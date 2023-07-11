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Германия и Франция договорились активизировать работы по созданию нового танка в рамках программы Main Ground Combat System

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Германия и Франция договорились активизировать работы по созданию нового танка в рамках программы Main Ground Combat System

Германия и Франция договорились активизировать работы по новому танку, который должен поступить на вооружение армий двух стран в середине 30-х годов. Об этом сообщает пресс-служба Бундесвера со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.


Главы оборонных ведомств Германии и Франции Борис Писториус и Себастьян Лекорню провели переговоры в Берлине в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Среди прочего стороны также обсудили вопрос создания нового танка в рамках программы Main Ground Combat System (MGCS). На итоговой пресс-конференции оба министра заявили, что приняли решение активизировать работы.

Несмотря на все прогнозы и слухи, мы хотим этого совместного проекта (...) Мы стремимся сегодня послать четкий сигнал, (...) что мы хотим оставить дипломатическую фазу проекта позади и начать конкретную работу

- заявил Писториус.

Германо-французский проект создания основного танка, предназначенного для вооружения армий обеих стран, стартовал в мае 2021 года после довольно длительного согласования различных документов и т.д. Работы ведет созданный консорциум, в который вошли компании Krauss-Maffei Wegmann (Германия), Nexter systems (Франция) и Rheinmetall (Германия). Они сформировали рабочую группу, в рамках которой подписали первый контракт по "определению системной архитектуры нового образца".

До этого, 28 апреля 2020 года Париж и Берлин подписали два соглашения в рамках данной программы. Стороны договорились разделить расходы на создание нового танка пополам, также оговорено, что обе страны получат "достаточные" права интеллектуальной собственности на результаты НИОКР по программе.

Программа Main Ground Combat System (MGCS) призвана создать новый основной танк на замену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc. Поступление новых танков в армии обоих государств ожидается примерно к 2035 году.
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26 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:13
    0
    Неужели до 30-го года к автомату заряжания дойдут, того и гляди к 70-му году решат вопрос необитаемой башни.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:43
      +2
      70-му году решат вопрос необитаемой башни.

      Там у многих давно уже башня необитаема.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:25
        0
        У многих? Озвучьте весь список пжл.
        1. MrTulandra
          MrTulandra Сегодня, 12:35
          +1
          Там у многих давно уже башня необитаема - У многих? Озвучьте весь список пжл

          Шольц и К°
    2. Huggi
      Huggi Сегодня, 11:47
      0
      Ну да, так и будет. А потом покатают по парадам технику, а сами на леклерках и лео2 с боксерами будут воевать предпочитая дешевые модернизации уже давно имеющейся техники.
  2. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 11:15
    +4
    перегрызутся из-за бабла. Или штаты таки свои Абрамсы навяжут (что более вероятно)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:17
      +1
      Если американцы навяжут Абрамсы, то проект по разработке всё-равно может остаться - распил то никто не отменял, средства с двух стран туда хорошие выделят.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:25
        +1
        распил то никто не отменял, средства с двух стран туда хорошие выделят.
        ...пральна...своих граждан положено грабить...а иначе сыр-бора не получится....интересно у сего придуманного концепта есть заказчик...скорей всего нет
      2. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 11:36
        +1
        Цитата: Region-25.rus
        Или штаты таки свои Абрамсы навяжут (что более вероятно)

        штаты находятся в таком же положении с танками, как и европейцы... Корпорации General Electric Aviation и Pratt & Whitney план воскрешения строительства двигателей для танков провалили. Двадцать лет ни кто не делал танки в США...За дело по двигателям для танков взялись Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman - они ни когда для танков не делали двигатели... конечно сделают, но времени будет не меньше, чем европейцы могут наваять..
        От того Американцы и не передают танки ВСУ - у самих неприкосновенный запас, новых надо еще дождаться.. наладить производство, вбухать деньги в производство, а не отмывать... ну и прочее.
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: Region-25.rus
      перегрызутся из-за бабла.

