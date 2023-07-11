Когда Россия предпринимает активные шаги по размещению тактического ядерного оружие в Белоруссии - а у нас есть все доказательства того, что это происходит, - мы должны уже наконец объявить, что основополагающий акт Россия-НАТО мертв

Литва призывает НАТО окружить Россию постоянными военными базами, отказавшись от ограничений на их размещение. С таким заявлением выступил литовский президент, сообщает The Times."Развоевавшийся" в преддверии саммита НАТО Гитанас Науседа призвал руководство Североатлантического альянса отметить действие подписанного в 1997 году соглашения об отношениях с Россией, запрещающего строить постоянные военные базы у российских границ. Президента Литвы не устраивает сегодняшняя ситуация с размещенными на территории Прибалтики и Польши военными контингентами НАТО на временной основе, ему нужны постоянные базы, чтобы защитить "демократическую Литву" от "агрессивной России".Науседа считает, что основополагающий договор Россия - НАТО уже "мертв" и не действует. По его словам, Москва нарушает все договоренности, размещая тактическое ядерное оружие в Белоруссии, значит необходимо порвать все соглашения и, наконец-то, разместить военные базы по российским границам. Кроме того, странам НАТО необходимо значительно увеличить свои военные расходы, а то "будет поздно".- заявил литовский президент.Прибалтика давно и упорно продвигает тему размещения на своей территории постоянных военных баз НАТО и чем больше, тем лучше. На сегодняшний день находящиеся там "передовые батальоны" якобы "защищают" страны Балтии от Росси на ротационной основе, неся службу по шесть месяцев.