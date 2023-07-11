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Источник: Строящиеся УДК проекта 23900 получат перспективные палубные вертолеты Ка-65 «Минога» перед выходом на испытания

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Источник: Строящиеся УДК проекта 23900 получат перспективные палубные вертолеты Ка-65 «Минога» перед выходом на испытания

Новые УДК, строящиеся на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, получат на вооружение перспективные вертолеты Ка-65 "Минога" в противолодочной версии. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.


Перспективный вертолет "Минога" планируется принять на вооружение к 2028 году, то есть до завершения постройки новых вертолетоносцев "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900, строительство которых идет на "Заливе". По словам источника, УДК получат новые вертолеты перед сдаточными испытаниями и будут проходить их уже с полным авиакрылом.

Универсальные десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" примут на борт палубные вертолеты, в том числе перспективные противолодочные вертолеты "Минога", еще до начала цикла сдаточных ходовых испытаний

- приводит ТАСС слова источника.

Как ранее сообщалось, в авиакрыло новых УДК войдут противолодочные вертолеты Ка-65 "Минога", многоцелевые ударные Ка-52К "Катран", радиолокационного дозора Ка-31 и поисково-спасательные Ка-27ПС.

Разработка нового перспективного вертолета для ВМФ РФ стартовала еще в 2016 году, контракт на проведение ОКР был подписан на форуме "Армия-2020", перед этим был завершен этап эскизного проектирования.

Ка-65 (предварительный шифр) разрабатывают на смену Ка-27, стоящим на вооружении флота с 80-х годов прошлого века. Вертолет создается по "камовской" схеме, т.е. с двумя соосными винтами. Предполагается, что вертолеты пойдут на флот в противолодочной, транспортной и десантной версиях, в отличие от разработанных специально для применения на УДК вертолетов Ка-52К "Катран", имеющих более узкую специализацию.
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21 комментарий
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 08:20
    -7
    УДК проекта 23900 получат перспективные палубные вертолеты Ка-65 «Минога»
    Вон оно чо ! А мужики не знали ! good
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:35
    +2
    Вот оказывается какой сюрпрайз обещал Путин при закладке .Тогда нужны ещё 2 УДК ,чтобы было по честному для ТОФ и СФ.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:18
      +1
      На УДК помимо вертолетов разного предназначения, будут базироваться беспилотники и посмотрим, какие десантные катера.
      А, эти УДК и так будут, один ТОФ, второй ЧФ( Средиземноморская эскадра).
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: tralflot1832
      Тогда нужны ещё 2 УДК ,чтобы было по честному для ТОФ и СФ.

      Да погодите вы, голубчик, с портретом... дайте ему со скульптурой разобраться! (с) Формула любви
  3. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 08:58
    -6
    Хахаха, помоему когда эти вертолётоносцы достроятся- они безбожно устареют. Сейчас на беспилотники пошёл упор, воздушные, надводные и подводные, а вертолёты это просто большие мишени в тире, максимум сомалийских пиратов гонять))) Век авианосцев, а тем более вертолетоносцев уже ушёл, особенно учитывая стоимость строительства и содержания этих кораблей
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 09:04
      +1
      Цитата: Николай Дягелев
      Хахаха, помоему когда эти вертолётоносцы достроятся- они безбожно устареют. Сейчас на беспилотники пошёл упор, воздушные, надводные и подводные, а вертолёты это просто большие мишени в тире, максимум сомалийских пиратов гонять))) Век авианосцев, а тем более вертолетоносцев уже ушёл, особенно учитывая стоимость строительства и содержания этих кораблей

      Видимо Азербайджан,отобъётся от РФ,беспилотниками?
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 09:08
      +5
      Цитата: Николай Дягелев
      они безбожно устареют. Сейчас на беспилотники пошёл упор, воздушные, надводные и подводные

      А что мешает на них базировать вместо вертолетов под сотню различных БПЛА?

      Цитата: Николай Дягелев
      Век авианосцев, а тем более вертолетоносцев уже ушёл...

      Да-да, слышали. Только почему-то крупнейшие государства мира как строили их так и строят, все, кому по карману. И даже те, которым не по карману, что-нибудь эдакое изобразить пытаются. Вот глупые...

      Цитата: Николай Дягелев
      это просто большие мишени в тире, максимум сомалийских пиратов гонять...

