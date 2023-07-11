«Курганмашзавод» досрочно передал военным очередную партию боевых машин пехоты БМП-3 и БМП-2М

КМЗ опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа. В июне были закрыты контракты с Минобороны РФ как по поставке новых БМП-3, так и модернизированных БМП-2М. Срок контрактов истекал в ноябре 2023 года

Российские военные получили новую партию боевых машин пехоты, бронетехнику досрочно передал "Курганмашзавод". Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы".Курганский машиностроительный завод отгрузил военным партию новых и прошедших капитальный ремонт БМП-3 и БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Как подчеркивается, вся техника передана досрочно, завод закрыл контракты со сроками исполнения в ноябре этого года. На сегодняшний день КМЗ изготовил 95% продукции от объема выпущенной за весь прошлый год техники. Точные цифры в пресс-службе раскрывать не стали.- говорится в сообщении холдинга.Как заявили на предприятии, в планах наращивание производства бронетехники во втором полугодии еще на 30%, мощности предприятия это позволяют. В настоящее время коллектив завода работает шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых участках работа идет в круглосуточном режиме.Ранее сообщалось, что боевая машина пехоты БМП-3 прекрасно зарекомендовала себя в боевых действиях в зоне СВО, спрос на данную БМП возрос многократно. Как сообщала пресс-служба "Курганмашзавода", выпускающего боевые машины пехоты, предприятие только за первый квартал этого года поставило военным столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год.