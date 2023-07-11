Военное обозрение
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В Краснодаре убили бывшего командира российской подводной лодки, которого украинские нацисты называли виновным в обстрелах Украины

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В Краснодаре убили бывшего командира российской подводной лодки, которого украинские нацисты называли виновным в обстрелах Украины

10 июля в Краснодаре был застрелен заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Мужчину застрелили во время пробежки, которую он делал регулярно, примерно в одно и то же время.

Станислав Ржицкий не был обычным городским чиновником. Еще совсем недавно он служил в Военно-морском флоте Российской Федерации в звании капитана 2 ранга. О Станиславе Леонидовиче Ржицком известно, что он родился 18 декабря 1980 года в семье офицера-подводника и выбрал для себя путь служения Родине. После окончания Санкт-Петербургского военно-морского института в 2003 году он стал офицером-подводником, в 2013-2016 гг. командовал подводной лодкой «Алроса», а затем – подводной лодкой «Краснодар».

Украинские нацисты утверждают, что капитан 2 ранга Ржицкий имел непосредственное отношение к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины. С подводной лодки «Краснодар» якобы запускались ракеты по целям на подконтрольной киевскому режиму территории. Поэтому Ржицкого внесли в базу заблокированного в РФ экстремистского ресурса «Миротворец». Вчера на фотографии российского офицера на этом сайте появилась надпись «Ликвидирован». Между тем, неизвестно, командовал ли офицер субмариной в то время, когда началась спецоперация, или он уволился с военной службы раньше.


Станислав Ржицкий занимался бегом и велоспортом


Следствие считает, что киллер мог отслеживать маршрут отставного подводника с помощь приложения Strava. Станислав регулярно выкладывал в сеть свои забеги, а пробежки совершал по одному и тому же маршруту. Соответственно, преступник смог подготовиться к нападению на офицера.

10 июля Ржицкий как обычно отправился на пробежку по тропе здоровья около восьми часов утра. В районе спортивного комплекса «Олимп» в него четыре раза выстрелил неизвестный мужчина. Станислав Ржицкий скончался на месте от полученных ранений, а убийца скрылся.

О 42-летнем Ржицком коллеги и друзья отзываются очень хорошо. Примерный семьянин, хороший командир, спортсмен и организатор, Станислав был настоящим патриотом России. Между тем, возникают вопросы к спецслужбам и правоохранительным органам относительно самой возможности появления в Краснодаре, далеко в тылу, вооруженных людей, стреляющих в российских офицеров.
Использованы фотографии:
Социальные сети Станислава Ржицкого
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34 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 09:46
    +18
    Ну как вот практически защитить военных, и не только их, от таких киллеров ? Даша Дугина, Владлен Татарский, Прилепин, сейчас вот Ржицкий... В самом деле, тут надо объявлять СБУ и военную разведку Украины террористическими организациями, и уничтожать и их сотрудников, и всех, кто осмелится пойти к ним хоть на какой то контакт.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 09:52
      +3
      Цитата: monetam
      Ну как вот практически защитить военных, и не только их, от таких киллеров ? Даша Дугина, Владлен Татарский, Прилепин, сейчас вот Ржицкий... В самом деле, тут надо объявлять СБУ и военную разведку Украины террористическими организациями, и уничтожать и их сотрудников, и всех, кто осмелится пойти к ним хоть на какой то контакт.

      Только полной Победой, можно защитить граждан России
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 09:58
      +7
      Цитата: monetam
      Ну как вот практически защитить военных, и не только их, от таких киллеров ?

      Бандерлоги должны знать, что на каждый их теракт будет ответка ФСБ в стиле Н. Кузнецова в десятикратном размере и многие высокопоставленные кровавые военные преступники оправятся пить горячую смолу к Бандере. Никто не должен быть уверен, что он уцелеет.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 10:01
        +2
        Цитата: Румaтa
        Бандерлоги должны знать, что на каждый их теракт будет ответка ФСБ

