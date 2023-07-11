Германия и Франция договорились активизировать работы по созданию нового танка в рамках программы Main Ground Combat System

Несмотря на все прогнозы и слухи, мы хотим этого совместного проекта (...) Мы стремимся сегодня послать четкий сигнал, (...) что мы хотим оставить дипломатическую фазу проекта позади и начать конкретную работу

Германия и Франция договорились активизировать работы по новому танку , который должен поступить на вооружение армий двух стран в середине 30-х годов. Об этом сообщает пресс-служба Бундесвера со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.Главы оборонных ведомств Германии и Франции Борис Писториус и Себастьян Лекорню провели переговоры в Берлине в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Среди прочего стороны также обсудили вопрос создания нового танка в рамках программы Main Ground Combat System (MGCS). На итоговой пресс-конференции оба министра заявили, что приняли решение активизировать работы.- заявил Писториус.Германо-французский проект создания основного танка, предназначенного для вооружения армий обеих стран, стартовал в мае 2021 года после довольно длительного согласования различных документов и т.д. Работы ведет созданный консорциум, в который вошли компании Krauss-Maffei Wegmann (Германия), Nexter systems (Франция) и Rheinmetall (Германия). Они сформировали рабочую группу, в рамках которой подписали первый контракт по "определению системной архитектуры нового образца".До этого, 28 апреля 2020 года Париж и Берлин подписали два соглашения в рамках данной программы. Стороны договорились разделить расходы на создание нового танка пополам, также оговорено, что обе страны получат "достаточные" права интеллектуальной собственности на результаты НИОКР по программе.Программа Main Ground Combat System (MGCS) призвана создать новый основной танк на замену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc. Поступление новых танков в армии обоих государств ожидается примерно к 2035 году.