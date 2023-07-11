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Бывший аналитик ЦРУ: Украина никак не может продолжать конфликт, она понесла огромные потери

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Бывший аналитик ЦРУ: Украина никак не может продолжать конфликт, она понесла огромные потери

Ситуация на Украине может измениться уже после декабря 2023 года, что связано с множеством проблем, испытываемых ВСУ. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.


Как отметил американский эксперт, контрнаступление ВСУ не продвигается никоим образом. Это объясняется тем, что у Киева нет ни мобильных систем противовоздушной обороны, ни боевых самолетов, ни мобильной артиллерии, которые бы могли представлять угрозу для российских войск.

Украина никак не может продолжать конфликт с теми потерями в живой силе и технике, которые она испытывает. Она понесла огромные потери. ВСУ не проникли даже на первую линию обороны

- подчеркнул Ларри Джонсон.

Как мы видим, на Западе все чаще появляются неутешительные для киевского режима прогнозы. Западные аналитики прекрасно понимают, что без поддержки, осуществляемой США и Евросоюзом, все было бы уже давно кончено. Но западная военная и финансовая помощь все еще позволяют киевскому режиму держаться на плаву и даже продолжать боевые действия, в том числе и наступательного характера.

Однако вечной поддержка Украины быть не может. Слишком большие ресурсы задействовали сейчас страны Запада, чтобы и в будущем сохранять поддержку Украины на столь же интенсивном уровне. Поэтому если успеха в контрнаступлении добиться не удастся, а скорее всего, что так оно и будет, Западу придется пересматривать дальнейшую стратегию конфликта и давить на режим Владимира Зеленского, чтобы он пошел на компромисс с Российской Федерацией.
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9 комментариев
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  1. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 10:28
    -4
    Украина никак не может продолжать конфликт

    Никак себя (или верховного некомандуещего) не можем убедить, что Украина вот-вот приползёт для договорняка?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:48
      0
      Сегодня нанесен удар по административному зданию порта Одесса, видимо это предупреждение усам Эдика который заявил, что готов продлить зерновую сделку и без России.
  2. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:34
    +2
    компромисс теперь может быть только один - ликвидация окраины, всё остальное будет рассматривать как предательство Кремля, потому что любой вариант с сохранением государственности окраины это потенциальная и отложенная война для потомков, тогда Путина будут проклинать еще похлеще чем горбатого, а учитывая что ХПП у Путина все с треском проваливаются, то и этот ожидает та же судьба
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:35
    +4
    Ситуация на Украине может измениться уже после декабря 2023 года

    Рано пить шампанское. Мобрезерв (о качестве промолчим) ещё 1...1,5 млн. А ещё можно задействовать Фольксштурм и Гитлерюгенд. Оружие Запад предоставит сколько сможет. Работы по денацификации и демилитаризации ещё начать и кончить не на один год.
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 10:46
      0
      Не все так просто. Раньше упавали на контрнаступление,но оно вроде бы провалилось. А дальше спонсировать Украину что бы что? Для этого мб резерва нужны тысячи танков, тысячи БМП, тысячи стволов артиллерии,сотни самолётов, миллионы снарядов. И при этом результат не гарантирован. Мирный договор на данный момент устроил бы всех кроме Зеленского.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 10:54
      0
      Совершенно верно! Для фашистов не важно, сколько своих же собственных людей погибнет в мясорубке, тот же Гитлер формировал фольксштурм из детей, инвалидов и стариков -собирался воевать до последнего немца! А Зеле вдвойне не жалко украинцев -он то сам из другого народа..., а его Западным хозяевам -и подавно! Так что укры попали как кур в ощип -никуда не денутся, сначала в военную форму оденутся, а потом в деревянный макинтош -и под жовто-блакитный флажок на бескрайнее кладбище. Думать головой надо было раньше, а сейчас уже поздно. Одно хорошо -такой урок "пользы" от дружбы с англосаксами надолго запомнят все соседи...
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:35
    0
    ""Западу придется пересматривать дальнейшую стратегию конфликта и давить на режим Владимира Зеленского, чтобы он пошел на компромисс с Российской Федерацией.""
    Объясните мне тупому, пожалуйста, после всех событий помимо Украины, ну там слом экономической системы, ограбление резервов государственных и частных, блокада технологий, отзыв бизнеса с гигантскими убытками, какая нафиг разница чего там будет вна Украине?!!!!
  5. Roust
    Roust Сегодня, 10:46
    0
    Даёшь вариант "Б" - Афганистан 2! 404 должна остаться только в учебниках по истории.
  6. nobody75
    nobody75 Сегодня, 10:50
    0

    - Мы не можем больше воевать!
    - А мы только начинаем...

    Где - то, в лесу Фонтенбло, я это слышал...
    С Уважением