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Михаил Мишустин дал старт новому производству современных дизельных двигателей в России

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Михаил Мишустин дал старт новому производству современных дизельных двигателей в России

Россия запускает производство современных дизельных двигателей объемом 2-2,7 литра, новый завод открылся в республике Татарстан на территории особой экономической зоны "Алабуга". Команду на запуск производства по видеосвязи дал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин.


Новый завод в особой экономической зоне построила компания "Соллерс", на нем будет выпускаться семейство двигателей объемом 2-2,7 литра, соответствующее стандартам "Евро-6". Продукция предназначена для коммерческих грузовиков "Соллерс", внедорожников УАЗ, а также для среднетоннажных "КАМАЗ-Компас". Кроме того, двигатели могут применяться и для сельхозтехники, в судостроении и в других отраслях. Мощность производства - до 50 тысяч двигателей в год.

Мы открываем завод, мы сделали очень многое для перевооружения, для того чтобы локализовать соответствующие технологии и произвести современные двигатели

- заявил Мишустин.

Предприятие будет не просто собирать двигатели, на заводе локализованы ключевые технологические операции, в том числе литье, поковка, механическая обработка базовых деталей, сборка и контрольные испытания. Поршневая группа будет поставляться тоже российским изготовителем.

Завод по производству двигателей – самый высокотехнологичный завод в России с современным оборудованием и передовыми технологиями, его продукция обладает высоким потенциалом (...) долгосрочная цель данного проекта - появление в России высоколокализованных малолитражных дизельных двигателей

- заявили в компании Соллес.
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57 комментариев
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  1. astepanov
    astepanov Сегодня, 11:49
    +12
    Доброе дело. Надо отметить, Мишустин дело знает, это действительно грамотный управленец.
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 12:08
      +3
      Мишустин дело знает, это действительно грамотный управленец.


      У него техническое образование ! Это кое что значит. sad
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:15
      +4
      В Костроме наладили выпуск ABS причем это полноценное производство полного цикла, потихоньку автопром возрождается, теперь на очереди отечественная коробка-автомат.
      1. PN
        PN Сегодня, 12:21
        +5
        Нет, цикл там пока не полный. Часть деталей всё равно импортного происхождения. Они лишь к 25г хотят довести локализацию до 75%
    3. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 12:26
      +5
      Мишустин дело знает, это действительно грамотный управленец.

      Небольшое дополнение.
      Мишустин - не эффективный менагер по типу Чубайса и К, которых развелось как тараканов по России с 90-х годов и от которых до сих пор избавляемся и никак избавиться не можем, а инженер - управленец, которому все эти эффективные менагеры в подметки не годятся.
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:53
    +5
    Классно. Теперь главное чтобы движки были качественные.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:59
      +2
      Россия запускает производство современных дизельных двигателей

      Это хорошо, что запускают, а раньше этого нельзя было это сделать. Или этому мешали зарубежные "партнеры" и "эффективные менеджеры" внутри страны?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:54
    +5
    Нет,это замечательно.А почему подобное нельзя организовать в том же Ярцево где был завод дизельных двигателей?Или в Барнауле,или...страна большая..
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:58
      -1
      вам что не нравится место производства????
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:37
        +1
        Цитата: Nastia Makarova
        вам что не нравится место производства?

        Новое производство организовывается там, где больше свободных рук.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:40
        +1
        При чем "нравится",не "нравится".Развитие регионов должно идти приблизительно равномерно.А Казань,к примеру мне нравится.Моя супруга,русская,может разговаривать на татарском.Она росла в этих краях
    2. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 12:08
      0
      нельзя организовать в том же Ярцево где был завод дизельных двигателей?Или в Барнауле,или...страна большая..
      Зона деятельности Соллерс, не распространена на эти города..
    3. AVA77
      AVA77 Сегодня, 12:12
      -1
      Где проще было локализовать производство там и сделали. Таскать люминивые и чюгунивые laughing чушки через всю страну тоже денег стоит + видимо было подходящие помещение.
    4. К-50
      К-50 Сегодня, 12:17
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Нет,это замечательно.А почему подобное нельзя организовать в том же Ярцево где был завод дизельных двигателей?Или в Барнауле,или...страна большая..

      Алабуга - особая экономическая зона, льготы по налогам, поэтому. hi
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 13:57
        0
        Там уже есть готовый завод под дизеля Форд Транзит. Собирались лицензировать.
    5. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 12:33
      0
      Никто не мешает на этих территориях открыть филиал и организовать сервисную службу.
      А также напомню про Крым и как упавший в историю - судоремонтный завод.

