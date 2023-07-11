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Дилемма Восточной Пруссии: почему ее присоединение было стратегической задачей для руководства СССР

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Дилемма Восточной Пруссии: почему ее присоединение было стратегической задачей для руководства СССР

Впервые вопрос разделения Восточной Пруссии был поднят И.В. Сталиным в 1943 году на Тегеранской конференции. Затем к нему вернулись на Ялтинской конференции в феврале 1945 года.


Наконец, в июле 1945 года в Потсдаме «Большая тройка» договорилась о передаче Кенигсберга СССР, но временно. Окончательно вопрос должен был решиться на итоговой мирной конференции, которая так и не состоялась из-за начала холодной войны.

По большому счету, после освобождения советскими войсками Восточной Пруссии, во ходе которого свои жизни отдали около 130 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, вопрос с передачей Кенигсберга и территорий нынешней Калининградской области вообще не должен был вызывать каких-либо противоречий у сторон.

Между тем, США и Великобритания в Потсдаме согласились на некий временный статус, в очередной раз отсрочив окончательное решение до следующей, итоговой, конференции.

Так почему Восточная Пруссия стала точкой преткновения для СССР, Великобритании и США, а также как Калининградская область оказалась в составе современной России?

Начнем с того, что для И.В. Сталина решение вопроса о присоединении Восточной Пруссии носило стратегический характер. Именно эти территории становились плацдармом для наступления немецких войск на Восток, как в Первой, так и во Второй мировых войнах. Кроме того, в Кенигсберге располагался незамерзающий порт, который дал бы СССР круглогодичный выход в Балтийское море.

Впрочем, именно по этим соображениям Черчилль и Трумэн до последнего оттягивали вопрос с территориальной принадлежностью земель Восточной Пруссии после окончания войны. Для Британии было недопустимым усиление советского флота на Балтийском море. Да и в целом, «союзники» СССР прекрасно понимали, что после окончания Второй мировой войны, столкновение Советского Союза с Западом – это лишь вопрос времени. Поэтому вопрос с «прусским плацдармом» оставался актуальным.

Как бы там ни было, И.В. Сталину удалось достичь поставленной цели на конференции в Потсдаме. Несмотря на временный статус (без указания сроков), юридическая принадлежность территорий Восточной Пруссии Советскому Союзу сомнений ни у кого не вызывала.

Теперь советскому руководству оставалось решить внутренний вопрос: к какой республике будут присоединены новые территории. Наиболее логичным было присоединить их к Литовской ССР, с которой эти земли граничили. Однако руководство региона от такого предложения отказалось.

В то же время, получить доступ к Балтийскому морю желали в руководстве Белорусской ССР. В целом, новые регионы могли быть присоединены к республике, если бы последняя имела с ними общие границы. Вопрос пытались решить территориальным обменом с Литовской ССР, однако в Вильнюсе от такого варианта также отказались.

В итоге, Кенигсберг, который в 1946 году был переименован в Калининград, а также другие территории Восточной Пруссии, переданные Советскому Союзу по итогам Потсдамской конференции, вошли в состав РСФСР. Именно поэтому, после распада СССР, Калининградская область и стала частью современной России.

Использованы фотографии:
архивное фото
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:50
    +3
    Большая ошибка,что значительная часть Пруссии досталась поленьям.Впрочем,тогда все было по другому
  2. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 19:50
    +1
    просто Пруссия - "источник" войны и военный Германии
    вот его и выдернули как больной зуб
  3. Дес
    Дес Сегодня, 19:59
    0
    Несколько раз был в Калининграде и области. Всё самое интересное историческое там осталось от немцев, от этого никуда не деться. Но мы (СССР) завоевали эти земли в Великой Отечественной войне. И в городе первый памятник(в СССР) бойцам, созданный на деньги самих военнослужащих. И разведчикам поклон, погибшим, обеспечивших штурм.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:02
    0
    Пруссия - сердце врага, оно было вырвано. Когда-то так же Крым перестал быть центром набегов на русские города. А в Монголии пишут на кириллице
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:14
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Большая ошибка,что значительная часть Пруссии досталась поленьям.Впрочем,тогда все было по другому

    Частично полякам вернули, что они потеряли при очереных разделах Польши.