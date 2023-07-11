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Американская пресса: ФБР совместно с СБУ работали над удалением «пророссийских» аккаунтов в соцсетях

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Американская пресса: ФБР совместно с СБУ работали над удалением «пророссийских» аккаунтов в соцсетях

Американское ФБР совместно с украинской СБУ работали над удалением аккаунтов пророссийской направленности в соцсетях.


Как сообщает американский телеканал CNN, в докладе судебного комитета палаты представителей конгресса США содержался ряд обвинений в адрес ФБР в связи с ненадлежащим проведением проверки аккаунтов в соцсетях, обозначенных украинской СБУ как пророссийские. В докладе указывалось, что ряд переданных ФБР на рассмотрение запрещенной в России за поддержку экстремизма компании Meta на самом деле не являлись пророссийскими, а напротив - содержали критику российского руководства.

В комитете заявили о намерении на основании представленного документа заявить о неправомерной попытке спецслужб ограничить свободу слова. В связи с этим, глава ФБР Кристофер Рэй в ближайшие дни готовится выступить в американском конгрессе.

По информации американской прессы, представленный доклад основывается на информации из нескольких повесток, направленных комитетом руководству компаний-владельцев соцсетей в рамках проведения расследования фактов возможной причастности ФБР к цензуре.

В представленном в конгрессе докладе утверждается, что украинские спецслужбы отправляли ФБР списки аккаунтов, якобы "распространявших российскую дезинформацию". Аккаунты, входившие в эти списки, впоследствии удалялись соцсетями, несмотря на то, что ФБР не требовало их удаления, а предлагало "принять соответствующие меры".
Использованы фотографии:
Pixabay
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9 комментариев
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  1. Roust
    Roust Сегодня, 11:18
    +3
    Очень надеюсь, что в ближайшем будущем во всех мировых СМИ о руине не будет ни слова, а строчки останутся только в учебниках по истории.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:21
      0
      как бы этого не хотелось, но будет это не скоро, думаю это наступит после краха доллара и заката их спонсора США.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:34
      0
      Цитата: Roust
      Очень надеюсь, что в ближайшем будущем во всех мировых СМИ о руине не будет ни слова, а строчки останутся только в учебниках по истории.

      Да, но не в ближайшем.((((
      Так будет у внуков.
    3. HAM
      HAM Сегодня, 11:40
      +1
      ]".....строчки останутся только в учебниках по истории....."

      Страна,не имеющая собственной истории,может остаться только в сборниках анекдотов....Чёрное море копать ---даже для анекдота слишком....
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:19
    +1
    Лестно, о это и моим аккаунтом ФБР интересуется, привет Джони smile
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:21
    +8
    Удаляют не только пророссийские аккаунты...
    сегодня будановский террорист убил Ржицкого...нагло средь бела дня.
    Я все больше склоняюсь в отсуствии адекватности политического руководства Кремля в отношении террористов Буданова и СБУ.
    Сколько можно то это терпеть?!!! am
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:36
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Сколько можно то это терпеть?!!!
      +++++++
      Украина - не Россия. СБУ не ФСБ.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    +1
    Американское ФБР совместно с украинской СБУ работали над удалением аккаунтов пророссийской направленности в соцсетях.
    СБУ предоставляло списки неугодных аккаунтов, а ФБР применяло меры к их удалению. Это даже не цензура, это полный договорняк о запрете свободы слова, о котором так пекутся в Сша. Поэтому и ноль внимание на перекрытие кислорода неугодным киевскому режиму СМИ у них в стране. Одним словом симбиоз бесчинствующего ФБР и отмороженных укронациков. "Настоящую демократию" может понять только посвященный.
  5. Msi
    Msi Сегодня, 12:13
    0
    ФБР совместно с СБУ работали над удалением «пророссийских» аккаунтов в соцсетях

    А на сайте во успешно работают над удалерием пророссийских комментаторов. Хотя это уже давно не новость.