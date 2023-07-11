Пресса Великобритании: Британское правительство заключило контракт на производство артиллерийских боеприпасов для Украины

Военная помощь Украине опустошила арсеналы Великобритании, британская армия уже заявила о недостаточном количестве артиллерийских снарядов, особенно крупных калибров. На этом фоне правительство Соединенного королевства приняло решение выделить средства на закупку боеприпасов. Об этом сообщает Financial Times.По данным лондонской газеты, компания BAE Systems получила заказ на производство боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На все это британское правительство выделило 280 млн фунтов стерлингов (360 млн долларов), но не исключается, что сумма может быть увеличена до 400 млн. фунтов стерлингов (511 млн. долларов).Согласно публикации, боеприпасы предназначены не только для британской армии, но и для украинской, которая также испытывает "снарядный голод". Вопрос снабжения ВСУ боеприпасами является для Запада одним из важнейших, его даже вынесли на обсуждение в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. В то же время ожидается, что заказанные BAE Systems снаряды смогут частично решить эту проблему.Между тем, быстро боеприпасы не получит ни Британия, ни Украина, это долгосрочный проект, предусматривающий создание новых производственных линий. По данным Financial Times, британское правительство долго не могло договориться с BAE Systems, поскольку компания требовала гарантий, что на снаряды будет спрос, а учитывая ситуацию с контрнаступлением украинской армии, вложения могут и потеряться.Испытывает нехватку обычных артиллерийских снарядов и американская армия. По последним данным, приведенным аналитиками Пентагона, при вступлении США в конфликт со страной уровня России или Китая, запасов снарядов хватит только на несколько дней при интенсивном применении артиллерии.