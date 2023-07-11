Эрдоган согласился одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО в обмен на «заверения» от Стокгольма и ЕС

Это исторический день для Швеции, для всего альянса.

Сегодня в Вильнюсе открывается саммит НАТО, и за несколько часов до его открытия генсек альянса Столтенберг сделал заявление о решении турецкого президента по шведской заявке на вступление в военный блок. Напомним, что накануне Эрдоган, комментируя заявку Швеции, утверждал, что не собирается её одобрять до тех пор, пока Турцию не примут в ЕС. Но в тот же день, если следовать заявлению Столтенберга, своё мнение поменял.Столтенберг заявил, что президент Турции после встречи с премьер-министром Швеции Улафом Кристерссоном «согласился одобрить заявку Стокгольма на членство в НАТО и направить протокол о принятии в турецкий парламент».Генсек НАТО:Резкую смену мнения президента Турции комментируют турецкие СМИ.Сообщается, что Эрдоган согласился одобрить шведскую заявку после «получения заверений от шведского премьера о признании террористической организацией Рабочей партии Курдистана», а также после «получения заверений от глав ЕС об ускорении переговоров по членству в Евросоюзе Турции».Теперь Швеция может вступить в НАТО, но произойдёт это не ранее осени в случае одобрения заявки турецким парламентов.При этом в самой Турции удивлены тому, сколь быстро и легко президент Эрдоган меняет своё мнение. В один и тот же день он заявил о том, что сначала Турция в ЕС, потом Швеция в НАТО, и о том, что одобряет шведскую заявку в обмен на заверения Стокгольма и Брюсселя.