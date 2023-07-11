Военное обозрение
Войти Регистрация

В Китае началась подготовка к ходовым испытаниям с полетами палубной авиации третьего авианосца ВМС НОАК

30
В Китае началась подготовка к ходовым испытаниям с полетами палубной авиации третьего авианосца ВМС НОАК

В Китайской Народной Республике (КНР) проводится подготовка к предстоящим ходовым испытаниям нового авианосца Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Фуцзянь». Об этом сообщает издание South China Morning Post.


Во время испытаний планируется осуществить и пробные полеты палубной авиации. Бывший инструктор Академии военно-морских сил Тайваня Люй Лиши утверждает, что несколько месяцев назад на авианосец установили электромагнитные катапульты, а теперь планируется провести полеты истребителей J-15T.

По некоторым данным, полеты палубной авиации пройдут в августе-октябре 2023 года. Они могут быть приурочены к одной из значимых для Китая дат – 1 августа в стране празднуют День основания Народно-освободительной армии Китая, а 1 октября – День образования Китайской Народной Республики.

Напомним, что истребители J-15T представляют собой модификацию истребителя J-15, разработанного на основе прототипа Су-33. Эти самолеты были специально адаптированы для электромагнитных катапульт. Что касается авианосцев, то в настоящее время на вооружении ВМС НОАК находится два таких корабля – «Ляонин» и «Шаньдун».

В 2022 году был спущен на воду третий китайский авианосец – «Фуцзянь». В состав Военно-морских сил НОАК корабль войдет после завершения цикла всех испытаний, включая и испытания палубной авиации. В Китае авианосец называют самым большим кораблем, когда-либо построенным азиатской страной.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:11
    +2
    что несколько месяцев назад на авианосец установили электромагнитные катапульты, а теперь планируется провести полеты истребителей J-15T.


    Сами разработали э\м катапульты?? Или на авианосцах США было мал мала этнических китайских американских пилотов и\или техников??? laughing
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:13
      +3
      Что тут сказать? Китай становится первой морской державой по темпам и качеству вооружения.
      1. Сулла__Славный
        Сулла__Славный Сегодня, 08:14
        +6
        С комментариями согласен. Ибо оружие, особенно - ДОРОГОЙ военный флот, должно иметь ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, пока видим по фактам, что даже во время СВО - Черноморский флот БЕЗДЕЙСТВУЕТ, а корабли - ПРЯЧУТ в дальних уголках.

        Применяют дальнобойное оружие(Калибры), но их и из Каспия, даже из Балтийского флота можно применять. Зачем тогда вообще нужны корабли первого ранга?! Чтобы прятать их от дальнобойного и высокоточного оружия?! Сравнение с США, так они - ДАЛЕКО за океаном; иначе подойти и подвезти войска к удалённым театрам действий - они просто не могут: вот и вынуждены иметь огромный флот. Но это - только из НЕОБХОДИМОСТИ. Для РФ, в ближайшие ПОЛВЕКА - больших военных операций на значительном удалении от материка - НЕ предусматривается, а через такое время - ОЧЕНЬ многое изменится.

        Выводы: на сегодня надводный военный флот большого тоннажа, как когда-то дредноуты - ТЕРЯЕТ свои преимущества. При стремительном развитии гиперзвукового оружия и прочих средств поражения, очевиден переход на подводный и БЕЗэкипажный флот, как носителей дальнобойного высокоточного оружия. С бурным развитием высокоточного и прочего оружия, концепции и состав флотов - должны вскоре коренным образом измениться.what
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:44
          0
          Хватит врать,кто из Чёрного моря постоянно кошмарит Украину Калибрами,Маляр почитайте, у неё с утра " почётная" обязанность докладывать одесситам сколько кораблей ЧФ находится в море. bully
      2. Комментарий был удален.
      3. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 08:58
        0
        Цитата: Silver99
        Китай становится первой морской державой по темпам и качеству вооружения

