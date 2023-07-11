Дилемма Восточной Пруссии: почему ее присоединение было стратегической задачей для руководства СССР

Впервые вопрос разделения Восточной Пруссии был поднят И.В. Сталиным в 1943 году на Тегеранской конференции. Затем к нему вернулись на Ялтинской конференции в феврале 1945 года.
Наконец, в июле 1945 года в Потсдаме «Большая тройка» договорилась о передаче Кенигсберга СССР, но временно. Окончательно вопрос должен был решиться на итоговой мирной конференции, которая так и не состоялась из-за начала холодной войны.
По большому счету, после освобождения советскими войсками Восточной Пруссии, во ходе которого свои жизни отдали около 130 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, вопрос с передачей Кенигсберга и территорий нынешней Калининградской области вообще не должен был вызывать каких-либо противоречий у сторон.
Между тем, США и Великобритания в Потсдаме согласились на некий временный статус, в очередной раз отсрочив окончательное решение до следующей, итоговой, конференции.
Так почему Восточная Пруссия стала точкой преткновения для СССР, Великобритании и США, а также как Калининградская область оказалась в составе современной России?
Начнем с того, что для И.В. Сталина решение вопроса о присоединении Восточной Пруссии носило стратегический характер. Именно эти территории становились плацдармом для наступления немецких войск на Восток, как в Первой, так и во Второй мировых войнах. Кроме того, в Кенигсберге располагался незамерзающий порт, который дал бы СССР круглогодичный выход в Балтийское море.
Впрочем, именно по этим соображениям Черчилль и Трумэн до последнего оттягивали вопрос с территориальной принадлежностью земель Восточной Пруссии после окончания войны. Для Британии было недопустимым усиление советского флота на Балтийском море. Да и в целом, «союзники» СССР прекрасно понимали, что после окончания Второй мировой войны, столкновение Советского Союза с Западом – это лишь вопрос времени. Поэтому вопрос с «прусским плацдармом» оставался актуальным.
Как бы там ни было, И.В. Сталину удалось достичь поставленной цели на конференции в Потсдаме. Несмотря на временный статус (без указания сроков), юридическая принадлежность территорий Восточной Пруссии Советскому Союзу сомнений ни у кого не вызывала.
Теперь советскому руководству оставалось решить внутренний вопрос: к какой республике будут присоединены новые территории. Наиболее логичным было присоединить их к Литовской ССР, с которой эти земли граничили. Однако руководство региона от такого предложения отказалось.
В то же время, получить доступ к Балтийскому морю желали в руководстве Белорусской ССР. В целом, новые регионы могли быть присоединены к республике, если бы последняя имела с ними общие границы. Вопрос пытались решить территориальным обменом с Литовской ССР, однако в Вильнюсе от такого варианта также отказались.
В итоге, Кенигсберг, который в 1946 году был переименован в Калининград, а также другие территории Восточной Пруссии, переданные Советскому Союзу по итогам Потсдамской конференции, вошли в состав РСФСР. Именно поэтому, после распада СССР, Калининградская область и стала частью современной России.