      дык это... было уже. и закончилось ровно так как вы описали. разосрались. lol это походу уже второй заход.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:34
        +3
        дык это... было уже. и закончилось ровно так как вы описали. разосрались. lol это походу уже второй заход.
        по МВТ-70 это со штатами было,..с лягушарами ещё срача не было, но будет..цитата " по "определению системной архитектуры нового образца"....то есть определиться ещё нать...и ещё
        " вошли компании Krauss-Maffei Wegmann (Германия), Nexter systems (Франция) и Rheinmetall (Германия). Они сформировали рабочую группу, в рамках которой подписали первый контракт " контракт междусобойчик...замечательно...а где заказчик этого нового витаемого вундерваффел?
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:16
    0
    Поступление новых танков в армии обоих государств ожидается примерно к 2035 году.
    ..ух ты...к 35-му....по ходу к 35-му уже будет не евросоюз а про китайский афроазиатский союз
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 11:24
      0
      ..ух ты...к 35-му....по ходу к 35-му
      Это очень амбициозные сроки, пока озвучивается:
      Министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню в понедельник договорились активизировать работы по программе Main Ground Combat System (MGCS), или "танка будущего", который должен будет заменить немецкие Leopard-2 и французские Leclerc к 2035-2040 году. Об этом сообщил портал Defense News.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:47
        0
        по программе Main Ground Combat System (MGCS),
        ...злые языки поговаривают что хотють установить на ём 130 мм....интересно где снаряды будут брать...а ещё неизвестно ..КУВ БУДЕТ,...или будет к 70-му году?
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:23
    0
    Германия и Франция договорились активизировать работы по созданию нового танка в рамках программы Main Ground Combat System
    Вот с договорённостью у них основная проблема сейчас.
    В марте Лекорню раскритиковал медленное развитие совместных франко-немецких оборонных программ, объяснив это разрывом между амбициями правительства Германии и возможностями поставщиков, а также внутренней борьбой в отрасли. На данный момент MGCS не сдвинулся дальше ранней проектной фазы.
  5. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:23
    0
    Германия и Франция договорились активизировать работы по новому танку

    Машина получит и новое имя... Лекард или Леоклер laughing
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 11:42
      0
      Эклер круасанович или Железный капут laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    0
    Германия и Франция договорились активизировать работы по новому танку
    В 2020 подписали соглашение, в 2021 проект стартовал наверное фальстартом, т.к. в середине 2023 договорились только активизировать работы. А тут еще, как назло, весь мир увидел горящие немецкие "Леопарды" и французские колесные танки. Надо спешить. А вот, что будет к 2035 году не известно.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:28
    +2
    "Германия и Франция договорились..."
    Уже смешно.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:32
    -1
    по новому танку, который должен поступить на вооружение армий двух стран в середине 30-х годов.

    Неужели к тому времени БПЛА не разовьются до уровня, который делает танки лёгкой мишенью и исключает их применение на поле боя?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 11:49
      0
      У танка из пушки начнут вылетать не снаряды, а беспилотники. И они будут кружить вокруг танка, сбивая собой налетающие вражеские дроны
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:53
      0
      Неужели к тому времени БПЛА не разовьются до уровня, который делает танки лёгкой мишенью и исключает их применение на поле боя?
      ....к этому времени чем чёрт не шутит что БК у танков будут состоять только из КУВ и ОФ...Инвар уже отметился по сбитию ЛА. а это не предел
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 11:48
    0
    Останутся ли леопарды в 2035 году или к этому времени они все сгорят в запорожских степях?
  10. HAM
    HAM Сегодня, 11:55
    +1
    Вот только немчура с хранцузами не учли одного: а куда янки будут сплавлять "лучшие танки в мире" -тысячи "Абрамсов"?? На их количество Эстоний с Латвиями не хватит.....да и нищеброды они...а эти вроде при деньгах....пока.
  11. Новик225
    Новик225 Сегодня, 12:17
    0
    да не будет никакого нового европейского танка. А танкостроение в европе окажется там же, где и авиастроение. Сейчас они вместо разработки своих истребителей - покупают у США Пингвинов.
    Так и с танками - вместо своих будут Абрамсы покупать или что-то новое, если амеры сделают.
  12. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 12:21
    0
    One big joke...
    Tanks are old. You need drones
    Crazy world
    Poor people