        По темпам - да. По качеству - сомнительно. Время мало прошло, пока китайский флот в деле себя не показал...
      4. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 09:39
        0
        По темпам и количеству уже лидеры, а с качеством вооружения можно поспорить. Все китайское вооружение копии оружия РФ и Запада или их симбиоз. Очень мало своих разработок.
    2. arnulla
      arnulla Сегодня, 08:26
      +3
      А это так важно-сами разработали или срисовали? У нас ни того,ни другого даже не намечается почему-то…
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:35
        +6
        Аполитично рассуждаете, клянусь честью! (с)
        На носу 17 число - зерновая сделка.....
        И вообще - к нам на Урал Мишустин прилетел - его второй день катают на специально привезенном из Москвы Мерседес Пуллман (а хде скрепный Аурус - зажали?) - выставку достижений Иннопром разглядывает, указания раздает, с белорусами разговаривает (трактора беспилотные привезли) и прочае... Второй день Екатеринбург перекрыт - пробки адские... Так что все в делах-заботах.
  2. Андрей Николаев_4
    Андрей Николаев_4 Сегодня, 08:22
    -2
    Чет судя по рисунку он больше на контейнеровоз похож..)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:39
      +3
      А это двойное назначение обкатывают. Если что - то на взлётную палубу загрузят дцать контейнеров с ширпотребом китайским и впиред - торговать. Рачительно подходят к вопросу эксплуатации военной техники. laughing Контейнеры сгрузят, самолёты поднимут из трюмов на палубу - вот и аргумент сразу чтобы купили побыстрее. А что? Круто задумано.
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:49
      +5
      Цитата: Андрей Николаев_4
      Чет судя по рисунку он больше на контейнеровоз похож..)

      Так достройка на плаву, а сараи эти прикрывают недомонтированные треки катапульт.
  3. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 08:28
    -6
    Все наши истребители стоят на приколе. Очень дорогие они, и сильно уязвимые.
    Похоже время авиации прошло. Останутся дозвуковые самолеты для запуска высокоточного оружья со своей территории и все.
    Пусть китайцы продолжают баловаться самолетиками.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:50
      +1
      Почитайте газету "На страже Заполярья" и не гоните туфту что самолёты с авианосца стоят на приколе.
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 09:07
        -2
        Цитата: tralflot1832
        Почитайте газету "На страже Заполярья"

        У нас война не в Заполярье идет.
        Ланцеты стоимостью в миллион, уничтожили вражеской техники столько же сколько наши ВКС с бюджетом в триллион.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:38
    +2
    КНР воспользовался во всю золотым дождём западных инвестиций,благо места для новых чудо- верфей у них было много.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:44
      +5
      Не только верфей - рабочих полно которые пашут. Сам по себе авианосец не построится. hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:26
        0
        А ведь когда-то совсем недавно,КНР у нас закывали 4 БПК и ЕБН по доброте душевной 3000 "волг "передал. hi
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:43
      +1
      Если не ошибаюсь у китайцев 12 или 14 верфей, у американцев 6 или 7, занимаются постройкой боевых кораблей. У Нас 5 и еще Керчь подключили.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:48
    -1
    Вообще никак не понимаю на кой китайцам авианосцы ? Куда с их помощью они собираются проецировать силу? На Африку ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:49
      +2
      Тайвань кошмарить будут и свои новые насыпные острова оборонять. там то они лихо развернулись - это ж надо же - острова уже строят из ничего...
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 09:13
      +2
      Цитата: kaufman
      Вообще никак не понимаю на кой китайцам авианосцы ?

      Для этого для начала надо понять, зачем они вообще нужны.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:33
        +1
        НУ очевидно китайцы это понимают. """"""
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 10:17
          0
          Цитата: AdAstra
          НУ очевидно китайцы это понимают.

          Разумеется. Это, в общем, понимают все, кого действительно интересует флот
    3. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:45
      +1
      У них Тихий океан и юго- восточная Азия до Африки. Китайцы больше всех вложились в Африку и успели одну ВМБ, там открыть.
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 09:02
    +1
    Цитата: arnulla
    А это так важно-сами разработали или срисовали? У нас ни того,ни другого даже не намечается почему-то…

    А оно нам нужно? Китайцы собираются забирать Тайвань и кошмарить Вьетнам, а кого напугает авианосцем РФ- страны НАТО?
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 09:17
      +3
      Цитата: Tim666
      А оно нам нужно?

