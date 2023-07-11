Кулеба: Украину не устраивают предложенные гарантии безопасности вместо приглашения в НАТО

Гарантии безопасности должны рассматриваться не как альтернатива членству в НАТО, а как нечто, заполняющее этот вакуум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО. Это очень важная деталь, которую мы не должны забывать

Украина не получит членства в НАТО, на данный момент даже о приглашении в альянс речи не идет. Вместо этого будут предложены гарантии безопасности и совет НАТО-Украина. Но это не то, что ожидали в Киеве, поэтому представители режима всячески высказывают свое недовольство принятым решением.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередном интервью западным изданиям посетовал на принятые решения саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, в Киеве не согласны на предложенные гарантии безопасности в качестве альтернативы членству в НАТО, это не равные понятия. Он подчеркнул, что раз уж с членством в альянсе Киев пролетел, то НАТО могла бы хоть направить приглашение в альянс, что очень бы устроило украинские власти.- заявил украинский министр.Ранее в Брюсселе заявили, что Украине будут предложены гарантии безопасности от западных стран, это будет отражено в итоговой декларации по итогам саммита. Механизм этих самых гарантий пока до конца не разработан, в НАТО еще сами не знают, как и что гарантировать. Известно, что каждая страна, согласившаяся на их предоставление, подпишет индивидуальное соглашение с Украиной.Но в Киеве хотели не гарантий безопасности, а хотя бы приглашения в НАТО с перспективой вступить после окончания конфликта, это можно было бы подать как победу Зеленского на фоне проблем в стране и на фронте. Теперь же клоун поедет на саммит за подачками от хозяев, и с радостью на лице будет заявлять об "очередной победе" на пути в НАТО.