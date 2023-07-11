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«Жизнеспособная замена истощающимся запасам ОТРК «Точка-У»: в западном издании оценили применение ВСУ зенитного комплекса С-200 по наземным целям

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«Жизнеспособная замена истощающимся запасам ОТРК «Точка-У»: в западном издании оценили применение ВСУ зенитного комплекса С-200 по наземным целям

На днях украинские войска применили переоборудованные ракеты от зенитного комплекса С-200 при попытке нанесения ударов по приграничным регионам РФ. Благодаря слаженным действиям российских систем ПВО угроза была устранена. На опубликованном в соцсети видео запечатлено падение в результате воздействия средств радиоэлектронного подавления одной из переделанных ЗУР, относящейся к модели В-860 или В-880.


Как указывается в издании Forbes, ЗРК С-200 был разработан советской оборонкой в 1960-х годах для защиты городов и военных баз от американских высотных бомбардировщиков:

Это гигантское оружие. Ракеты В-860/880 имеют длину более 9 метров и весят 8 тонн при запуске. В принципе, нет большой разницы между ракетой класса «земля-воздух» и ракетой класса «земля-поверхность». ЗУР разбрасывает десятки тысяч поражающих элементов смертоносным облаком.

При нанесении последнего удара по Брянской области дальность действия ракет составила около 180 км.

Вероятно, это было самое большое расстояние, когда-либо пройденное украинской ракетой. Ранее только беспилотники проникали так глубоко на территорию России

- оценивается применение бывших ЗУР в издании, видимо вынося за скобки экспортный вариант ракет Storm Shadow, переданных ВСУ Британией, с дальностью полета около 250 км.



Как отмечается, при выполнении задач ПВО С-200 может поражать цели на расстоянии до 300 км. При наземных ударах дальность полета должна быть еще больше, достигая почти 400 км. При этом система наведения С-200 питается от миниатюрного генератора с отдельным топливным баком. Запас топлива может оказаться недостаточным для того, чтобы вывести В-860/880 на теоретическую максимальную дальность поражения с земли. Так что, возможно, ВСУ вместо командного блока установили крошечный GPS-навигатор.

Восьмитонная ракета С-200 является мощным боеприпасом. Боеголовка весом свыше 200 кг составляет лишь малую часть ее разрушительного потенциала. Любое топливо, оставшееся в баках в момент удара, добавило бы к последствиям взрыва зажигательный эффект

- отмечается в издании.

Как поясняет автор, сколько именно С-200 Украина может иметь в своем распоряжении, неясно. ВСУ эксплуатировали эту ракету примерно до 2013 года. На складах могут находиться сотни старых ЗУР В-860/880, и еще сотни в арсеналах бывших союзников СССР по Варшавскому договору.

60-летняя С-200, возможно, не так точна, как, скажем, армейская тактическая ракетная система американского производства. Но она поражает также далеко. И, что более важно, она доступна, пока Киев ждет, когда США передадут [тактическую баллистическую ракету] ATACMS

- указывает автор.

С его слов, в настоящее время ВСУ пускают в ход: крылатые ракеты Storm Shadow воздушного базирования британского производства; растущий парк БПЛА большой дальности; сокращающийся арсенал ракет «Точка-У» с дальностью 110 км; и модифицированные С-200.

Это советский «антиквариат» с несколькими доработками. Но ракеты [от данного ЗРК] могут стать жизнеспособной заменой истощающимся запасам баллистических ракет ОТРК «Точка-У»

- делается вывод в западной прессе.

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20 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:31
    +14
    А сколько у нас таких ракет пылится на складах? Провести ультразвуком дефектоскопию топлива, выбрать самые хорошо сохранившиеся, вместо системы управления прикрутить блок навигации от 9М544, подшаманить с блоком питания и отправить на утилизацию по всяким украинским портам и аэродромам
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 12:35
      +3
      Эти ракеты на жидком топливе, которое давно не производится. Откуда его взяли на Украине? Не говоря уже о том, что пусковая установка, практически стационарная. Ее перевозка, это геморрой на несколько дней, а то и недель.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 12:48
        0
        вот тут статья с иносми, там все описывают:

        https://inosmi.ru/20230711/s-200-264253061.html
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 13:05
        +2
        Ой, я вас умоляю! Смешать триэтиламин и ксилидин, которые выпускаются химпром огромными количествами не слишком сложная задача! Да и хранятся в закрытой таре они вечность. Вон сирийцы находят где-то. И пяток установок привезти и накрывать их во время пролета спутников стальными навесами не архитрудная задача
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:41
      -3
      Так используются С-300, которые сняты с вооружения и заменены на С-400.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 12:58
        +1
        Они почти перестали использоваться этой весной для обстрела украинских городов и польских тракторов, а пэтриотов на всех не хватает
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:08
        +1
        С-300 по мобильности и по "приведению в готовность", куда как С-200 превосходят. А значит более "живучи" на поле боя. К тому же, С-300 и изначально, такую возможность применения допускали...

