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В результате ночных ударов поражены объекты противника в Николаевской и Сумской областях, а также в Черноморске под Одессой

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В результате ночных ударов поражены объекты противника в Николаевской и Сумской областях, а также в Черноморске под Одессой

Вооружённые силы России подготовили «подарок» Украине и НАТО в ночь на 11 июля – к стартующему сегодня в Литве натовскому саммиту.


«Подарок» вылился в нанесение комбинированных ударов по объектам киевского режима, используемых в военных целях. Среди объектов – места размещения иностранных наёмников, воюющих в составе ВСУ и инструктирующих украинских боевиков различных вооружённых формирований.

В течение ночи ряд объектов противника был поражён в Николаевской и Сумской областях. В частности, на территории Сумской области уничтожены объекты размещения личного состава ВСУ, а также склады с оружием и боеприпасами, которыми (боеприпасами) обстреливались сопредельные российские территории. Уничтожены позиции противника в приграничной полосе, откуда готовились вылазки на российскую территорию.

Дроны-камикадзе атаковали объекты врага в Одесской области. Подтвердилась информация о поражении целей в городе Черноморске (переименованный Ильичёвск). Обратил на себя внимание тот факт, что в Одесской области по российским дронам практически не вёлся огонь из ЗРК, для противодействия использовалось лишь стрелковое оружие, включая так называемые мобильные ПВО-установки с прожекторами и спаренными пулемётами на борту пикапов. Мобильные установки противнику не помогли. На месте удара БПЛА-«камикадзе» возник пожар. По некоторым данным, поражён объект ВСУ в районе Рыбного порта.



Несмотря на угрозы от СБУ, местные жители продолжают внимать и выкладывать в сеть результаты попаданий российских «Гераней», которые, как потом заявят в ГШ ВСУ, «все были сбиты».
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:01
    +4
    Так для аналИза ,Черномоск это порт который входит в " зерновой сделку" и там стоит балкер под погрузку. good
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 07:09
      +1
      Черномоск это порт который входит в " зерновой сделку"
      Было бы неплохо кроме "подарка НАТО" ещё персональный подарочек турецкому султану организовать - физическую невозможность вывоза всего из окраинских портов
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:05
    +1
    одна из причин низких ударных темпов "наступа" - это вот такие прореживающие удары.
    К слову сказать, может быть они и есть главные причины того, что на фронте пока не показались английские танки.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:05
    0
    Вот с Черноморском-Одессой поторопиться бы надо. Чтоб никаких сделок с султаном Украина уже провести не смогла. 17 число уже близко.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:16
    +1
    Вооружённые силы России подготовили «подарок» Украине и НАТО в ночь на 11 июля – к стартующему сегодня в Литве натовскому саммиту
    А если учесть, что удары наносятся без перерыва длительное время, то "подарок" увесистый и запоминающийся. Отдельно радуют удары по
    местам размещения иностранных наёмников, воюющих в составе ВСУ и инструктирующих украинских боевиков
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:30
    0
    которыми (боеприпасами) обстреливались сопредельные российские территории

    И теперь наверняка больше не будут обстреливать! lol