        А пока их ГУР даже терорганизацией признать кой чего не хватает...
      2. aakvit
        aakvit Сегодня, 10:15
        +2
        А сам сайт этот?! И тех, кто его ведёт и обслуживает - тоже поставить в очередь на бандеризацию. И проводить эту могилобандеризацию постоянно и безоговорочно, невзирая на пол и возраст гитлеровских выползней! angry
      3. Stas157
        Stas157 Сегодня, 10:16
        +3
        Цитата: Румaтa
        на каждый их теракт будет ответка ФСБ в стиле Н. Кузнецова в десятикратном размере

        Осталось только Кузнецовых найти. На секундочку. Кузнецов был идейным советским разведчиком, беззаветно преданным Родине и готовым ради неё пойти на самопожертвование.
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:42
          0
          Цитата: Stas157
          Осталось только Кузнецовых найти. На секундочку. Кузнецов был идейным советским разведчиком, беззаветно преданным Родине и готовым ради неё пойти на самопожертвование.

          Это бессмысленный риск, Россия может зарядить калибром или геранью по мэрии или военкомату.
      4. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:20
        +1
        Напоминаю, что отдел "В"
        КГБ перепрофилироаан уже больше 20 лет как. Так что...
    3. kebeskin
      kebeskin Сегодня, 10:02
      +6
      Ну вот обьявят их террористами. Терракты от этого не прекратятся. Вид как погрозили пальчиком. Ничего особо не поменяется. А вот поставки металлов, газа и других ништяков Украине будет как бы спонсированием того самого. Такое делать нельзя, прибыли отдельных людей могут пострадать.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:10
        0
        Тут только массовые показательные ликвидации утырков по всему миру...Только кто этим будет заниматься?
        1. aakvit
          aakvit Сегодня, 10:18
          +1
          Нет больше, видимо, таких спецов, которые в зарубежном ведомстве НКВД служили! А те, что есть ... Забанят за мат!
    4. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:18
      +2
      Вариант один и то без гарантий - жесточайший контрразведывательный режим с широкими полномочиями органов безопасности. Ну и разумеется исключение сливов сотрудников со стороны руководства. Слишком много таких случаев когда при малейшем давлении или опасении за свое кресло руководство сливает сотрудника, а остальные просто забивают на реальную работу потому как ну нафиг... Проще тупенько палки рубить и не связываться с правозащитниками, адвокатами, прокуратурой, ну и решениями руководства страны и их интерпритациями на местах. Помню как в 2014 году все охренели когда руководству оборонноно завода предложили массово трудоустроить в кратчайшие сроки беженцев с Украины. Вот так как-то.
    5. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 10:40
      +1
      Ну как вот практически защитить военных, и не только их, от таких киллеров ?
      Наверное таким людям как Станислав самим как то нужно озаботиться своей безопасностью и для начала перестать выкладывать в соцсети информацию о себе, своих близких и знакомых:
      Станислав регулярно выкладывал в сеть свои забеги, а пробежки совершал по одному и тому же маршруту.

      Или уже все позабыли плакаты времён СССР призывающих народ к бдительности? Напомню про один из них:
      «Болтун – находка для шпиона!»

