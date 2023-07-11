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Подполье Николаева подтвердило уничтожение склада ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства

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Подполье Николаева подтвердило уничтожение склада ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства

Нанесенный российскими войсками удар по Николаеву в ночь с воскресенья на понедельник действительно уничтожил склад с боеприпасами, власти города "проспали" налет и отреагировали только после попадания ракеты в арсенал. Об этом сообщил координатор подполья Николаева Сергей Лебедев.


Российская ракета, предположительно ОТРК "Искандер-М", точно отработала по складу, где хранились дальнобойные ракеты западного производства воздушного базирования. Судя по полученным данным, речь идет о британских Storm Shadow, других ракет такого типа у Киева нет. Пораженный арсенал с ракетами находился рядом с аэродромом Николаевского авиаремонтного предприятия, где базировались украинские самолеты.

По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП

- приводит РИА Новости слова Лебедева.

Удар был нанесен около 01:00 часа ночи, вспышка от взрыва была видна в 10 км от места попадания ракеты. После детонации находящихся на складе боеприпасов вспыхнул сильный пожар, который тушили более 12 часов. Кроме того, вместе со складом были поражены украинские военные, находившиеся там.

Власти Николаева прилет признали, но заявили, что был поражен "объект инфраструктуры", вероятно ракетой "Искандер-М". Российское Минобороны ограничилось скупой строчкой в сводке, что в районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов объединенной группировки "Херсон" ВСУ.
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15 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:17
    +6
    был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства.
    Молодцы !
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 06:31
      -9
      А там еще и "базируются самалеты"? Чьи? Бенина и шриЛанки?
      Вот так и ввс бандеры "уничтожнны к марту 22г"
  2. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 06:19
    +3
    Блин..никогда бы не предположил,что о партизанах (подполье Николаево) услышу в 2023 году.. what
  3. Cannon
    Cannon Сегодня, 06:20
    +4
    . Об этом сообщил координатор подполья Николаева Сергей Лебедев. ++++А почему не указали адрес проживания Сергея Лебедева и № телефона?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:25
      +2
      Можно было вообще не упоминать о подполье.Впрочем,это предназначено для наших ушей.Мол,там люди борятся..
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 06:47
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Можно было вообще не упоминать о подполье.Впрочем,это предназначено для наших ушей.Мол,там люди борятся..

        Упоминать-то можно, но вот Ф.И.О. выкладывать не стоило.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 06:57
          +2
          Фамилия вымышленная,надеюсь.А вот попытка так преподносить новость в статьях у думающих людей вызывает недоумение
    2. Зефр
      Зефр Сегодня, 07:11
      +1
      Это на нашей стороне координатор. Кто на той стороне работает, разумеется, никто говорить не будет
  4. Sith
    Sith Сегодня, 06:21
    +5
    Тяжело по ходу что то поражать , когда ВСУ почти всё пытается замаскировать и спрятать за гражданской инфраструктурой , чтобы потом поднять вой ... что русские уничтожают что то не военное
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:23
    +4
    Власти города "проспали" налет?????!!!Ихнее ПВО прощелкало,или не смогло,а не "власти".Впрочем,молодцы yes Нет,не они.А наши ракетчики
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:38
    +2
    Посмотрел аэродром Николаева с " спутника"- замучаешься попадать куда надо ,без подсказки никак.
    1. Evrepid
      Evrepid Сегодня, 06:48
      +1
      Ну в 3 км то можно попасть в серединку.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:44
    0
    точно отработала по складу, где хранились дальнобойные ракеты западного производства воздушного базирования Storm Shadow
    Возможности использования этих ракет стали меньше. Наши ракетчики и конечно разведка молодцы. Про "подполье" промолчу, т.к. это уже не раз обсуждалось и справедливо критически.
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:50
    +3
    Они никогда уничтожение не признают , даже наоборот. ...
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:10
    +1
    Николаев - портовый город, а почему Англицкие ракеты хранились именно там, может доставка шла морем согласно "зерновой сделке"?