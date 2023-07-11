Противник потерял около половины брошенной в очередное наступление бронетехники на Запорожском направлении

Украинские войска предприняли очередную попытку атаковать на Запорожском направлении. Если в течение несколько суток наблюдался отказ противника от использования западной бронетехники по линии Орехов-Работино, то накануне ВСУ решили вновь нанести удар, используя натовские средства. Речь идёт как минимум о 18 БМП Bradley, танках Leopard и бронемашинах другого типа, включая средства разминирования.
Итог для противника оказался аналогичным тому, что было и во время предыдущих попыток прорвать российскую оборону.
Вооружённые силы Украины при попытке новой атаки южнее Орехова потеряли около половины всей той бронетехники, которую бросили в бой. По последним данным, это одна машина разминирования, три танка (сообщается, что как минимум два из них – немецкие «Леопарды» одной из модификаций), не менее 5 БМП Bradley производства США.
Оставшиеся целыми экипажи были вынуждены развернуть бронетехнику и отступить в районе Орехова. Однако и там по ним были нанесены удары, что привело к очередным потерям в технике и живой силе.
Чётко отработала российская артиллерия, операторы ударных дронов и постановщики минных заграждений.
Одновременно с этим пытавшиеся наступать подразделения противника были разбиты в районе населённого пункта Жеребянки, что к западу от Орехова, близ Пятихаток. Там ВСУ пытались использовать редкую для запорожских просторов лесополосу, чтобы окопаться и закрепиться. Однако артиллерия и авиация буквально перемололи противника в течение пары часов.
Кадры с разбитой натовской техникой - неплохой «подарок» к саммиту НАТО от ВС РФ.