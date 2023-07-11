Результаты опроса в США: американское правительство скрывает от общественности информацию об НЛО

В прошлом месяце бывший офицер разведки Соединенных Штатов Дэвид Граш заявил, что правительственные структуры обладают летательными аппаратами, не созданными руками человека. Исходя из этого, большинство граждан страны считает, что американское правительство скрывает от общественности информацию об НЛО.Об этом свидетельствуют результаты опроса в США, проведенного 6 июля компанией Redfield & Wilton Strategies по заказу американского журнала Newsweek.Исследование проводилось в преддверии расследования, которое планирует провести Палата представителей Конгресса, чтобы проверить информацию Граша.Согласно результатам опроса, 57 процентов респондентов считают, что правительство США знает больше об НЛО и инопланетной жизни, чем публично сообщает. 21 процент опрошенных не согласен с данным утверждением. В то же время 22 процента заявили, что не знают ответа на вопрос.У опрашиваемых также уточнили, верят ли они, что американские власти располагают транспортными средствами нечеловеческого происхождения. На вопрос 34 процента ответили утвердительно. Еще 30 процентов дали отрицательный ответ, а 36 процентов не смогли определиться.Ряд конгрессменов выразили доверие словам Граша. Они считают, что правительство США скрывает от населения информацию об НЛО. В частности, об этом в интервью изданию Washington Examiner говорил Тим Берчетт, представляющий в американском конгрессе Республиканскую партию.