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«Курганмашзавод» досрочно передал военным очередную партию боевых машин пехоты БМП-3 и БМП-2М

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«Курганмашзавод» досрочно передал военным очередную партию боевых машин пехоты БМП-3 и БМП-2М

Российские военные получили новую партию боевых машин пехоты, бронетехнику досрочно передал "Курганмашзавод". Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы".


Курганский машиностроительный завод отгрузил военным партию новых и прошедших капитальный ремонт БМП-3 и БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Как подчеркивается, вся техника передана досрочно, завод закрыл контракты со сроками исполнения в ноябре этого года. На сегодняшний день КМЗ изготовил 95% продукции от объема выпущенной за весь прошлый год техники. Точные цифры в пресс-службе раскрывать не стали.

КМЗ опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа. В июне были закрыты контракты с Минобороны РФ как по поставке новых БМП-3, так и модернизированных БМП-2М. Срок контрактов истекал в ноябре 2023 года

- говорится в сообщении холдинга.

Как заявили на предприятии, в планах наращивание производства бронетехники во втором полугодии еще на 30%, мощности предприятия это позволяют. В настоящее время коллектив завода работает шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых участках работа идет в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что боевая машина пехоты БМП-3 прекрасно зарекомендовала себя в боевых действиях в зоне СВО, спрос на данную БМП возрос многократно. Как сообщала пресс-служба "Курганмашзавода", выпускающего боевые машины пехоты, предприятие только за первый квартал этого года поставило военным столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год.
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10 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:02
    +1
    Вернулись в 60гг 20 века по пропорциям пром потенциалов.
    А как смотримся по мозгам руководства страны и мо? Против запада
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:06
      +3
      БМП-3 прекрасно зарекомендовала себя в боевых действиях в зоне СВО
      Если машина хороша - то в путь ! good
  2. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:10
    -2
    В настоящее время коллектив завода работает шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых участках работа идет в круглосуточном режиме.


    Удивительно, что не везде круглосуточно
    1. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 10:03
      0
      Если бы они ящики деревянные гвоздями сколачивали, то могли бы все работать в круглосуточном режиме. Есть же техпроцесс, производственная цепочка.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:27
    +5
    Чем закончилось дело о банкротстве "Курганмашзавод"? Там эффективные менеджеры долгов наделали ,что довели до банкротства .А это остался единственный завод где выпускают БМП ,остальные уже пошли на металл
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 08:40
      +8
      На ряде предприятий процедура банкротства проводится для того, чтобы передать их в ведение "Ростехнологий" или иных госкорпораций. То есть речь идёт не о закрытии производств, а о смене собственников. Удивлен, что вы ничего не знаете об этой практике.
      1. voffka
        voffka Сегодня, 09:31
        0
        Ну так звучит то как - БАНКРОТСТВО!!! Такие плачи Ярославны можно устраивать
    2. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 08:54
      +5
      Процедура банкротства стратегических предприятий проводится чтобы были формальные основания списать долги. Распространённая схема оздоровления предприятия.
  4. Dimon-chik-79
    Dimon-chik-79 Сегодня, 09:04
    +1
    Что мешало хотя бы мало мальскими темпами выпускать БМП-3 все эти годы, не понятно! и даже скорее не её, а глубокую модернизацию с задним десантным отделением которую показывали ещё в 2015 году...
    Как было не понятно, что БМП-2 давно уже ВСЁ! уже в чеченской компании 95 года они не должны были участвовать т.к безнадёжно устарели

    1. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 10:06
      0
      Что мешало хотя бы мало мальскими темпами выпускать БМП-3 все эти годы, не понятно! и даже скорее не её, а глубокую модернизацию с задним десантным отделением которую показывали ещё в 2015 году...

      МО не заказывало. Кто-то ведь должен оплачивать банкет.