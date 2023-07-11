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Американские конгрессмены собрались добиться запрета экспорта кассетных боеприпасов из США на фоне украинского конфликта

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Американские конгрессмены собрались добиться запрета экспорта кассетных боеприпасов из США на фоне украинского конфликта

В Конгрессе США будет инициировано рассмотрение поправки к военному бюджету страны на 2024-й финансовый год, предусматривающей запрет на экспорт кассетных боеприпасов. С соответствующей инициативой выступили конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц и конгрессвумен от Демократической партии Сара Джейкобс.


Согласно законопроекту, никакая военная помощь не должна оправдывать экспорт кассетных боеприпасов и затрагивать их. Предлагается запретить не только сам вывоз кассетных боеприпасов, но и передачу другим странам технологий и лицензий на их производство.

Как утверждает Гетц, применение кассетных боеприпасов является отличительной чертой наиболее жестоких конфликтов, и их поставка на Украину никоим образом не будет способствовать приближению мирного урегулирования. Ранее конгрессвумен от Демократической партии Бетти Макколлум призвала власти страны ликвидировать все запасы кассетных боеприпасов вместо того, чтобы передавать их Украине.

Как мы видим, в США растет недовольство части истеблишмента предстоящей передачей Украине кассетных снарядов. Недовольны заявлением о передаче кассетных боеприпасов не только республиканцы, но и некоторые представители Демократической партии США. В то же время, американские аналитики размышляют над тем, что именно могло заставить администрацию действующего президента Джо Байдена принять решение о поставке кассетных боеприпасов.

Бывший советник Министерства обороны США Карен Квятковски заявила РИА Новости, что Вашингтон скорее всего хочет избавиться от накопленных запасов снарядов такого типа, поскольку не знает, что с ними делать. Продать кассетные боеприпасы за границу сложно из-за того, что 111 стран мира подписали конвенцию об ограничении их использования.

Ранее и представители властей США уверяли, что поставки кассетных боеприпасов якобы будут носить «временный» характер, а начать их решено исключительно по причине дефицита обычных боеприпасов. Как только американская военная промышленность нарастит производство обычных снарядов, кассетные боеприпасы якобы перестанут поставлять на Украину, уверяют в администрации США.
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22 комментария
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:59
    0
    А что по этому поводу сказал социалист берни сандерс?
    А центрист дем партии байден? Цена евросоциализма уже исвестна-борель
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:02
      -1
      А у Байдена крышу сносит постепенно - пишут что он орёт на персонал Белого Дома. Поэтому персонал старается лишний раз ему на глаза не попадаться. Орёт и толкается. По поводу и без повода приходит в сильную ярость.
      Так что самоходный дед тихо свихивается..... Всё идёт к своему закономерному завершению от деменции. Поэтому что он может сказать? Да ничего. Что ему напишут на бумажке - то он и озвучит (если в момент прочтения бумажки у него опять завих не случится).

      зы Жкрналисты смогли записать видео где дед начинает теперь приседать когда спускается с трапа. Спустится немного, присядет, снова продолжает спускаться. Мучают старого больного человека. Ему пора под неустанный врачебный надзор в Доме престарелых.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 09:36
        0
        Цитата: Nexcom
        Так что самоходный дед тихо свихивается...

        Что значит "свихивается"? Он уже давно свихнулся.
        Цитата: Nexcom
        Что ему напишут на бумажке - то он и озвучит (если в момент прочтения бумажки у него опять завих не случится).

        Вы отстали от жизни. Уже давно все обходится без бумажек, на то есть teleprompter.
        Цитата: Nexcom
        Ему пора под неустанный врачебный надзор в Доме престарелых.

        Давно пора. Но вот беда - как бы ни был плох маразматик Джо, дама полусвета на букву "Б" Камала "Heels Up" Харрис будет полюбому хуже. Ходит слушок, что ее не зря подобрали к Джо вице-президентом, а именно с целью того, чтоб никто не захотел смещать Джо. Так что медицинская команда Белого Дома не покладает рук, чтоб только Джо дотянул в более или менее товарном виде до конца срока.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:10
      +1
      конгрессмены собрались добиться запрета экспорта кассетных боеприпасов
      Их бы слова да Богу в уши !
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 08:30
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        конгрессмены собрались добиться запрета экспорта кассетных боеприпасов
        Их бы слова да Богу в уши !

        Просто обычное амерское раздувание щек и популизм. Покрасуются перед электоратом, очки заработают и снова начнут перед ниггерами на коленки становиться и трансгендеров восхвалять. А на Украине пускай хоть всех поубивают, им это побоку.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:42
      +2
      Вот полный список авиационных кассетных бомб на вооружении ВКС РФ: РБК-250-275 АО-1СЧ, РБК-250-275 АО-2.5СЧ, РБК-250 ЗАБ-2.5, РБК-250 ПТАБ-2.5, РБК 250-170 МА-3, РБК-500 СПБЭ,РБК-500 БЕТАБ-20, РБК-500 АО-2.5РТ, РБК-500 АО-2.5РТМ, РБК-500-375 АО-10, РБК-500 ПТАБ-1, РБК-500 ШОАБ-0.5, РБК-500 ШОАБ 0.5М, РБК-500 ЗАБ-2.5СМ, РБК-500-255 ПТАБ-10-5, РБК-500-255 ПТАБ-2.5, РБК-500 ОДАБ-20, БКФ ПТМ-1, БКФ ПТМ-3, БКФ ОДС-ОД, БКФ ПОМ-2, БКФ ПОМ-1, БКФ ПОМ-СВ, БКФ ПТАБ-2.5, БКФ АО-2.5РТ, БКФ АО-2.5РТМ, БКФ ПТАБ-1М, БКФ АС Ну и РБС-100АО-25-30, РБС-100АО-25-33 можно просто засыпать всю неньку на 1 000 ближайших лет, запотеют выковыривать. Не искушайте Россию !
      1. bambr731
        bambr731 Сегодня, 08:53
        -1
        Silver99 Неньку и без кассетных боеприпасов и ТЯО давно можно было в поле распахать. Было бы желание. Но мы ж гуманные. Пленных лечим и обратно отправляем в ряды ВСУ. Азовские отцы-командиры в Турции отдохнули и теперь дома. Зато какими карами мы им грозили
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:54
        0
        ИМХО наши решений насчет применения кассетных боеприпасов не примут - не захотят себя выставлять антигуманными..... А вот по нашим ребятам свидомиты даже не почешутся - применят.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 10:37
          +1
          Цитата: Nexcom
          ИМХО наши решений насчет применения кассетных боеприпасов не примут - не захотят себя выставлять антигуманными.....

