король Уэссекса в 871–899/901 годах. Первым из англосаксонских правителей Британии стал именовать себя королем Англии».
По поводу Франции Н. Пронина пишет:
«…уже в начале XIV века во Франции было провозглашено: «Король – император в своем королевстве» [6].
Историк Кобрин о своих русских правителях писал следующим образом: «Ведь все они были лишь Великими князьями, только иногда, не столь в официальных документах, сколь в публицистике, их для пущей торжественности именовали царями» [7]. Эта колкость касается в большей степени деда Грозного. Подчеркивается, что царем дед Грозного именовал себя только с ливонцами и некоторыми немецкими князьями.
Очередные двойные стандарты.
На Западе, когда хотят, правители повышают свой статус, а всем остальным это запрещают делать. У них можно было легко назначать королей или провозглашать себя королями, а Московское царство на это, по их мнению, права не имело.
Как пишут историки, первое упоминание обращения с использованием царского титула в дипломатической переписке между польской и русской сторонами появилось в 1489 году. Посол Священной Римской империи предложил Ивану III королевский титул, но он отказался. Согласно действовавшей практике, если ты принимаешь титул от правителя, стоящего рангом выше, то тот, кто принимает, становится вассалом дающего титул.
В Росархиве сохранилась грамота 1514 года Максимилиана I [8] к отцу Грозного Великому князю Василию III, в котором князь назывался титулом «kayser» – цезарь, император. Эту грамоту в 1718 году царь Петр распорядился напечатать на европейских языках для обоснования своего императорского титула.
Ближайшее окружение царя оказалось не радо возвышению царя. Они поддерживали претензии западных «партнеров» в их стремлении лишить Грозного этого важного титула.
И. Я. Фроянов приводит сведения:
«Нельзя забывать, что к моменту приезда литовских послов в Москву прошло всего два года, как в русской столице произошло событие величайшего государственного значения – венчание Ивана IV на царство. И послы требуют от богоизбранного государя отказаться от царского титула.
Требование послов отказаться от титула царя при составлении договора о перемирии ставило вообще под сомнение царское достоинство Ивана IV и тем поощряло московских противников самодержавия к дальнейшей крамоле. Вот почему государь долго говорил о Думе, убеждая бояр не отступать от недавно провозглашенного русского царства.
Казалось, бояре поняли всю ответственность решения, которое им предстояло принять, и согласились с доводами царя, но затем перевернулись, поддержав «непризнание царского титула со стороны Сигизмунда II Августа», то есть став фактически на сторону иноземного властителя. Это походило на коллективную измену бояр царю Ивану.
Сильвестр же, извратив суть дела, подал все происходившее в Думе как тщеславную борьбу Ивана «за имя», а современные историки бездумно приняли поповскую версию.
Сильвестр к этому времени обладал уже столь сильным влиянием и властью, что сумел переубедить Думу и склонить ее принять решение о необходимости писать в договоре о перемирии с Великим княжеством Литовским государево имя «несполна», опустив царский титул Ивана.
Боярская Дума задевала не только честь государя, но также международный престиж Русского государства, достоинство митрополита, святость и непререкаемость православной веры и церкви, задевала потому, что игнорировала акт венчания Великого князя Ивана на царство, где концентрировались все названные моменты» [9].
Требование послов отказаться от титула царя при составлении договора о перемирии ставило вообще под сомнение царское достоинство Ивана IV и тем поощряло московских противников самодержавия к дальнейшей крамоле. Вот почему государь долго говорил о Думе, убеждая бояр не отступать от недавно провозглашенного русского царства.
Казалось, бояре поняли всю ответственность решения, которое им предстояло принять, и согласились с доводами царя, но затем перевернулись, поддержав «непризнание царского титула со стороны Сигизмунда II Августа», то есть став фактически на сторону иноземного властителя. Это походило на коллективную измену бояр царю Ивану.
Сильвестр же, извратив суть дела, подал все происходившее в Думе как тщеславную борьбу Ивана «за имя», а современные историки бездумно приняли поповскую версию.
Сильвестр к этому времени обладал уже столь сильным влиянием и властью, что сумел переубедить Думу и склонить ее принять решение о необходимости писать в договоре о перемирии с Великим княжеством Литовским государево имя «несполна», опустив царский титул Ивана.
