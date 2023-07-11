Американская пресса: ФБР совместно с СБУ работали над удалением «пророссийских» аккаунтов в соцсетях

Американское ФБР совместно с украинской СБУ работали над удалением аккаунтов пророссийской направленности в соцсетях.Как сообщает американский телеканал CNN, в докладе судебного комитета палаты представителей конгресса США содержался ряд обвинений в адрес ФБР в связи с ненадлежащим проведением проверки аккаунтов в соцсетях, обозначенных украинской СБУ как пророссийские. В докладе указывалось, что ряд переданных ФБР на рассмотрение запрещенной в России за поддержку экстремизма компании Meta на самом деле не являлись пророссийскими, а напротив - содержали критику российского руководства.В комитете заявили о намерении на основании представленного документа заявить о неправомерной попытке спецслужб ограничить свободу слова. В связи с этим, глава ФБР Кристофер Рэй в ближайшие дни готовится выступить в американском конгрессе.По информации американской прессы, представленный доклад основывается на информации из нескольких повесток, направленных комитетом руководству компаний-владельцев соцсетей в рамках проведения расследования фактов возможной причастности ФБР к цензуре.В представленном в конгрессе докладе утверждается, что украинские спецслужбы отправляли ФБР списки аккаунтов, якобы "распространявших российскую дезинформацию". Аккаунты, входившие в эти списки, впоследствии удалялись соцсетями, несмотря на то, что ФБР не требовало их удаления, а предлагало "принять соответствующие меры".