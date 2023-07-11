Американские конгрессмены собрались добиться запрета экспорта кассетных боеприпасов из США на фоне украинского конфликта

В Конгрессе США будет инициировано рассмотрение поправки к военному бюджету страны на 2024-й финансовый год, предусматривающей запрет на экспорт кассетных боеприпасов. С соответствующей инициативой выступили конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц и конгрессвумен от Демократической партии Сара Джейкобс.
Согласно законопроекту, никакая военная помощь не должна оправдывать экспорт кассетных боеприпасов и затрагивать их. Предлагается запретить не только сам вывоз кассетных боеприпасов, но и передачу другим странам технологий и лицензий на их производство.
Как утверждает Гетц, применение кассетных боеприпасов является отличительной чертой наиболее жестоких конфликтов, и их поставка на Украину никоим образом не будет способствовать приближению мирного урегулирования. Ранее конгрессвумен от Демократической партии Бетти Макколлум призвала власти страны ликвидировать все запасы кассетных боеприпасов вместо того, чтобы передавать их Украине.
Как мы видим, в США растет недовольство части истеблишмента предстоящей передачей Украине кассетных снарядов. Недовольны заявлением о передаче кассетных боеприпасов не только республиканцы, но и некоторые представители Демократической партии США. В то же время, американские аналитики размышляют над тем, что именно могло заставить администрацию действующего президента Джо Байдена принять решение о поставке кассетных боеприпасов.
Бывший советник Министерства обороны США Карен Квятковски заявила РИА Новости, что Вашингтон скорее всего хочет избавиться от накопленных запасов снарядов такого типа, поскольку не знает, что с ними делать. Продать кассетные боеприпасы за границу сложно из-за того, что 111 стран мира подписали конвенцию об ограничении их использования.
Ранее и представители властей США уверяли, что поставки кассетных боеприпасов якобы будут носить «временный» характер, а начать их решено исключительно по причине дефицита обычных боеприпасов. Как только американская военная промышленность нарастит производство обычных снарядов, кассетные боеприпасы якобы перестанут поставлять на Украину, уверяют в администрации США.