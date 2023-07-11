В США руководившему аналитическим центром гражданину Израиля предъявили обвинение в работе на власти Китая

В США предъявлено обвинение в вербовке агентов некоему Галу Люфту – обладателю американского и израильского гражданства, работающему руководителем одного из аналитических центров. Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на собственные источники.Господин Люфт, как утверждают СМИ, завербовал и выплачивал вознаграждение бывшему высокопоставленному чиновнику американской администрации. Это он делал в интересах Китая, на власти которого работал. Люфт также пытался посредничать в продаже иранской нефти в обход введенных против Ирана санкций.Прокуратура не стала называть имени завербованного Люфтом бывшего чиновника, однако отметила, что он работал советником тогдашнего президента США Дональда Трампа. Это обстоятельство наводит на мысль, не является ли это дело очередной провокацией, чтобы бросить тень на самого Трампа, являющегося наиболее вероятным конкурентом действующего президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в 2024 году.Поскольку Китай рассматривается Вашингтоном как один из наиболее вероятных и серьезных геополитических противников, «шпионские скандалы» с участием действительных или мнимых китайских агентов происходят в США довольно часто.Американские власти более всего беспокоятся по поводу возможной утечки передовых технологий, в том числе в военной сфере, в руки китайских агентов, что в потенциале способствует усилению военной мощи Китая в различных направлениях и создает дополнительные риски для Вашингтона.