Боярская Дума задевала не только честь государя, но также международный престиж Русского государства, достоинство митрополита, святость и непререкаемость православной веры и церкви, задевала потому, что игнорировала акт венчания Великого князя Ивана на царство, где концентрировались все названные моменты» [9].
В завершение баталий по поводу титула и подписания мирного договора приведем следующие сведения: «Польша не хотела признавать титул за московским государем, а Иван прямо отказывался величать Сигизмунда-Августа королем» [10], «не признавал за Сигизмундом II титулы «короля русского и прусского» [11]. «Наконец, чтобы выйти из затруднения, составляли договор в двух редакциях – на польском и на русском, и послы подписывали перемирие сроком на 7 лет» [12].
Но со временем, а точнее в 1561 году перед женитьбой на Марии Темрюковне, «в Москву прибыли послы от константинопольского патриарха. Вселенский собор специальной грамотой подтверждал право московита на царский титул. Глава вселенской православной церкви освятил своим авторитетом власть православного московского царя. Затеянные по этому поводу пышные богослужения призваны были поднять престиж монарха и его нового правительства» [13].
При этом, Грозный, «…получив от них искомый акт о признании царем, он уклоняется от повтора церемонии венчания в присутствии специально приехавших константинопольских архиереев. Отказался даже от благословения на том основании, что те при проезде через Литву прикладывались к католическому кресту» [14].
Окончательно вопрос с титулом царя будет закрыт в 1575 году при помощи племянника Марии Темрюковны, известного как Симеон Бекбулатович.
Портрет Симеона Бекбулатовича кисти неизвестного польского художника.
Старшую сестру Марии Алтынчач отдали замуж за чингизида Бекбулата, внука правителя Золотой Орды. У них родился сын Саин-Булат. Грозный, чтобы поставить точку в вопросе венчания на царство, должен был унаследовать царский титул от чингизида. Золотой Орды в то время уже не было, но оставалось политическое понятие чингизида и правило, что править может только чингизид.
В 1575 году Грозный отрекся от престола в пользу племянника Марии Темрюковны. Хан Саин-Булат был крещен под именем Симеон Бекбулатович, назван Великим князем всея Руси, венчан на царство в Успенском соборе Кремля. Он правил в Московском государстве год, Грозный соблюдал принятые уничижительные формы обращения подданного к своему царю, при этом Иван Васильевич реальные бразды правления государством из своих рук не отпускал.
Два портрета Симеона Бекбулатовича.
В 1576 году Симеон Бекбулатович отрекся от престола в пользу Грозного, этим решили проблемы в оспаривании царского титула царя перед Западом и всеми недовольными, тем самым окончательно возвысив Московию, подняв от уровня княжества на уровень государства, которым правит самодержец.
В 1575 году Марии Темрюковны уже не было в живых, она была отравлена в ходе заговора, но Грозный продолжал поддерживать отношения с ее родными.
Вот таким образом при помощи родни покойной жены из Кабарды был решен важнейший геополитический вопрос, как для царя, так и для Московского государства.
Н. Черкасов в роли Ивана IV в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный». Отрывок с процедурой венчания на царство.
Список использованной литературы и ссылки на источники:
[1] Мазуров В. А. Правда и ложь об Иоанне Грозном. 2018. С. 93.
[2] Мазуров В. А. Правда и ложь об Иоанне Грозном. 2018. С.15.
[3] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 177.
[4] Кобрин В. А. Иван Грозный. 1992. С.490.
[5] http://polsha.in/boleslav-hrabryi-pervyi-korol-polshi.
[6] Пронина Н. М. Правда об Иване Грозном. 2009 г. С. 312.
[7] Кобрин В. А. Иван Грозный. 1992. С. 490.
[8] Максимилиан I (император священной Римской империи) с 4 февраля 1508 года, эрцгерцог Австрийский с 19 августа 1493 года, реформатор государственных систем Германии и Австрии и один из архитекторов многонациональной державы Габсбургов, распространившейся не только на половину Европы, но и на заморские колонии.
[9] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 98, 99, 100,101.
[10] Валишевский К. Иван Грозный. Исторический очерк. 1993. С. 177.
[11] Шамбаров В. Е. «Царь грозной Руси» электронное издание книги.
[12] Шамбаров В. Е. «Царь грозной Руси» электронное издание книги.
[13] Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. 1998. С. 193.
[14] Пыжиков А. В. Славянский разлом. Украинско-польское иго в России. 2018. С. 56.
[15] Самсонов А. Великий князь всея Руси из рода Чингизидов.