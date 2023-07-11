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В результате действий ВС РФ южнее Авдеевки попытка контратаки ВСУ закончилась потерями в живой силе и бронетехнике

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В результате действий ВС РФ южнее Авдеевки попытка контратаки ВСУ закончилась потерями в живой силе и бронетехнике

Потеряв несколько десятков квадратных километров территорий в районе Авдеевки, ВСУ попытались отбить утраченные позиции. Наибольшую активность враг постарался проявить по направлению к югу от Авдеевки, в сторону Водяного.


Командование ВСУ решило использовать тактику малых групп, традиционно – после того, как относительно крупные силы за считанные часы уничтожались ВС РФ на Запорожском направлении.

В бой в направлении Водяного были направлены несколько штурмовых отрядов ВСУ общей численностью 30-35 человек. Их прикрывала бронетехника, которая вела огонь в направлении российских позиций. В этот момент резервные подразделения ожидали момента, чтобы развить успех. Но этого не случилось.



Скрытного выдвижения пехоты противнику добиться не удалось, а потому, как только прозвучали первые выстрелы из вооружения бронетехники ВСУ, по атакующим отделениям ВСУ и по самой бронетехнике начали наноситься удары как минимум с двух направлений.

Военнослужащие российской армии сообщают, что БМПТ «Терминатор» шквальным огнём подбили как минимум 2 единицы легкобронированной техники.

Оставшись без прикрытия, украинская пехота сначала попыталась рассредоточиться на местности, но в дело вступила российская артиллерия, окончательно скомкавшая украинскую контратаку. Безвозвратные потери противника в попытке атаковать в направлении Водяного составили около 20 человек. Подбито в общей сложности три БМП.

На данный момент российская артиллерия ведёт огонь по резервным подразделениям ВСУ в районе Авдеевки.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:18
    +7
    "Терминатор"-машина уникальная..Их бы больше в войска..
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:21
      +3
      Это да, "лучше без штанов чем без танка".
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 10:25
      0
      Видимо больше пока не наклепали, оборонка -это не волшебная палочка, на производство боевой техники уходят большие деньги и огромные трудозатраты. Так что остается ждать...
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:43
      0
      А вот этот раздолбанный Терминатор наш, или укры затрофеили?
  2. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 10:21
    +1
    "Рамка" молодец отработала штатно. smile
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:25
    -1
    На данный момент российская артиллерия ведёт огонь по резервным подразделениям ВСУ в районе Авдеевки.

    Почему артиллерия тупо перепахивает поля? Не хватает ударных и камикадзе БПЛА, высокоточных ракет для РСЗО? Почему ни разу не применялась т.н. АВБПМ?
    1. zxc15682
      zxc15682 Сегодня, 10:29
      0
      Я думаю что это нурсы каторые запускают в небо.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 10:36
      0
      Да хватает и высокоточных РСЗО и снарядов с воздушным подрывом и точных крылатых ракет и т п, но.... не у нас, а как раз наоборот...
    3. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 10:39
      0
      Цитата: Румaтa
      Почему артиллерия тупо перепахивает поля? Не хватает ударных и камикадзе БПЛА, высокоточных ракет для РСЗО?

      по бесплатному укру залегшему в поле высокоточной ракетой? красиво живете. bully прям не на широкую ногу, а на великанские шпагаты! lol лично вы оплачивать будете стрельбу по пехотинцу высокоточными ракетами и вылеты ударных БПЛА в один конец? what вы же не забыли про насыщенность фронта ПЗРК?
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:45
    0
    Давно про них не упоминали, я уж грешным делом подумал все, кирдык. Ан нет, живы и продолжают воевать.