      Да уж, что еще могут 30 палубных истребителей-бомбардировщиков или 50 ударных БПЛА? Конечно только гонять сомалийские банды на ржавых лодках...
    3. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:25
      +2
      Ха-ха, это Ваша недальновидность! Вертолет на море самое лучшее средство отслеживания подводных лодок. Корабль набирающий ход, из-за собственных шумов, перестает слышать лодку. Вот и придумали буксируемую ГАС, опускаемую с вертолетов ГАС и радиобуи. Авианосцы, вертолетоносцы, были и будут на вооружении стран. Поменяется их тактика применения и оборона с учетом появления новых угроз.
    4. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:34
      0
      Срочно, переплатить все надводные корабли?
      Украина широко использовала различные беспелотники, а назвать уничтоженные "беспелотниками? Москва-, то-ли мина, то-ли ПКР Гарпун.." Эссен "отразил атаку и остался в строю.
      СРК:" Иван Хурс"отбил атаку и вернулся на базу.
      В феврале, Севастополь был атаковал Беспелотными катера и, но 2 девченки подняли тревогу и один из катеров, автоматным огнём, вывели из строя.
      Правда, они запаниковал и шпарили длинными очередями.
    5. Попандос
      Попандос Сегодня, 09:35
      0
      Хахаха

      На Вашем месте я бы не смеялся, а для начала узнал, что такое УДК, и для каких задач он предназначен.
      А то так и будете смешить людей.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:00
    0
    Цитата: tralflot1832
    Вот оказывается какой сюрпрайз обещал Путин при закладке .Тогда нужны ещё 2 УДК ,чтобы было по честному для ТОФ и СФ.

    Нужны 6-ть многоцеловых авианосцев, 6-ть УДК и 36-эсминцев УРО "Лидер" + столько же фрегатов.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 09:04
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Цитата: tralflot1832
      Вот оказывается какой сюрпрайз обещал Путин при закладке .Тогда нужны ещё 2 УДК ,чтобы было по честному для ТОФ и СФ.

      Нужны 6-ть многоцеловых авианосцев, 6-ть УДК и 36-эсминцев УРО "Лидер" + столько же фрегатов.

      Разоримся. Хотя если раскулачить воровскую банду Потанин, Мордашов, Дерипаска и Ко, то на всё хватит.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 09:21
        0
        Популизм. Даже если не учитывать, что зарубежные "партнёры" подсуетились первыми, и значительная часть их зарубежных активов уже ими экспроприирована. А отечественные, в условиях эмбарго, стоят куда меньше, чем ещё пару лет назад.
        Да и не так уж там много было, если в масштабах страны. Нет, на флот бы хватило, но только начни кого грабить, так такая толпа народу с котелками набежит за своей долей! Да даже из здешних флотофилов, если всерьёз будет выбор - на флот потратить или на небольшую прибавку к их пенсиям, сложно сказать - что выберет большинство.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:39
      -1
      "нужны 6 много целевых" много ещё чего надо:нового главком Горшкова, соответствующая воля, а будет воля, будут деньги
      А так сладкие мечты
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 09:05
    0
    Ну и когда эти УДК хотя бы на воду спустят?
    Я уж не говорю о дате передачи флоту.
    Глухое молчание.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:31
      0
      Изучите программу по караблестроению и дабавьте пару лет с учетом черепашьего хода нашей промышленности. По плану один в 2028, второй в 2029. Хочу заметить наше государство строит корабли в соответствии с программой развития флота, план выполняется, но с отставанием на несколько лет. Одно радует, Севмашпредприятие в основном сдает лодки в срок. Когда, остальные научатся, так работать. Хотя причин много, но кто говорил что проблем не бывает.
      1. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 09:51
        0
        это не ход промышленности, а внутренняя кадровая политика на организациях. где цель - присосаться к бюджетному потоку и его пилить, ежегодно увеличивая через индексацию. без привязки к реалиям и ситуации.
        ведь на каждом этаже кураторов - руки помыты маслом (МинПромТорг и иже с ним - не обеспокоились ведь)
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:23
    0
    А чем транспортная версия отличается от десантной? А вертолеты ДРЛО будут?
  7. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:34
    -2
    судя по фотке уродец какой то, зачем менять шило на мыло
  8. quaric
    quaric Сегодня, 10:00
    0
    ИМХО. Конфликт на Украине показал, что нам (России) не нужны УДК. Печально, что на них уйдут огромные финансы и ресурсы. Гораздо важнее было бы строить фрегаты, которые бы защищали от крылатых ракет с моря, большой серией максимально унифицированных. Нужны десантные бронекатера , и десятки тысяч ударных дронов. Упрямо строить жирную малозащищенную дорогущую посудину с вертолётами, пилотами, техниками в надежде, что когда нибудь пригодиться - преступление!!!
  9. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:17
    0
    УДК получат новые вертолеты перед сдаточными испытаниями и будут проходить их уже с полным авиакрылом.


    С каких это пор у нас авиакрылья появились?
    Что до Ка-65, так даже утверждённого эскизного проекта нет. Так что до 2028 за 5 лет не уложатся. РФ не СССР где могли вертолёт за год создать.