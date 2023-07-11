Действия ВС РФ привели к потере противником одной из высот на правом берегу реки Жеребец, что нарушает его линию обороны на западной границе ЛНР

Российские войска во время украинского контрнаступления продвигаются на Сватово-Кременном (Кременском) направлении. Ситуация для противника на границе ЛНР и Харьковской области сложна тем, что ему приходится постоянно бросать в бой резервы, чтобы не допустить обрушения фронта в районе реки Жеребец.
Эта река протекает через фронтовые населённые пункты Макеевка (которая в ЛНР), Невское, Терны, Торское, впадая в Северский Донец на севере ДНР.
Подразделения Центрального военного округа выбили противника с важной высоты на правом берегу упомянутой реки Жеребец. Эта высота позволяла ВСУ не только вести наблюдение за левым берегом, находящимся под контролем российских войск, но и осуществлять обстрелы позиций. ВСУ цепляются за высоты на этом направлении, выстраивая свою тактику на основании их контроля. Утрата контроля хотя бы над 1-2 высотами нарушает выстроенную ВСУ линию обороны.
В связи с этим потеря высоты оказалась для противника болезненной. Он сразу же предпринял попытку её отбить, однако в итоге потерял взвод с лишним живой силы и не менее 4 единиц бронетехники, включая два танка. Чётко отработала ствольная и реактивная артиллерия ВС РФ.
Закрепление ВС РФ на правом берегу реки Жеребец может позволить активизировать наступление на утраченный в 2022 году Красный Лиман, являющийся у ВСУ северным «бастионом» для Славянско-Краматорской агломерации.
Тяжёлые бои идут и в лесном массиве к западу и юго-западу от города Кременная. Там подразделения ВДВ РФ продвинулись за последние сутки на расстояние до 1 км, взяв под свой контроль несколько позиций ВСУ.