          Почему нет? Наши просто не хотят создавать прецедент "затейника применения кассетных б/припасов".
          В интернете блуждает пресс конференция с Джейн Псаки, где она на голубом глазу заявляет о том, что применение кассетных боеприпасов является военным преступлением и в случае получения данных об их применении со стороны России матрасы будут "делать ей больно". Время прошло, но речь Псаки сказанная за трибуной Госдепа осталась, докатившись эхом до сегодняшнего намерения матрасов самим поставить кассетные б/припасы украине, в связи с чем журналисты и вообще мировое сообщество встрепенулось указывая на то, что сие деяние, со слов самих же матрасов, является военным преступлением.
          Если они его применят по своей инициативе и в первую очередь, то уже ни что не будет являться сдерживающим фактором для России по применению имеющегося в её распоряжении кассетного арсенала, а он весьма велик и разнообразен.
          Цитата: Nexcom
          А вот по нашим ребятам свидомиты даже не почешутся - применят.
          У нас достаточные запасы для того, что бы устроить им ответную чесотку многократно превышающую их почёсы. Как говаривал "приснопамятный" В.Черномырдин - "У кого руки чешутся, пусть чешут в другом месте". Минус не мой hi
    4. Венд
      Венд Сегодня, 09:54
      0
      Шансов мало, но это зачтется позже.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:04
    +2
    представители властей США уверяли, что поставки кассетных боеприпасов якобы будут носить «временный» характер, а начать их решено исключительно по причине дефицита обычных боеприпасов.

    А когда кассетные начнут заканчиваться, будут временно ТЯО поставлять?
  3. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 08:06
    +2
    Устроили непонятный цирк с передачей кассетных боеприпасов. Но шоу создать надо. Во времена СССР кассетных боеприпасов наделали. Или уже забыли как по Донецку ранее кассетными боприпасами лупили в жилые районы с Точек-У. А также забрасывали так называемые лепестки. И ничего реакции никакой небыло. А тут очередное шоу.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:08
      +2
      Амерам просто надо всем продемонстрировать какие они типа гуманные. Но только продемонстрировать.
      Вот увидите - боеприпасы они передадут. К гадалке не ходи. А нацисты будут ими лупить как по нашим ребятам так и по мирняку. Этим то вообще никакой закон не писан.
      1. kebeskin
        kebeskin Сегодня, 08:52
        -1
        Имнно так все и будет. А в дальнейшем будет как было и раньше очередная вундервафля, которая переломит ход боевых действий. Сколько их уже было.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:59
          0
          Реально и непоправимо для одной из сторон переломить ход СВО может только ТЯО примененное одной из сторон.... А так, ковыряться ещё можно долго.
          1. kebeskin
            kebeskin Сегодня, 10:17
            0
            Вот очень интересно как оно поможет. В среднем, что могут сделать 50 килотон. На расстоянии 1.5 км снести все живое. И до 3-4 км уничтожить живое кто был не в укрытии.
            По полю прменять такое - ну такое себе. Только при сил но сконцентрированом противнике.
            По городам - ну как бы мирные жители.
            И в любом случае применеие ЯО всегда было некой чертой. Если наши такое применят то уже точно для остального поддерживающего нас мира мы превратимся в ай яй яй каких-нехороших парней.
            Ну и радиционное загрязнее, которое непонятно потом куда полетит. Если в нашу стороны то не сильно полезно для здоровтя будет.
            По мне так эффект маленький - а гемороя много, в случае первого применеия с нашей стороны.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:08
    +2
    предусматривающей запрет на экспорт кассетных боеприпасов.
    Слабо верится, что такая поправка будет принята, хотя и в демпартии есть противники передачи кассетных боеприпасов Украине. А вот это наверное близко к истине в добавок к желанию Вашингтона "убивать как можно больше русских"
    Вашингтон скорее всего хочет избавиться от накопленных запасов снарядов такого типа, поскольку не знает, что с ними делать. Продать кассетные боеприпасы за границу сложно...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:17
    0
    Их эшперты прекрасно знают, что и у нас есть такие штучки, а не ровен час инструктора и обслуга натовской техники под замес попадут.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:30
    -1
    Да фигово как- то растет... можно сказать, не мычит, не телится....
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:30
    -1
    Этому Гетсу сейчас в конгрессе покажут, "ху из поц". wassat
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:40
    -2
    Цитата: Uprun
    Их эшперты прекрасно знают, что и у нас есть такие штучки, а не ровен час инструктора и обслуга натовской техники под замес попадут.


    а также знают про ваши красные линии
    которые вы скорее для себя рисуете, чтобы не перешагивать за них
  9. voffka
    voffka Сегодня, 09:35
    0
    Кмк, если дело дошло до подобных дебатов, боеприпасы уже у украинцев