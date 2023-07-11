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Президент Литвы Науседа призвал НАТО разорвать основополагающий договор с Россией, окружив её военными базами

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Президент Литвы Науседа призвал НАТО разорвать основополагающий договор с Россией, окружив её военными базами

Литва призывает НАТО окружить Россию постоянными военными базами, отказавшись от ограничений на их размещение. С таким заявлением выступил литовский президент, сообщает The Times.


"Развоевавшийся" в преддверии саммита НАТО Гитанас Науседа призвал руководство Североатлантического альянса отметить действие подписанного в 1997 году соглашения об отношениях с Россией, запрещающего строить постоянные военные базы у российских границ. Президента Литвы не устраивает сегодняшняя ситуация с размещенными на территории Прибалтики и Польши военными контингентами НАТО на временной основе, ему нужны постоянные базы, чтобы защитить "демократическую Литву" от "агрессивной России".

Науседа считает, что основополагающий договор Россия - НАТО уже "мертв" и не действует. По его словам, Москва нарушает все договоренности, размещая тактическое ядерное оружие в Белоруссии, значит необходимо порвать все соглашения и, наконец-то, разместить военные базы по российским границам. Кроме того, странам НАТО необходимо значительно увеличить свои военные расходы, а то "будет поздно".

Когда Россия предпринимает активные шаги по размещению тактического ядерного оружие в Белоруссии - а у нас есть все доказательства того, что это происходит, - мы должны уже наконец объявить, что основополагающий акт Россия-НАТО мертв

- заявил литовский президент.

Прибалтика давно и упорно продвигает тему размещения на своей территории постоянных военных баз НАТО и чем больше, тем лучше. На сегодняшний день находящиеся там "передовые батальоны" якобы "защищают" страны Балтии от Росси на ротационной основе, неся службу по шесть месяцев.
Использованы фотографии:
НАТО
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12 комментариев
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 06:45
    +1
    Какой непоседа этот
    Гитанас Науседа

    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 07:13
      +2
      призывает НАТО окружить Россию постоянными военными базами

      Как будто сейчас их нет, а Россия окружена только натовскими туристическими базами. laughing
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:45
    +2
    Вот и настали эти времена, когда пассивные гомосеки НАТО-й начали рулить.
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 06:48
    +1
    Правильно, плотнее надо моститься под хозяина, авось объявит любимой женой.
  4. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 06:48
    +3
    Назвать его идиотом язык не поворачивается, дебилом ни имею на то право и соответствующего образования, так кто же это и к чему эти "одаренные" люди шавки приведут мир, страшно подумать.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +5
    Литва призывает НАТО окружить Россию постоянными военными базами
    А сегодня разве Россия не окружена по своему периметру этими базами? По поводу Науседа - сколько же дерьма в одном субъекте.
  6. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 06:49
    +1
    Литва призывает НАТО окружить Россию постоянными военными базами, отказавшись от ограничений на их размещение.
    Когда мелкая шпана, шкеты всякие, позволяют себе такое поведение по отношению к нам - это нехороший признак. Либо они чувствуют нашу слабость, либо верят в силу своей кодлы. Лечится исключительно радикальными методами - задом об асфальт или целиком под асфальт.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:53
    +1
    Нуседа не в курсе что базы " притягивают" к себе боеголовки которые измеряются в тоннах ТТ.Идиоту надо понять ,чем дальше будут стоять базы от России тем жизнь будет спокойнее.
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 06:55
    0
    Всё идёт по плану, в соответствии с утвержденным графиком. winked
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:55
    +3
    Литва должна быть признана РФ государством спонсором терроризма, а её граждане террористамии; законом принятым Государственной Думой.
  10. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 07:02
    0
    То есть, раньше они себя ещё и ограничивали? Ну спасибо, чё.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:21
    0
    Ай молодца! Как хорошо на гиганского соседа гавкать когда на своей територии половина аойс нато стоит. А не будь их то молчал бы как мышь под веником