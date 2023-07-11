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Эрдоган согласился одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО в обмен на «заверения» от Стокгольма и ЕС

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Эрдоган согласился одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО в обмен на «заверения» от Стокгольма и ЕС

Сегодня в Вильнюсе открывается саммит НАТО, и за несколько часов до его открытия генсек альянса Столтенберг сделал заявление о решении турецкого президента по шведской заявке на вступление в военный блок. Напомним, что накануне Эрдоган, комментируя заявку Швеции, утверждал, что не собирается её одобрять до тех пор, пока Турцию не примут в ЕС. Но в тот же день, если следовать заявлению Столтенберга, своё мнение поменял.


Столтенберг заявил, что президент Турции после встречи с премьер-министром Швеции Улафом Кристерссоном «согласился одобрить заявку Стокгольма на членство в НАТО и направить протокол о принятии в турецкий парламент».

Генсек НАТО:

Это исторический день для Швеции, для всего альянса.

Резкую смену мнения президента Турции комментируют турецкие СМИ.

Сообщается, что Эрдоган согласился одобрить шведскую заявку после «получения заверений от шведского премьера о признании террористической организацией Рабочей партии Курдистана», а также после «получения заверений от глав ЕС об ускорении переговоров по членству в Евросоюзе Турции».

Теперь Швеция может вступить в НАТО, но произойдёт это не ранее осени в случае одобрения заявки турецким парламентов.

При этом в самой Турции удивлены тому, сколь быстро и легко президент Эрдоган меняет своё мнение. В один и тот же день он заявил о том, что сначала Турция в ЕС, потом Швеция в НАТО, и о том, что одобряет шведскую заявку в обмен на заверения Стокгольма и Брюсселя.
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:02
    +4
    Ну вот, Султан и согласился, дожали-договорились. А ведь как шумел, как шумел...
    И за сожженный Коран обещал растерзать от имени всех правоверных.
    А тем временем в Швеции опять разрешили антимусульманскую акцию провести.... А Эрдоган что?
    Эрдоган в этот раз типа "и не заметил" даже - согласен пропустить Швецию...
    Вот такая "принципиальность"..... laughing

    зы ЕСовцы представляют себе последствия принятия Турции в ЕС ? Турки же теперь без виз и других требований ломанутся в ЕС со свистом на заработки - им теперь не нужно будет столько документов оформлять для въезда - теперь просто взял и поехал.... Ну теперь и турок будет там немерянно. Их и так там полно (все таксисты - турки в основном, всякие шаверма-люля-доннер пица и кебаб - это турки, небольшие частные автосервисы - это турки и поляки и т.д.). Получили ЕСовцы очередной гимор. laughing
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:14
      +4
      При этом в самой Турции удивлены тому, сколь быстро и легко президент Эрдоган меняет своё мнение.
      Он хозяин своего слова: хотел - дал, хотел -забрал ! belay
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 06:17
      +9
      ЕСовцы представляют себе последствия принятия Турции в ЕС ?

      Никто её туда не примет, очередная морковка перед мордой ишачного султана.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 06:25
        -1
        Исторический день.
        Но нас это не спасет.
        Спасение утопающих - дело рук (и ума) самих утопающих.
        Через 30 лет крах республики (и приход исламистов) объяснят этим будущим обманом.
        Гл сейчас-турция зажмет рф и всех "не запад". Проливы и сирия, доступ в грузию и армению. Удары по ирану с инжерлик. Обратный спг в черное море.
        Рома А таперяча проиграл тайм.
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:20
      +1
      Nexcom hi, так лидерам Е. С. по барабану, белого-гендерного-христианина мужика сдали в угоду радужных, тупых, бесов. Так что очень скоро Е. С. поменяется причем принудительно.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:23
        +3
        Ропот 55 hi

        Эта сдача начиналась уже в 2000х годах.... у немцев анегдот есть, грустный анегдот (для них)
        "Ганс Штайнмайер ??? Какие то у вас фамилия и имя странные, совсем не немецкие..." - сказал немецкий полицеский по имени Абдулло Фахид, проверяя документы... lol

        А "голубятню" даже и обсуждать не хочу - и так всё ясно.... И противно....
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:14
    +6
    Швеция, априори нам абсолютно враждебна; что в НАТО, что нет. В случае войны она попадает под раздачу при любом варианте.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:48
      0
      Ну в 2000е шведы ещё не были так сильно настроены против России (хотя в 2000е и Россия совсем не такая была). Было много совместных проектов, поставок из Швеции стального высококачественного проката, подшибники, средства связи Эрикссон (я не про сотовые телефоны), медицинское оборудование и медикаменты (мало но было), высокоточное оборудование для исследований. Они хорошо брали наших студентов для обучения, программы по обмену были... Это им в последние годы "мозги свернули" окончательно.
      Хотя и тогда завихи были насчет наших подводных лодок которые якобы даже в их местных речушках бесконтрольно типа следят за Швецией... Это у них вообще - самая любимая мозоль, которую они лелеют уже много лет и периодически ковырять начинают... laughing
  3. Sith
    Sith Сегодня, 06:16
    +1
    Что Султан согласится , было лишь вопросом времени ... он покачал права ... что то просил ... что то дали , что то нет ... как закончились "перспективы" и появилась вероятность уменьшения уже "обещанного" , он согласился
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:17
    +3
    Хороший спектакль намутили, интрига, напряжение, злорадство, и кульминация, и хэппи энд. Сериал "Ветренный" часть 2.
  5. beybender
    beybender Сегодня, 06:25
    +1
    От Эрдогана это уже третий нож в спину !!! Гарант уже ёжик ?!?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +1
    Это исторический день для Швеции, для всего альянса.
    Возможно для Швеции и исторический, а вот для альянса чем он войдет в историю? Тем, что еще одна страна официально влезла в агрессивный военно-политический блок? Так Швеция и до этого была активным союзником НАТО, на нее только не распространялась 5 ст. Устава поэтому и вела себя более менее прилично. Временами вместе с Норвегией "ловила" российские АПЛ, так это дело житейское и зависит от наличия ума у политиков. А Эрдоган обменял одобрение шведской заявки на выгодное ему "признании террористической организацией Рабочей партии Курдистана" и в довесок очередное обещание (какое за 30 лет?) ЕС о принятии в союз. Причем это решилось практически в один день и не исключено, что ему еще что-то пообещали. Вот такая у него политика.