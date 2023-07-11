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Военкоры: Российские войска контратаковали ВСУ на Ореховском участке фронта, уничтожив вражескую пехоту

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Военкоры: Российские войска контратаковали ВСУ на Ореховском участке фронта, уничтожив вражескую пехоту

Сегодня российские войска добились впечатляющих результатов, перейдя в контратаку на Ореховском участке фронта Запорожского направления. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


По утверждению Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», ВС РФ контратаковали штурмовые формирования ВСУ, находившиеся в окопах на одном из участков фронта на линии Новоданиловка-Работино. В результате боестолкновения был уничтожен почти полностью штурмовой взвод ВСУ, остатки украинских боевиков сбежали, бросив погибших и раненых.

Кроме того, утром 11 июля только на участке, где находится 291-й мотострелковый полк ВС РФ, были уничтожены 2 американских БМП Bradley и 2 М113. Российская артиллерия нанесла удары по украинским позициям в самом Орехове, а также в Преображенке, Новоданиловке, Гуляйполе.


Продолжаются бои и на Угледарском участке Южно-Донецкого направления, где ВС РФ отразили атаки ВСУ на Старомайорское и Приютное, в ответ обстреливая позиции украинских формирований в ряде населенных пунктов. Под обстрел попали и военные объекты в самом Угледаре, а также в Ровнополе, Новодаровке, Золотой Ниве.

В Марьинке российские войска продолжают бои в городской черте, также идут бои на юго-западных подступах к Авдеевке, но продвижения наших войск пока нет. На Артемовском направлении украинским боевикам удалось занять новые позиции к северо-западу от Клещеевки, в ответ ВС РФ успешно перешли в контратаку со стороны Берховки. Кроме того, наши бойцы пытались продвигаться в районе Спорного, но без особых успехов, зато украинские боевики на полтора километра вклинились в российскую оборону в районе Роздоловки. Об этом сообщает WarGonzo.

Отдельно стоит отметить, что на Купянском направлении российские войска действуют довольно успешно. ВС РФ удалось продвинуться в окрестностях Новоселовского, заняв участок трассы Купянск-Кременная. Артиллерия российской армии атакует позиции ВСУ и объекты военного назначения в Белогоровке, Невском, Купянске, Кисловке и других населенных пунктах.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:40
    +1
    Я так понимаю,тактика отработана.И это славно.Хороший "подарок"натовским чертям,и вовремя
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:53
      -4
      О чем Вы? Кто сделал подарок?

      "На Артемовском направлении украинским боевикам удалось занять новые позиции к северо-западу от Клещеевки, в ответ ВС РФ успешно перешли в контратаку со стороны Берховки. Кроме того, наши бойцы пытались продвигаться в районе Спорного, но без особых успехов, зато украинские боевики на полтора километра вклинились в российскую оборону в районе Роздоловки..."
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:26
        0
        Ну, если если "успехи наступа" киевских бандеро - нациков выглядят именно так, (а других они, уже два месяца продемонстрировать не могут ...), то для сходняка реликта НАТО в Вильно, это "радость" довольно тоскливая. Хотя, не сомневаюсь, что "отмечать" её будут шумно и радостно...
      2. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 12:51
        -1
        Да уж "обрадовали" В сухом остатке: ВСУ продавливают нашу оборону у Соледара со стороны Раздоловки и вклиниваются между Клещеевкой и Бахмутом...
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 12:01
      0
      Вы что, тут сутками сидите? Что ни статья, вы первый. Михана обгоняете?
  2. Маз
    Маз Сегодня, 11:41
    -4
    Шо ж комментировать? На западном фронте - Без существенных перемен. Эрих Мария Ремарк. ШОйгу и Герасимов трудятся не покладая рук, ног и голов.
  3. Msi
    Msi Сегодня, 12:06
    +2
    В результате боестолкновения был уничтожен почти полностью штурмовой взвод ВСУ, остатки украинских боевиков сбежали, бросив погибших и раненых.
    Молодцы ребята. Чем меньше будет украинствующих ubludков тем лучше.