      Последнее примечательно в контексте
      Кроме того, двигатели могут применяться и для сельхозтехники, в судостроении и в других отраслях.
  4. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 11:57
    +4
    По-моему, очень хорошая новость!
    Текст моего комментария слишком короткий, и пофиг.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:13
      +1
      Господи, не ужели разродились???
      Когда немцам запретили дизеля, надо было платить любые деньги и перекупать их технологии и пром мощности... Немцы умели делать отличные дизеля... а тут сами сподобились.. будем посмотреть на качество этих дизелей, на стабильность их работы...
      1. PN
        PN Сегодня, 12:23
        +1
        Завод по выпуску дизелей это хорошо. Огорчает лишь то, что разработка не Российская. Ладно, велика беда начало.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:39
          +4
          Цитата: PN
          Огорчает лишь то, что разработка не Российская.

          А вот китайцу об этом не задумываются, а просто выпускают продукцию нужную своей стране.
  5. squid
    squid Сегодня, 12:06
    -5
    все бы хорошо но зачем татарам отдали. после очередного распада опять заграницей станет
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:16
      +1
      Это все Россия!!!! где было выгодней сделать частнику там он и сделал
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:09
    +1
    Кто в курсе, объясните пожалуйста, зачем выпускать движки стандарта Евро-6? Перед кем понты кидать то теперь при всей текущей ситуации? Или может бизнес с этими самыми коммерческими машинами будет рад платить больше? В чём прикол?
    Или у нас опять идиотизм в соблюдении договоров? Всякие там киотские протоколы и тп. Нам вроде экономическое благосостояние подымать надо, а не понты перед мировым сообществом.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 12:21
      +4
      Ага. Евро-6 тоже резануло глаза. Смысл только если на экспорт поставлять, а так Евро-3-4 "за глаза" поскольку мощности больше т.к. мотор не зажат, а стоимость меньше smile
      1. wladimirjankov
        wladimirjankov Сегодня, 13:00
        0
        неужели устраивает работа камазовских и ярославских дизелей? это же какие то душегубки. От них один смрад и дым.
        1. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 13:08
          +2
          неужели устраивает работа камазовских и ярославских дизелей? это же какие то душегубки. От них один смрад и дым.

          Это Евро-2 (я писал про Евро - 3-4).
    2. PN
      PN Сегодня, 12:24
      +2
      Да банально для того, чтобы воздух чище был.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 12:27
        -2
        На рублевке то? Ну тогда ладно, нехай впаривают это.
    3. Arzt
      Arzt Сегодня, 12:54
      -3
      Кто в курсе, объясните пожалуйста, зачем выпускать движки стандарта Евро-6? Перед кем понты кидать то теперь при всей текущей ситуации? Или может бизнес с этими самыми коммерческими машинами будет рад платить больше? В чём прикол?
      Или у нас опять идиотизм в соблюдении договоров? Всякие там киотские протоколы и тп. Нам вроде экономическое благосостояние подымать надо, а не понты перед мировым сообществом.

      Вопрос надо ставить шире. Почему дизель, а не электрический?

      Если хотим оторваться, надо закладывать перспективные технологии, а не действующие.
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 13:11
        +1
        А кому он особо нужен электрический. Дизелёк чтобы самому можно было починить и заправиться без проблем я бы взял, мебель возить а электрический мне и даром не упёрся, аккумуляторы как чугунный мост стоят, ёсли встал то всё, кури бамбук, вставай на лыжи. sad
  7. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 12:10
    +1
    Мощность производства - до 50 тысяч двигателей в год.


    Маловато, но для начала неплохо. Видимо ориентируются на текущий спрос.
  8. seamen2
    seamen2 Сегодня, 12:11
    -2
    сам дизель сделают, а система контроля и защиты, электроника проще говоря?
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:21
      +2
      То есть сначала надо электронику сделать, а потом сам двигатель так по Вашему?
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 13:08
        0
        *То есть сначала надо электронику сделать, а потом сам двигатель так по Вашему*
        по моему одно неотделимо от другого. иначе самый-самый дизель может мгновенно уйти вразнос и превратиться в металлолом, если не сработает стоп соленоид. или заклинить, или..дизель без АПС-просто металлолом.
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:12
    0
    Это их на альтиус собирались ставить или это другие?
    1. wladimirjankov
      wladimirjankov Сегодня, 13:03
      0
      до дизелей для альтиуса нам еще далеко. Поэтому о нем уже ничего и не слышно.
  10. esl462
    esl462 Сегодня, 12:14
    -6
    Очередной "москвич"... Что тут можно ещё написать?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:17
      +5
      о чем ваша глупость написана?...............
      1. esl462
        esl462 Сегодня, 12:49
        -5
        Если Вы считаете, что сборка китайских дизелей фирмы JAC-это прорыв, то я Вам сочувствую.А Мишустин такой же показушник, как и Мантуров, Чубайс и прочие кудрины и грефы.его здесь все им умиляются?
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 13:55
          0
          А какой дизель - прорыв? ЖАК и ФОТОН - нормальные коммерческие современные дизеля. На уровне корейских, Японских и европейских комм ДВС. Легковых мало у китаезов, только на ХАВАЛ видел 2л - 200лс и 450Нм.
  11. -sa-
    -sa- Сегодня, 12:16
    +2
    Хорошая новость. Буду рад,если ,,буханки,, теперь начнут все делать с дизелем,а не бензиновые
  12. Тёплый Ватник
    Тёплый Ватник Сегодня, 12:26
    +1
    а для весты сделать ни чего не могут. и ни буя мой текст не короткий
  13. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:35
    +1
    выпускаться семейство двигателей объемом 2-2,7 литра, соответствующее стандартам "Евро-6". Продукция предназначена для коммерческих грузовиков "Соллерс", внедорожников УАЗ, а также для среднетоннажных "КАМАЗ-Компас". Кроме того, двигатели могут применяться и для сельхозтехники, в судостроении и в других отраслях.

