Вооружённые силы России подготовили «подарок» Украине и НАТО в ночь на 11 июля – к стартующему сегодня в Литве натовскому саммиту.
«Подарок» вылился в нанесение комбинированных ударов по объектам киевского режима, используемых в военных целях. Среди объектов – места размещения иностранных наёмников, воюющих в составе ВСУ и инструктирующих украинских боевиков различных вооружённых формирований.
В течение ночи ряд объектов противника был поражён в Николаевской и Сумской областях. В частности, на территории Сумской области уничтожены объекты размещения личного состава ВСУ, а также склады с оружием и боеприпасами, которыми (боеприпасами) обстреливались сопредельные российские территории. Уничтожены позиции противника в приграничной полосе, откуда готовились вылазки на российскую территорию.
Дроны-камикадзе атаковали объекты врага в Одесской области. Подтвердилась информация о поражении целей в городе Черноморске (переименованный Ильичёвск). Обратил на себя внимание тот факт, что в Одесской области по российским дронам практически не вёлся огонь из ЗРК, для противодействия использовалось лишь стрелковое оружие, включая так называемые мобильные ПВО-установки с прожекторами и спаренными пулемётами на борту пикапов. Мобильные установки противнику не помогли. На месте удара БПЛА-«камикадзе» возник пожар. По некоторым данным, поражён объект ВСУ в районе Рыбного порта.
Несмотря на угрозы от СБУ, местные жители продолжают внимать и выкладывать в сеть результаты попаданий российских «Гераней», которые, как потом заявят в ГШ ВСУ, «все были сбиты».