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Подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил о существенном продвижении ВС РФ под Купянском

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Подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил о существенном продвижении ВС РФ под Купянском

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о значительном продвижении российской армии в Харьковской области и освобождении существенной территории в районе города Купянск.


Как сообщает ТАСС со ссылкой на Марочко, российские военнослужащие в течение последних нескольких дней добились значительного продвижения на Купянском направлении в Харьковской области. Также освобождено некоторое количество восточных территорий региона.

По словам Марочко, из-за значительного продвижения российской армии украинские оккупационные власти вынуждены эвакуировать госучреждения, а представители бизнеса эвакуируют свои компании на территории Западной Украины.

За прошедшие сутки на Купянском направлении потери боевиков киевского режима составили около 65 бойцов, одна боевая машина пехоты и два автомобиля. Группировка ВС РФ "Запад" нанесла удары в районах населенных пунктов Первомайское, Синьковка и Лиман Первый в Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.

Также сообщается, что на Купянском направлении были нанесены авиаудары по скоплениям военной техники и живой силы противника и удар при помощи РСЗО "Торнадо-С" по ангарам с поставленными боевикам Западом вооружениями. Кроме того, при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" был уничтожен американский бронетранспортер.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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4 комментария
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 10:24
    +4
    К Купянску уже более полугода существенно продвигаемся ... sad
  2. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 10:29
    +2
    Очень хорошие новости. И это перед собранием шакалов и гиен.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 10:46
    +1
    Ох уж этот Марочко :-) Уже все привыкли, что его оптимизм надо делить на 10 :-) что бы потом не слишком разочаровываться :-)
    В этом отношении надо отдать должное Евгению Петровичу: касательно информации что Вагнер чем-то овладел-не овладел, у него информация была самая точная и своевременная.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:50
      0
      у него информация была самая точная и своевременная.

      №1 Поддубный.