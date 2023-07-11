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Результаты опроса в США: американское правительство скрывает от общественности информацию об НЛО

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Результаты опроса в США: американское правительство скрывает от общественности информацию об НЛО

В прошлом месяце бывший офицер разведки Соединенных Штатов Дэвид Граш заявил, что правительственные структуры обладают летательными аппаратами, не созданными руками человека. Исходя из этого, большинство граждан страны считает, что американское правительство скрывает от общественности информацию об НЛО.


Об этом свидетельствуют результаты опроса в США, проведенного 6 июля компанией Redfield & Wilton Strategies по заказу американского журнала Newsweek.

Исследование проводилось в преддверии расследования, которое планирует провести Палата представителей Конгресса, чтобы проверить информацию Граша.

Согласно результатам опроса, 57 процентов респондентов считают, что правительство США знает больше об НЛО и инопланетной жизни, чем публично сообщает. 21 процент опрошенных не согласен с данным утверждением. В то же время 22 процента заявили, что не знают ответа на вопрос.

У опрашиваемых также уточнили, верят ли они, что американские власти располагают транспортными средствами нечеловеческого происхождения. На вопрос 34 процента ответили утвердительно. Еще 30 процентов дали отрицательный ответ, а 36 процентов не смогли определиться.

Ряд конгрессменов выразили доверие словам Граша. Они считают, что правительство США скрывает от населения информацию об НЛО. В частности, об этом в интервью изданию Washington Examiner говорил Тим Берчетт, представляющий в американском конгрессе Республиканскую партию.
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15 комментариев
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 10:08
    +3
    истина где то рядом не правда ли агент Малдер... что новенького из зоны 51???))))))))))))))
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 10:12
      0
      Я тоже сразу про "Секретные материалы" вспомнил.
      Малдер и Скалли нам всё рассказали.
      Пока одни конспирологи, среди них Юрий Лоза, проповедуют теорию "плоской земли", Катя Лель общается с внеземным разумом.
      А Кыштымского карлика Алешу уже не вернуть.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:10
    +1
    правительственные структуры обладают летательными аппаратами, не созданными руками человека.
    Главное,что бы Украине не передали.Ведь от них всё, что угодно можно ожидать,как от Турции
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:15
    +1
    если начинается разговор про нло, то это знак того что аудитория окончательно отупела и устала от насущных проблем - можно впаривать любую дичь!
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:43
      0
      Не только. Разговоры об НЛО частенько возникают, когда надо отвлечь людей от каких-то неудобных новостей.

      Надо посмотреть, что ты этот раз скрывается за зелёными человечками
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:17
    +2
    У опрашиваемых также спросили, верят ли они, что американские власти располагают транспортными средствами нечеловеческого происхождения.
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    Конечно располагают!
  5. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 10:17
    0
    А почему так сразу инопланетные.?
    Они могут быть с такой же вероятностью перелацами-машинами времен наших потомков..
    Могут быть пепелацами из паралельных измерений..

    Это +- одинаковая конспирология, как инопланетяне.
  6. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 10:20
    0
    Идиотизм какой-то государственного уровня. Что несут - совсем удивительно.
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 10:22
    0
    НЛО чаще появляется в местах боевых действий, уже не раз доказана эта теория. Создатели наблюдают на нами, чтоб слаборазвитые чады не ухандокали друг друга!
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:32
      0
      Создатели наблюдают на нами, чтоб слаборазвитые чады не ухандокали друг друга

      такие высокоразвитые "создатели", что до телескопа не додумались смотреть за "муравьями" laughing
  8. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 10:27
    0
    Ахахха
    Я в Магнитогорске такое НЛО видел bully .Не представляю, что в Челябинске видели люди.. belay
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:37
    0
    а че тут скрывать они уже среди нас )))
  10. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:37
    0
    Президент США общается с пришельцами в прямом эфире, причем видит их только он. Вот откуда взялись стелс-технологии. Ну как тут не поверить в тарелки.
  11. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:47
    0
    Результаты опроса в США: американское правительство скрывает от общественности информацию об НЛО
    Наверное это делает не только американское правительство. Если любому человеку проживающему на Земле предоставится возможность совершать межзвёздные перелёты, то через год на этой планете ни кого не останется. laughing
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:49
    0
    Статьи об НЛО это элементарные вбросы заинтересованых людей или инопланетян. smile
    Так сказать проверить сразу несколько вещей.
    Уровень утечки своих секретов. Уровень утечки секретов противника.
    Уровень проверки на какой стадии находятся работы по новейшим разработкам.
    Уровень распространения слухов и достоверных сведений об НЛО.
    И множество множество других деталей об НЛО.
    Пока трудно сказать без твердых фактов и доказательств об истинности существования инопланетных НЛО...
    наших земных обьектов полно фиксируется...различные дирижабли,зонды,иследовательские шары, планеры, БПЛА и тогдалее.
    А вот неземные формы НЛО пока что под вопросом.