      Теоретически - архинужно. Без нормального и дееспособного АВ мы противоавианосные подводные силы не сможем в Норвежском развернуть. Практически же до авианосца нам очень далеко, так как не решены даже такие архиважные вещи, как обеспечение выхода РПКСН на боевое дежурство - нет ни корветов достаточно, ни самолетов ПЛО, ни тральщиков, ни современных неатомных ПЛ, а количество многоцелевых атомных сокращается...
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 09:53
        +1
        Можно с вами согласиться, но нужно брать поправку на развертывание АПЛ в Ледовитом океане и появление новых вооружений и тактику их применения. Расскажите, пожалуйста, сколько РПКСНов выходит на БС и какое количество кораблей необходимо для обеспечение выхода в море. Посмотрите состав СФ и ТОФ, сколько там различных тральщиков, МПК( еще ходячих и естественно пока нет замены), корветов.
        В чем заключается современные ПЛ( присутствие ВНЭУ), наши Варшавянки не новые проекты, но модернизированные до такого уровня, что их НАТОвцы прозвали «черные дыры».Шум лодки сливается с внешним шумом океана. Последний пример, когда англичане в Средиземном море не смогли разобраться с одной ПЛ.
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 10:43
          0
          Цитата: Sergey39
          Расскажите, пожалуйста, сколько РПКСНов выходит на БС и какое количество кораблей необходимо для обеспечение выхода в море.

          Сколько РПКСН выходит на БС - инфа довольно-таки секретная, но можно сказать, сколько должно. Если брать за правило КОН = 0,33 (при наличии, скажем, 6 РПКСН 2 постоянно на дежурстве) и предположить, что оное дежурство проходит порядка 2 месяцев, то получим 12 выходов в год - раз в месяц, грубо.
          Цитата: Sergey39
          и какое количество кораблей необходимо для обеспечение выхода в море.

          Я не настолько хорошо знаю флотскую тематику, чтобы дать точный ответ, но по сути речь идет о том, чтобы не дать вражеской АПЛ "сесть на хвост" выходящему РПКСН. Для этого надо контролировать хотя бы прибрежную зону (200 миль от базы), но в идеале - ближнюю морскую (до 500 миль). При этом невозможно взять и провести пару корветов по маршруту РПКСН (это означает просто раскрыть маршрут), то есть мероприятия должны идти значительно шире и в течении длительного времени, чтобы не "палить" факт выхода... Навскидку - 8 современных корветов и столько же тральщиков + авиация - это самый минимальный минимум для одной базы.
          Цитата: Sergey39
          Посмотрите состав СФ и ТОФ, сколько там различных тральщиков, МПК( еще ходячих и естественно пока нет замены), корветов.

          Смотрим СФ. Корветов нет вообще, МПК проекта Альбатрос - аж 5 штук, устарели намертво. тральщиков - целых 6, но более-менее современный из них 1, но даже и он может бороться с современными минами... с большими оговорками.
          Цитата: Sergey39
          В чем заключается современные ПЛ( присутствие ВНЭУ)

          Или ЛИАБ, но возможны и обычные ДЭПЛ, при условии что флот может обеспечить их безопасность в районах зарядки батарей. Флот не может.
          Цитата: Sergey39
          наши Варшавянки не новые проекты, но модернизированные до такого уровня, что их НАТОвцы прозвали «черные дыры».

          "Черными дырами" их называли в 80-е годы прошлого столетия. С тех пор уж 40 лет прошло.
          Цитата: Sergey39
          Шум лодки сливается с внешним шумом океана

          Низкочастотному подсвету на это все равно... И главное - это дистанция взаимного обнаружения ПЛ. У амеров с "Улучшенного Лосося" шумы близки к шуму океана, а ГАК мощнее, чем на ДЭПЛ.
          навскидку 636.3 может с "Улучшенным Лосем" и справится, но с "девственницей"....
          Цитата: Sergey39
          Последний пример, когда англичане в Средиземном море не смогли разобраться с одной ПЛ.

          А какими силами разбирались?
  7. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 09:12
    +2
    Бывший инструктор Академии военно-морских сил Тайваня Люй Лиши утверждает, что несколько месяцев назад на авианосец установили электромагнитные катапульты, а теперь планируется провести полеты истребителей J-15T

    Оооох, какие завидки берут....
    .
  8. Tim666
    Tim666 Сегодня, 09:30
    +1
    Цитата: kaufman
    Вообще никак не понимаю на кой китайцам авианосцы ? Куда с их помощью они собираются проецировать силу? На Африку ?

    В том числе, в Африке Китай серьезно и похоже надолго.Есть ещё Вьетнам, Тайвань, Индия
    Цитата: tralflot1832
    КНР воспользовался во всю золотым дождём западных инвестиций,благо места для новых чудо- верфей у них было много.

    И не говори, кума, сволочи оони ещё те- мало того что западными инвестициями пользуются, так ещё и кредиты бедных африканцев заставляют отдавать, никогда брали наивно полагали что им простят, а не тут то было)