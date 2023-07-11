Подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил о существенном продвижении ВС РФ под Купянском

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о значительном продвижении российской армии в Харьковской области и освобождении существенной территории в районе города Купянск.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Марочко, российские военнослужащие в течение последних нескольких дней добились значительного продвижения на Купянском направлении в Харьковской области. Также освобождено некоторое количество восточных территорий региона.
По словам Марочко, из-за значительного продвижения российской армии украинские оккупационные власти вынуждены эвакуировать госучреждения, а представители бизнеса эвакуируют свои компании на территории Западной Украины.
За прошедшие сутки на Купянском направлении потери боевиков киевского режима составили около 65 бойцов, одна боевая машина пехоты и два автомобиля. Группировка ВС РФ "Запад" нанесла удары в районах населенных пунктов Первомайское, Синьковка и Лиман Первый в Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.
Также сообщается, что на Купянском направлении были нанесены авиаудары по скоплениям военной техники и живой силы противника и удар при помощи РСЗО "Торнадо-С" по ангарам с поставленными боевикам Западом вооружениями. Кроме того, при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" был уничтожен американский бронетранспортер.