Словакия направила запрос США на поставку ударных вертолётов AH-1Z Viper взамен переданных Украине истребителей МиГ-29

(...) из-за специфики проекта, который будет заключаться в восстановлении находящихся на хранении вертолетов, а не в производстве новых, необходимо ожидать более длительных сроков реализации отдельных этапов программы

Словакия согласилась получить американские ударные вертолеты Bell AH-1Z Viper в рамках кругового обмена, Братислава отправила соответствующий запрос в США. Об этом сообщает пресс-служба словацкого Минобороны.Словакия должна получить 12 американских ударных вертолетов AH-1Z Viper взамен переданных Украине истребителей МиГ-29. Кроме самих вертолетов, американцы должны поставить ракеты AGM-114 Hellfire, связанное с эксплуатацией оборудование, а также обеспечить начальную техническую поддержку и обучение пилотов и техников. Хотя стоимость заказа оценивается примерно в один млрд. долларов, Братислава заплатит всего 340 млн., разницу зачтут за переданные Украине истребители.Процесс получения техники будет долгий, в США сразу предупредили, что что поставят словакам вертолеты с хранения, а не нового производства. Учитывая продолжительности процедуры принятия решений и подготовки машин, поставка вертолетов займет три года.- говорится в сообщении Минобороны республики.AH-1Z Viper (англ. — гадюка) разработан корпорацией Bell Helicopter для Корпуса морской пехоты США, на вооружении с 2010 года. Вертолет способен развивать скорость до 296 км/ч, а его боевой радиус составляет 231 км. На вооружении машины 20-мм трехствольная пушка с боекомплектом в 750 снарядов, для размещения управляемых и неуправляемых ракет имеется шесть пилонов. В арсенал вертолета входят Hydra 70, AIM-9 Sidewinder, AGM-114 Hellfire. Также возможно размещение другого вооружения.