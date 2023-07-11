В результате действий ВС РФ южнее Авдеевки попытка контратаки ВСУ закончилась потерями в живой силе и бронетехнике

Потеряв несколько десятков квадратных километров территорий в районе Авдеевки, ВСУ попытались отбить утраченные позиции. Наибольшую активность враг постарался проявить по направлению к югу от Авдеевки, в сторону Водяного.Командование ВСУ решило использовать тактику малых групп, традиционно – после того, как относительно крупные силы за считанные часы уничтожались ВС РФ на Запорожском направлении.В бой в направлении Водяного были направлены несколько штурмовых отрядов ВСУ общей численностью 30-35 человек. Их прикрывала бронетехника, которая вела огонь в направлении российских позиций. В этот момент резервные подразделения ожидали момента, чтобы развить успех. Но этого не случилось.Скрытного выдвижения пехоты противнику добиться не удалось, а потому, как только прозвучали первые выстрелы из вооружения бронетехники ВСУ, по атакующим отделениям ВСУ и по самой бронетехнике начали наноситься удары как минимум с двух направлений.Военнослужащие российской армии сообщают, что БМПТ «Терминатор» шквальным огнём подбили как минимум 2 единицы легкобронированной техники.Оставшись без прикрытия, украинская пехота сначала попыталась рассредоточиться на местности, но в дело вступила российская артиллерия, окончательно скомкавшая украинскую контратаку. Безвозвратные потери противника в попытке атаковать в направлении Водяного составили около 20 человек. Подбито в общей сложности три БМП.На данный момент российская артиллерия ведёт огонь по резервным подразделениям ВСУ в районе Авдеевки.