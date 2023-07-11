Военкоры: Российские войска контратаковали ВСУ на Ореховском участке фронта, уничтожив вражескую пехоту

Сегодня российские войска добились впечатляющих результатов, перейдя в контратаку на Ореховском участке фронта Запорожского направления. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.По утверждению Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», ВС РФ контратаковали штурмовые формирования ВСУ, находившиеся в окопах на одном из участков фронта на линии Новоданиловка-Работино. В результате боестолкновения был уничтожен почти полностью штурмовой взвод ВСУ, остатки украинских боевиков сбежали, бросив погибших и раненых.Кроме того, утром 11 июля только на участке, где находится 291-й мотострелковый полк ВС РФ, были уничтожены 2 американских БМП Bradley и 2 М113. Российская артиллерия нанесла удары по украинским позициям в самом Орехове, а также в Преображенке, Новоданиловке, Гуляйполе.Продолжаются бои и на Угледарском участке Южно-Донецкого направления, где ВС РФ отразили атаки ВСУ на Старомайорское и Приютное, в ответ обстреливая позиции украинских формирований в ряде населенных пунктов. Под обстрел попали и военные объекты в самом Угледаре, а также в Ровнополе, Новодаровке, Золотой Ниве.В Марьинке российские войска продолжают бои в городской черте, также идут бои на юго-западных подступах к Авдеевке, но продвижения наших войск пока нет. На Артемовском направлении украинским боевикам удалось занять новые позиции к северо-западу от Клещеевки, в ответ ВС РФ успешно перешли в контратаку со стороны Берховки. Кроме того, наши бойцы пытались продвигаться в районе Спорного, но без особых успехов, зато украинские боевики на полтора километра вклинились в российскую оборону в районе Роздоловки. Об этом сообщает WarGonzo.Отдельно стоит отметить, что на Купянском направлении российские войска действуют довольно успешно. ВС РФ удалось продвинуться в окрестностях Новоселовского, заняв участок трассы Купянск-Кременная. Артиллерия российской армии атакует позиции ВСУ и объекты военного назначения в Белогоровке, Невском, Купянске, Кисловке и других населенных пунктах.