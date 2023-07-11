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Словакия направила запрос США на поставку ударных вертолётов AH-1Z Viper взамен переданных Украине истребителей МиГ-29

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Словакия направила запрос США на поставку ударных вертолётов AH-1Z Viper взамен переданных Украине истребителей МиГ-29

Словакия согласилась получить американские ударные вертолеты Bell AH-1Z Viper в рамках кругового обмена, Братислава отправила соответствующий запрос в США. Об этом сообщает пресс-служба словацкого Минобороны.


Словакия должна получить 12 американских ударных вертолетов AH-1Z Viper взамен переданных Украине истребителей МиГ-29. Кроме самих вертолетов, американцы должны поставить ракеты AGM-114 Hellfire, связанное с эксплуатацией оборудование, а также обеспечить начальную техническую поддержку и обучение пилотов и техников. Хотя стоимость заказа оценивается примерно в один млрд. долларов, Братислава заплатит всего 340 млн., разницу зачтут за переданные Украине истребители.

Процесс получения техники будет долгий, в США сразу предупредили, что что поставят словакам вертолеты с хранения, а не нового производства. Учитывая продолжительности процедуры принятия решений и подготовки машин, поставка вертолетов займет три года.

(...) из-за специфики проекта, который будет заключаться в восстановлении находящихся на хранении вертолетов, а не в производстве новых, необходимо ожидать более длительных сроков реализации отдельных этапов программы

- говорится в сообщении Минобороны республики.

AH-1Z Viper (англ. — гадюка) разработан корпорацией Bell Helicopter для Корпуса морской пехоты США, на вооружении с 2010 года. Вертолет способен развивать скорость до 296 км/ч, а его боевой радиус составляет 231 км. На вооружении машины 20-мм трехствольная пушка с боекомплектом в 750 снарядов, для размещения управляемых и неуправляемых ракет имеется шесть пилонов. В арсенал вертолета входят Hydra 70, AIM-9 Sidewinder, AGM-114 Hellfire. Также возможно размещение другого вооружения.
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10 комментариев
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  1. vladcub
    vladcub Сегодня, 09:49
    -2
    МИГ-29 какого года и какая сборка?
    Если лецинзионная, они имеют право передавать кому угодно, а если наша сборка РФ имеет,право ЗАПРЕТИТЬ, что уже и делали. На сайте была инфа
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:19
      +4
      И положат эти деятели болт на наши запреты на продажу или передачу авиатехники.......
    2. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 10:28
      +1
      МиГ-29AS оставшиеся еще с Варшавского договора.Все экспортные истребители поставлялись в модификации 9-12а, начало поставок 1983 - 1984 года.
  2. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 10:23
    -1
    На вооружении машины 20-мм трехствольная пушка с боекомплектом в 750 снарядов
    ЧаВоо belay
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: Woroshilow
      ЧаВоо

      Это скорее крупнокалиберный пулемёт, чем пушка.
      Вооружение
      Стрелково-пушечное: 1 × 20-мм трёхствольная пушка M197 (20×102 мм), 750 пат.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 10:50
        +1
        Это пушка без всяких "скорее". Есть четкое деление: пулеметы - до 15мм, все, что выше - это пушки.
    2. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 10:46
      0
      ЧаВоо


      Там патрон 20 х 102. Для сравнения, у нас пулемётный 12,7 длиной 108.
  3. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 10:26
    0
    Это конечно замена )))) машины разных классов . Ударный вертолёт и истербитель..
    А так строго говоря AH-1Z такое же г-но мамонта даже более древнее чем миг29.
    AH-1 машина вьетнамской войны.
    Да конечно они хотят последнее переиздание г-на углепластиковое с новой авионикой.. Но с теми же хелфайрами и сайдунидерами.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:32
      +2
      Зато импортное, американьское... Фетиш это для них. laughing
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    0
    Словакия должна получить 12 американских ударных вертолетов AH-1Z Viper взамен переданных Украине истребителей МиГ-29
    Словакия считает, что выиграла на этом заплатив с миллиардного контракта всего 340 млн. С другой стороны у самолета одна задача, у вертолета совершенно другая. Но это их проблема, т.к. наша в том, что МиГи ушли на Украину в свое время.