Подполье Николаева подтвердило уничтожение склада ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства

Нанесенный российскими войсками удар по Николаеву в ночь с воскресенья на понедельник действительно уничтожил склад с боеприпасами, власти города "проспали" налет и отреагировали только после попадания ракеты в арсенал. Об этом сообщил координатор подполья Николаева Сергей Лебедев.
Российская ракета, предположительно ОТРК "Искандер-М", точно отработала по складу, где хранились дальнобойные ракеты западного производства воздушного базирования. Судя по полученным данным, речь идет о британских Storm Shadow, других ракет такого типа у Киева нет. Пораженный арсенал с ракетами находился рядом с аэродромом Николаевского авиаремонтного предприятия, где базировались украинские самолеты.
По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП
- приводит РИА Новости слова Лебедева.
Удар был нанесен около 01:00 часа ночи, вспышка от взрыва была видна в 10 км от места попадания ракеты. После детонации находящихся на складе боеприпасов вспыхнул сильный пожар, который тушили более 12 часов. Кроме того, вместе со складом были поражены украинские военные, находившиеся там.
Власти Николаева прилет признали, но заявили, что был поражен "объект инфраструктуры", вероятно ракетой "Искандер-М". Российское Минобороны ограничилось скупой строчкой в сводке, что в районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов объединенной группировки "Херсон" ВСУ.