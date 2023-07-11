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Кулеба: Украину не устраивают предложенные гарантии безопасности вместо приглашения в НАТО

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Кулеба: Украину не устраивают предложенные гарантии безопасности вместо приглашения в НАТО

Украина не получит членства в НАТО, на данный момент даже о приглашении в альянс речи не идет. Вместо этого будут предложены гарантии безопасности и совет НАТО-Украина. Но это не то, что ожидали в Киеве, поэтому представители режима всячески высказывают свое недовольство принятым решением.


Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередном интервью западным изданиям посетовал на принятые решения саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, в Киеве не согласны на предложенные гарантии безопасности в качестве альтернативы членству в НАТО, это не равные понятия. Он подчеркнул, что раз уж с членством в альянсе Киев пролетел, то НАТО могла бы хоть направить приглашение в альянс, что очень бы устроило украинские власти.

Гарантии безопасности должны рассматриваться не как альтернатива членству в НАТО, а как нечто, заполняющее этот вакуум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО. Это очень важная деталь, которую мы не должны забывать

- заявил украинский министр.

Ранее в Брюсселе заявили, что Украине будут предложены гарантии безопасности от западных стран, это будет отражено в итоговой декларации по итогам саммита. Механизм этих самых гарантий пока до конца не разработан, в НАТО еще сами не знают, как и что гарантировать. Известно, что каждая страна, согласившаяся на их предоставление, подпишет индивидуальное соглашение с Украиной.

Но в Киеве хотели не гарантий безопасности, а хотя бы приглашения в НАТО с перспективой вступить после окончания конфликта, это можно было бы подать как победу Зеленского на фоне проблем в стране и на фронте. Теперь же клоун поедет на саммит за подачками от хозяев, и с радостью на лице будет заявлять об "очередной победе" на пути в НАТО.
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8 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:14
    +2
    Украина в своём амплуа- ей все и все должны. Одним словом- куда хох.да не целуй- везде- задница.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 07:19
      +2
      посетовал на принятые решения саммита НАТО в Вильнюсе.

      Так саммит вроде еще и не начался, а xoxлы решения уже заранее облаивают... yes
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:14
    +5
    Вот одного не пойму ,ну примут сегодня Украину в НАТО ,от этого что-то изменится ?Украина для нас не главное,смотрим что говорил Президент в конце 2021 г.Там ясно сказано или решим всё по мирному ,или Украина расходный материал.По мирному не получилось - Украина расходный материал.После того как материал кончится - смотрим пункт первый.Если опять по мирному не захотят - это их проблемы.Оказывается ,экономика не на первом месте в противостоянии с западом ( вроде у нас всего 2%по сравнению с западом)и не военная мощь G7 ( на бумаге).На первом месте - воля к Победе и естественные человеческие ценности и конечно всё это подкреплено нашими РВСН.Всё равно победим,не применяя последний пункт.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:18
      -5
      ну примут сегодня Украину в НАТО ,от этого что-то изменится

      это вы уже начали объяснять, что "все по плану мудрого стратега" ??? спасибо за разъяснения, только зачем тогда было все это начинать??????
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 07:31
      0
      Цитата: tralflot1832
      Вот одного не пойму ,ну примут сегодня Украину в НАТО ,от этого что-то изменится ?
      Конечно изменится. Эти натовские еноты прекрасно понимают то, что украина в НАТО, это почти 100% гарантия того, что они будут втянуты в прямое военное противостояние с Россией и каждый обретёт свою порцию люлей, величина которых будет зависеть от персонального вклада их стран в развитие в конфликте. Гадить они любят, а вот огребать люлей не очень, а стало быть и состояние украины в плане "недочленства" в НАТО, которое есть на сегодня их вполне устраивает.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:21
    +2
    Киеве не согласны на предложенные гарантии безопасности в качестве альтернативы членству в НАТО
    Представители НАТО так старались, так крутились, чтобы и Украину не обидеть и на себя лишнего не брать, но Кулеба опять своим недовольством весь "праздник" испортил. Нет бы радоваться, что еще не посылают подальше, а заверяют, обещают и даже помогают, так нет опять со стороны Киева скулеж и требования.
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:21
    +1
    Украину не устраивают предложенные гарантии безопасности вместо приглашения в НАТО
    Украина манией величия не страдает, она ей наслаждается. Весь мир им должен только за то, что они есть.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:32
    0
    Цитата: Владимир80

    это вы уже начали объяснять, что "все по плану мудрого стратега" ??? спасибо за разъяснения, только зачем тогда было все это начинать??????

    Чтобы вы спросили. Вы ещё не на Колыме, кстати?