Шведская пресса: Базарная тактика Эрдогана по заявке Швеции подошла к концу

Год торговли и попыток убедить Эрдогана закончился. Базарная тактика Эрдогана (по заявке Швеции) подошла к концу. Переговоры завершились.

Мне хотелось бы, что г-н Эрдоган как можно быстрее передал нашу заявку на ратификацию в турецкий парламент с тем, чтобы мы стали 32-м членом НАТО.

Обращают на себя внимание шведские журналистские трактовки смены Эрдоганом решения относительно заявки Швеции по вступлению в НАТО.Напомним, что накануне президент Турции сначала заявил, что одобрит шведскую заявку только после принятия Турции в ЕС, а уже через несколько часов, после беседы со шведским премьером, высказался за «скорейшее принятие Швеции в Североатлантический альянс». По словам Эрдогана, он направляет шведскую заявку на ратификацию в парламент Турции.В шведском издании Svenska Dagbladet аналитик и обозреватель Тереза Ларссон Хюльтин пишет следующее:Таким образом, в Швеции не скрывают того, что шла откровенная торговля с турецким лидером, который использовал тактику «как на базаре», пытаясь получить для себя больше выгоды.При этом в шведской прессе заявляют, что на решение Эрдогана повлиял якобы генсек НАТО Йенс Столтенберг.Но в том же издании пишут, что доподлинно неизвестно, когда именно Швеция сможет вступить в НАТО, так как «гарантии обеих сторон пока чётко не оформлены в плане конкретных сроков».Шведский премьер Кристерссон:Эксперты считают, что Швеция может стать членом военного блока не ранее осени текущего года.