      Люди берегите себя!
  2. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 09:49
    +7
    Много неизвестных в этом деле. Если действительно это сделали бандеровцы, то мы со страусиной позицией катимся дальше по наклонной... Соболезнования родным и близким.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:53
    +15
    Слов нет.
    Даже обсуждать ничего не хочется.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:11
      +3
      Кроме матюгов ничего больше не...Преследовать и уничтожать киевскую камарилью!
  4. литий17
    литий17 Сегодня, 09:53
    +11
    Так мы сами виноваты в том что всех скопом после "референдума" сотворили новых "граждан"... Так им еще и выдали пособия и жилье со всеми вытекающими! Пришлось мне пообщаться с "беженцами", уже говорил, что таким надо на дальневосточный гектар отправлять, а не расселять в блатных регионах! Они кстати и не скрывают своего отношения к РФ, правда стоит признать что мы сами виноваты своей бездарной СВО, они как и мы ожидали совсем другого!
    1. Qas
      Qas Сегодня, 10:13
      +4
      Дальний Восток то в чём виновен? У нас тут, что отбросы общества живут, или каторжный край, или ссылка? Выбирайте выражения...
      1. Arisaka
        Arisaka Сегодня, 10:41
        0
        Я думаю, человек имел в виду находиться им как можно дальше от ЛБС, дабы усложнить ведение партизанщины.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:28
      +2
      на дальневосточный гектар отправлять,
      ....при чём тут Дальний Восток..этим мразям в срочном порядке надо отменять пособия и виды на жительство....бред какой то...недавно был в метрополии,..обалдел, многоэтажки на Бородина а рядом сплошь авто с укрономерами...сой первенец ветеран СВО тыняется по хибарам за копейку не малую,..а эти мрази квартиры на халяву....дурдом какой то
  5. Эль Чувачино
    Эль Чувачино Сегодня, 09:55
    +5
    Вот потому и надо скрывать лица и данные.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:58
      +1
      "Масочный режим" 2.0???"""""""""
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:56
    0
    А есть информация с местных ресурсов где люди открытым текстом обсуждают жизнь? Думать на украинцев это конечно самое простое, но блин, убитый был военкомовским работником, а это сами понимаете какое интересное место тем более в условиях "частичной мобилизации". Край южный, где много горячих хлопцев, влиятельных родителей, которые возможно не хотят в солдаты. Был же у нас прецедент, когда сожгли Генерала Гамова с семьёй, который боролся с браконьерством.
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:24
      +1
      Судя по написаному, он не военкомовский, а с горадминистрации. Это совсем другое.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 10:28
        +1
        Тогда ещё интереснее. "Мобилизационные мероприятия" применительно к частному бизнесу тоже хорошее поле для версий.
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:56
    +9
    А что мы хотим если у нас, даже во время сво, не государство, а проходной двор , когда приезжай кто хочешь, делай что хочешь и уезжай, а нам потом скрин с камеры наблюдения покажут на границе.
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:00
    +4
    Между тем, возникают вопросы к спецслужбам и правоохранительным органам относительно самой возможности появления в Краснодаре, далеко в тылу, вооруженных людей, стреляющих в российских офицеров


    А что, это спецслужбы и правоохранительные органы разве ПО СВОЕЙ инициативе с территории соседней страны понабрали в Россию новых граждан без фильтрации и соответствующих проверок?
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:00
    +1
    Можно и дальше делать вид, что "ничего особенного не происходит"... Ну, что не спугнуть стадо.
    Мобилизацию экономики... населения... Священную... Отечественную войну нужно было объявлять ещё... позавчера.
    Не Украиной это начиналось и не Украиной закончится.
    По-моему, только вчера на Вечере у Соловья, это стало немного доходить до охранителей.
    Дай Бог, чтоб в Кремле прислушались к тому, о чём вчера говорилось и сегодня (с утра!) уже включили мозг.
    Завтра может быть уже поздно.
  10. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:04
    +4
    один раз вроде ударили по ГУР в кукуеве и все тишина, почему не уничтожают верхушку окраинскую, ладно упыря не хотят трогать, но всех остальных давно надо ликвидировать и не важно что на их место прийдут другие, важно что они будут знать что они потенциальные смертники
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:05
    0
    с помощь приложения Strava.

    Почему этот фитнес-трекер называется Страва? На мове это значит "блюдо" (приходите в ресторан - в меню список страв). Не украинские ли программеры разрабатывали? Нет ли здесь связи с терактом?
    1. Arisaka
      Arisaka Сегодня, 10:42
      0
      Потому что делали шведы и это значит "стараться" по-шведски.
  12. Dave36
    Dave36 Сегодня, 10:05
    0
    Скоро наш друг Реджеп еще вставит в розетку для полной картины..Военным надо донести командованием о соцсетях....но люди всегда люди.
  13. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:07
    +3
    спортсмен
    ..вот тут то и проблема...когда у Черчилля спросили каков залог его долголетия, то он ответил "я уважаю спорт, потому что им вообще не занимался", и как у Семёныча в песне "убегал от инсульта а инфаркт его догнал"
    а если по серьёзному, то это лишний урок государственникам (то есть люди преданные государству), не стоит в соцсетях фигурировать..в РФ понаехало примерно до 10 миллионов граждан внау и в подавляющем большинстве это мрази
  14. Everevil
    Everevil Сегодня, 10:13
    +1
    Когда уже на главной странице Минооброны мы увидим фото с руинами здания СБУ с надписью "Ликвидировано"?