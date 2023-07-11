«Жизнеспособная замена истощающимся запасам ОТРК «Точка-У»: в западном издании оценили применение ВСУ зенитного комплекса С-200 по наземным целям

Это гигантское оружие . Ракеты В-860/880 имеют длину более 9 метров и весят 8 тонн при запуске. В принципе, нет большой разницы между ракетой класса «земля-воздух» и ракетой класса «земля-поверхность». ЗУР разбрасывает десятки тысяч поражающих элементов смертоносным облаком.

Вероятно, это было самое большое расстояние, когда-либо пройденное украинской ракетой. Ранее только беспилотники проникали так глубоко на территорию России

Восьмитонная ракета С-200 является мощным боеприпасом. Боеголовка весом свыше 200 кг составляет лишь малую часть ее разрушительного потенциала. Любое топливо, оставшееся в баках в момент удара, добавило бы к последствиям взрыва зажигательный эффект

60-летняя С-200, возможно, не так точна, как, скажем, армейская тактическая ракетная система американского производства. Но она поражает также далеко. И, что более важно, она доступна, пока Киев ждет, когда США передадут [тактическую баллистическую ракету] ATACMS

Это советский «антиквариат» с несколькими доработками. Но ракеты [от данного ЗРК] могут стать жизнеспособной заменой истощающимся запасам баллистических ракет ОТРК «Точка-У»

На днях украинские войска применили переоборудованные ракеты от зенитного комплекса С-200 при попытке нанесения ударов по приграничным регионам РФ. Благодаря слаженным действиям российских систем ПВО угроза была устранена. На опубликованном в соцсети видео запечатлено падение в результате воздействия средств радиоэлектронного подавления одной из переделанных ЗУР, относящейся к модели В-860 или В-880.Как указывается в издании Forbes, ЗРК С-200 был разработан советской оборонкой в 1960-х годах для защиты городов и военных баз от американских высотных бомбардировщиков:При нанесении последнего удара по Брянской области дальность действия ракет составила около 180 км.- оценивается применение бывших ЗУР в издании, видимо вынося за скобки экспортный вариант ракет Storm Shadow, переданных ВСУ Британией, с дальностью полета около 250 км.Как отмечается, при выполнении задач ПВО С-200 может поражать цели на расстоянии до 300 км. При наземных ударах дальность полета должна быть еще больше, достигая почти 400 км. При этом система наведения С-200 питается от миниатюрного генератора с отдельным топливным баком. Запас топлива может оказаться недостаточным для того, чтобы вывести В-860/880 на теоретическую максимальную дальность поражения с земли. Так что, возможно, ВСУ вместо командного блока установили крошечный GPS-навигатор.- отмечается в издании.Как поясняет автор, сколько именно С-200 Украина может иметь в своем распоряжении, неясно. ВСУ эксплуатировали эту ракету примерно до 2013 года. На складах могут находиться сотни старых ЗУР В-860/880, и еще сотни в арсеналах бывших союзников СССР по Варшавскому договору.- указывает автор.С его слов, в настоящее время ВСУ пускают в ход: крылатые ракеты Storm Shadow воздушного базирования британского производства; растущий парк БПЛА большой дальности; сокращающийся арсенал ракет «Точка-У» с дальностью 110 км; и модифицированные С-200.- делается вывод в западной прессе.