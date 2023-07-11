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Шведская пресса: Базарная тактика Эрдогана по заявке Швеции подошла к концу

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Шведская пресса: Базарная тактика Эрдогана по заявке Швеции подошла к концу

Обращают на себя внимание шведские журналистские трактовки смены Эрдоганом решения относительно заявки Швеции по вступлению в НАТО.


Напомним, что накануне президент Турции сначала заявил, что одобрит шведскую заявку только после принятия Турции в ЕС, а уже через несколько часов, после беседы со шведским премьером, высказался за «скорейшее принятие Швеции в Североатлантический альянс». По словам Эрдогана, он направляет шведскую заявку на ратификацию в парламент Турции.

В шведском издании Svenska Dagbladet аналитик и обозреватель Тереза Ларссон Хюльтин пишет следующее:

Год торговли и попыток убедить Эрдогана закончился. Базарная тактика Эрдогана (по заявке Швеции) подошла к концу. Переговоры завершились.

Таким образом, в Швеции не скрывают того, что шла откровенная торговля с турецким лидером, который использовал тактику «как на базаре», пытаясь получить для себя больше выгоды.

При этом в шведской прессе заявляют, что на решение Эрдогана повлиял якобы генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Но в том же издании пишут, что доподлинно неизвестно, когда именно Швеция сможет вступить в НАТО, так как «гарантии обеих сторон пока чётко не оформлены в плане конкретных сроков».

Шведский премьер Кристерссон:

Мне хотелось бы, что г-н Эрдоган как можно быстрее передал нашу заявку на ратификацию в турецкий парламент с тем, чтобы мы стали 32-м членом НАТО.

Эксперты считают, что Швеция может стать членом военного блока не ранее осени текущего года.
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17 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 09:11
    +3
    Ну вот и закончилась сказочка, ещё одна страна скоро окажется в Альянсе.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:27
      +2
      С последними событиями стало понятно, почему никакого майдана после выбров в Турции не случилось – Эрдоган договорился с американцами. Теперь Россия бомбит портовую инфраструктуру в Одессе.
  2. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 09:11
    +2
    Они не знают Эрдогана))
    Не удевлюсь,что завтра,они снова удивяться.

    В своё время он подписывал декларацию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО...а вышло как то не так..
  3. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 09:14
    +5
    Эрдогана даже не остановило сожжение священной книги для мусульман в Стокгольме. Нет ему веры. Торгаш ещё тот.
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 10:54
      0
      "- Так мусульмане же не пьют!
      - Не пьют, если не наливают."
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:18
    +5
    Значит Пердогану пообещали такие ништяки , что оно забыло про сожжёный Коран.
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 09:28
      +3
      Цитата: Ирек
      Пердогану пообещали такие ништяки

      Обещать - не значит жениться
  5. Попандос
    Попандос Сегодня, 09:19
    +2
    шла откровенная торговля с турецким лидером, который использовал тактику «как на базаре»

    А что Вы хотели? Восток дело тонкое, торгашество у них в крови, и не только у турок.
    1. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 09:52
      +2
      Сдается мне , что Эрдоган первый из мусульман который торговал Кораном. А мусульманин ли он?
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:23
    0
    Эрдоган, который "тихой сапой" насаждает фундаменталистский ислам во вполне светской Турции, простил шведам публичное сожжение Корана и "повелся" на их туманные обещания "разобраться" с беглой турецкой оппозицией, сильно рискует. Жуткую инфляцию и обнищание народа на выборах ему простили за "протурецкий" и антиамериканский курс. Но похоже "султан" начал переигрывать. request
  7. Фразах
    Фразах Сегодня, 09:29
    +1
    Была бы возможность раскрыть все торги власть имущих, ни у кого бы не осталось сомнений, что патриотизмом, защитой населения и прочими лозунгами там и не пахнет.
  8. certero
    certero Сегодня, 09:33
    +4
    Цитата: Дилетант
    Эрдоган, который "тихой сапой" насаждает фундаменталистский ислам во вполне светской Турции,

    Вот не надо передёргивать. Ничего подобного в Турции не происходит.
    Там сама страна как бы на две части разделена: светская, где турчанки курят и носят миниюбки, и традиционная, где они же носят головные уборы и что-то типа национальной одежды. Но никакого "фундаменталистского" и близко нет.
    Да и если посмотреть предвыборные ролики Эрдогана, то там был явный посыл ко всем, вполне нормально предполагающий объединение народа, как тот не относился к религии.
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:52
    0
    Самое интересное: кинут султана с обещаниями или выполнят обещанное?
  10. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:56
    0
    Ну ещё не подошла... Ещё самый разгар процесса. Возможно самое удивительное ещё впереди
  11. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:00
    +2
    Турция економически очень зависимая от запада страна. Ее економика развалится если запад наложит санкции. Так что Ердоган не способен торговатся с запада.
    Весь вопрос что ему доверяли в Москве. Нельзя било ему никаких С-400, ядрених реакторов и газових потоков делать. В которий раз "обманули".
    Так происходит только с человеком которий жертва безумной но безответной любви. Только его можно обманут много раз подряд. Так получилось с безответной любви русских елит к западу.
    Пора наконец протрезвет и любит только тот которий и тебя любит.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:45
    0
    Базарная тактика Эрдогана (по заявке Швеции) подошла к концу. Переговоры завершились.
    И не только шведские журналисты не скрывают своего раздражения поведением Эрдогана. В Стокгольме с разрешения властей опять готовится антимусульманская акция. Может рановато шведы начали "мочить" Эрдогана, т.к.
    доподлинно неизвестно, когда именно Швеция сможет вступить в НАТО, так как «гарантии обеих сторон пока чётко не оформлены в плане конкретных сроков».
    А Эрдоган просто лишний раз доказал - хочешь добиться своего , то торгуйся, как на базаре без стеснения используя свои возможности.
  13. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:51
    0
    Напомним, что накануне президент Турции сначала заявил, что одобрит шведскую заявку только после принятия Турции в ЕС, а уже через несколько часов, после беседы со шведским премьером, высказался за «скорейшее принятие Швеции в Североатлантический альянс».
    Ни когда такого с Эрдоганом не было, и вот опять. Самый предсказуемый политик. laughing