        Словом "замена" это для киевских бандеро - нациков, явно вынужденная. И достаточно условная. А статья в "западном издании", скорее, для поднятия и поддержания "морального духа" в рядах киевских бандеро - нациков, обывателей, что "под ними", да их западных "кураторов"...

        По хорошо известному принципу, - "пилите гири". Т.е. делайте, хоть "что-нибудь". Пока. А там, - "будем посмотреть"...

        Да, для гражданского населения и инфраструктуры в российских оперативных тыла, риски возрастут. Но НГШ ВС России не зря, буквально "открытым текстом", громко, "пальцем показал" в САМОЕ СЛАБОЕ и УЯЗВИМОЕ место "модификации" киевских бандеро - нациков - ПУ с "гужевой мобильностью". Отдав распоряжение разведке, начинать "утилизацию" именно с их выявления, как первого и наиболее просто реализуемого этапа...
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 13:43
          0
          Как они используют это их дело, ну и нашей разведки с ПВО, а мы можем с пользой утилизировать всякое старьё, а калибры с искандерами аккуратно складывать на полочку. И мы свои ПУ уж точно сможем защитить и спрятать где-нибудь в брянской области
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 12:59
      +1
      Цитата: alexoff
      Провести ультразвуком дефектоскопию топлива

      Чтоооо?! "Самин" ультразвуком проверять??belay
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:05
        0
        А что,, прикольно! lol
        Ттттттттьтттттть
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 13:40
        0
        Нет, твердотопливные ускорители.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 12:32
    +9
    Вот и нам пора снятые с вооружения баллистические и корабельные ракеты пустить в дело -запустить по мосту через Днепр, что не разрушится, догорит с ракетным топливом...
  3. Germanboy
    Germanboy Сегодня, 12:36
    +10
    Где делись сотни ракет Точка-У снятых с вооружения в России? Ждут своего часа на складах или утилизировали уже?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:39
      -2
      Они опасны для пусков. Твердое топливо от старости расслаивается. Может произойти взрыв на земле или ракета улетит неизвестно куда.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 13:06
        +2
        Говорят проверить можно ультразвуком твердое топливо перед пуском
      2. wladimirjankov
        wladimirjankov Сегодня, 13:07
        +2
        Почему то у бандеровцев ничего не "расслаивается". И их точки -у летят куда надо и взрываются где надо.
    2. wladimirjankov
      wladimirjankov Сегодня, 12:51
      +2
      похоже ничего уже не ждут. распилили как и скаты с окой и сдали в металлолом. Это у нас быстро умеют делать. А вот законсервировать и сохранить это никому не нужно. Сейчас бы эти точки-у и даже старые скаты очень пригодились. Напрягали бы ПВО нацистов и не приходилось использовать вместо ложных целей х-555.
      1. RaDeVl
        RaDeVl Сегодня, 13:17
        0
        Применение С-200 чистой воды терроризм. Военной составляющей никакой. Но и с этой гадостью необходимо бороться. Пускают их по баллистической траектории, скорость большая, достаточно трудная цель, мало времени на реакцию.
  4. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 13:16
    0
    Необходима аутентификация клиента Api. ClientToken 26.04.2023Необходима аутентификация клиента Api. ClientToken 26.04.2023
    Цитата: alexoff
    А сколько у нас таких ракет пылится на складах? Провести ультразвуком дефектоскопию топлива, выбрать самые хорошо сохранившиеся, вместо системы управления прикрутить блок навигации от 9М544, подшаманить с блоком питания и отправить на утилизацию по всяким украинским портам и аэродромам

    А зачем дефектоскоп-то? /искренне недоумевает/
    Что он покажет? Неравномерность перемешивания жидких топлива и\или окислителя?

    Такое впечатление, что кое-кто (не будем тыкать пальцами,хотя это был Слонёнок) (С) хреново учил матчасть! /ржёт/ :)
  5. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 13:22
    0
    Необходима аутентификация клиента Api. ClientToken 26.04.2023
    Цитата: wladimirjankov
    Почему то у бандеровцев ничего не "расслаивается". И их точки -у летят куда надо и взрываются где надо.

    А можно сцылочкой поделиться? Куда именно "куда надо" попали эти самые Точки-У? И какой % выпущенных взлетел и какой попал "куда надо".