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Противник потерял около половины брошенной в очередное наступление бронетехники на Запорожском направлении

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Противник потерял около половины брошенной в очередное наступление бронетехники на Запорожском направлении

Украинские войска предприняли очередную попытку атаковать на Запорожском направлении. Если в течение несколько суток наблюдался отказ противника от использования западной бронетехники по линии Орехов-Работино, то накануне ВСУ решили вновь нанести удар, используя натовские средства. Речь идёт как минимум о 18 БМП Bradley, танках Leopard и бронемашинах другого типа, включая средства разминирования.


Итог для противника оказался аналогичным тому, что было и во время предыдущих попыток прорвать российскую оборону.

Вооружённые силы Украины при попытке новой атаки южнее Орехова потеряли около половины всей той бронетехники, которую бросили в бой. По последним данным, это одна машина разминирования, три танка (сообщается, что как минимум два из них – немецкие «Леопарды» одной из модификаций), не менее 5 БМП Bradley производства США.

Оставшиеся целыми экипажи были вынуждены развернуть бронетехнику и отступить в районе Орехова. Однако и там по ним были нанесены удары, что привело к очередным потерям в технике и живой силе.

Чётко отработала российская артиллерия, операторы ударных дронов и постановщики минных заграждений.

Одновременно с этим пытавшиеся наступать подразделения противника были разбиты в районе населённого пункта Жеребянки, что к западу от Орехова, близ Пятихаток. Там ВСУ пытались использовать редкую для запорожских просторов лесополосу, чтобы окопаться и закрепиться. Однако артиллерия и авиация буквально перемололи противника в течение пары часов.

Кадры с разбитой натовской техникой - неплохой «подарок» к саммиту НАТО от ВС РФ.
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10 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:42
    +5
    Отличная новость с полей: Работайте Братья!
  2. Evrepid
    Evrepid Сегодня, 06:44
    +1
    Не плохо. Но мало, хотелось бы что бы все 100% уничтожены были.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:47
    +1
    Оборона - памятник поставят маршалу, как жукову.
    Цели сво и пропаганда.
    35лет вою бандеровцев ничего не можем противопоставить. И пресечь их шабаш.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 07:24
      +3
      Когда людям вдувают в ухи ( именно ухи ) о их величии , о том что нация у них самая и так в даль и в мозг льют люди верят не взирая на всю тупость аргументов . Пропаганда против идей бандеровских проста как лом - уничтожение носителей сей идеологии полное физическое устранение .
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:30
        0
        уничтожение носителей сей идеологии полное физическое устранение .
        ..если разбить градусник то от этого температура не упадёт...надо западному миру кардинальную терапию проводить, вот тогда да, больной излечится ...на время
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:47
    +5
    Было-бы не плохо эту технику уничтоженную возле посольств враждебных стран разместить, пусть каждый день её видят и "радуются ".
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:50
      +1
      Цитата: Ирек
      Было-бы не плохо эту технику уничтоженную возле посольств враждебных стран разместить, пусть каждый день её видят и "радуются ".

      Точно. И как раз сегодня, в день начала саммита НАТО и начать подвозить.
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 06:51
    +2
    поговаривают что со дня на день следующий вундервафель в внау прибудет из швеции, ...хунта аж писается в штаны с повизгиванием что мол вот теперь точно до Москвы дойдём и Крым наш будет....
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:53
    +3
    ... потеряли около половины всей той бронетехники, которую бросили в бой... одна машина разминирования, три танка (как минимум два из них – немецкие «Леопарды» одной из модификаций), не менее 5 БМП Bradley производства США
    В очередной раз попробовали отметиться перед кураторами и опять безрезультатно, с потерями. Зато у наших результат отличный.
  7. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:25
    +1
    Ибо давно сказано, если ты все делаешь как всегда, почему ты ждёшь другого результата? Нашего генштаба тоже касается, увы.