    what Почему бы и нет, вот например, у японцев дизельный ДВС серии TD-27 турбированный имел назначение как судовой, неприхотлив к качеству топлива. В "сухопутном" назначении, у Ниссана устанавливался на коммерческий транспорт и внедорожники.
  14. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 12:37
    -3
    Было бы интересно узнать, как
    семейство двигателей объемом 2-2,7 литра
    может быть
    применяться и в судостроении
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:53
      0
      Так же как и и в Авиации....есть требования. В лодочных моторах, блок, кажись повернут вертикально....
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 13:56
      0
      Судовые дизельные двигатели для малых судов, яхт и катеров, как правило, имеют мощность от 16 до 300 л.
      http://www.hydrocom-motors.ru/articles/sudovye-dizelnye-dvigateli-dlya-malykh-sudov/
  15. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 12:39
    +1
    Хоть что-то положительное в производстве средств производства. Ещё бы с авиационными двигателями надо поднажать.
  16. КСВК
    КСВК Сегодня, 12:45
    -1
    И ни слова о владельцах этого завода. winked
    Я так понимаю, что этот двигатель-это всё тот же китайский лицензионный Cummins, который и сейчас ставится на ГАЗели, ГАЗоны и Валдаи. И, как я понимаю, критически важные узлы вроде поршневых колец, топливной аппаратуры и управляющей электроники всё равно остаются импортными. А поскольку двигатель лицензионный, то стоит америкашкам прикрикнуть, поставки этих компонентов из Китая быстро прекратятся.
    Ладно. Поживём-увидим. Хотя даже древний УАЗовский бензиновый мотор, тот который дебютировал на ГАЗ-21 (это первая Волга, кто не в курсе, та что с оленем была), мы сами не смогли дотянуть до ЕВРО-3. Южным корейцам на доработку отдавали. А тут современный дизель.
  17. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 12:52
    -1
    Это типа как завод Москвич выпускает свои"новые разработанные авто"))) Та же китайчина но под нашим шильдиком)))
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:07
      0
      и что? так во всем мире происходит,, главное завод у нас будет выпускать
      1. esl462
        esl462 Сегодня, 13:27
        +1
        Ниссан, VW, тоёта, киа,рено, хёндэ, бмв, мерседес, мазда и т. д. тоже заводы у нас были и что? Где они? Всё это фикция, имитация бурной деятельности. Да и чего можно ожидать от соллерса, который существует лишь за счёт гос. дотаций.
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 13:51
          0
          Да все у него нормально было с ФОРДом. прибыльное и современное предприяие. Партнер пропал, нашли ЖАК . коммтранс в РФ нужен, газель все не тянет.
    2. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 13:44
      0
      Это типа как завод Москвич выпускает свои"новые разработанные авто"))) Та же китайчина но под нашим шильдиком)))


      СССР в 30-х годах во многом с этого начинал. Главное чтоб продолжение своё было. sad
  18. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 13:01
    +3
    Обвеску дизеля и самое главное - топливную аппаратуру кто делает ? Делфи ? Денсо? Бош? laughing
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:06
      +1
      Какой вы душный со своим реализмом. Не видите, комментаторы чепчики в воздух бросают.
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:50
      0
      Почитайте и посмотрите про дизеля КАМАЗ(либхер и камминс) там все есть.
  19. amr
    amr Сегодня, 13:15
    +4
    Один завод вонючий открывают через видеомост......
    При Брежневе в год сдавали по 3 ТЫСЯЧИ заводов и так не кричали в газетах!
    вот реально эпоха застоя, а тут завод еще и похоже как максимум 3х моделей двигателей, причем я уверен по лицензии, турбины завозные, свое наверное тока чугунина будет, это чисто потому что везти чугун дорого и окажется что из нашего чугуна мотор и все будут искать серию из китая!
  20. Комментарий был удален.
  21. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:49
    0
    Это продолжение проекта с JAC и Соллерс для грузовичков и , вероятно, УАЗа. Аналогичный проект есть у ГАЗ с дизелем ФОТОН . Был проект на этом же заводе с локализацией дизеля ФОРД (когда транзиты делали) но , почему-то не лицензировали мотор.
    В целом, все прекрасно, но вопрос один - почему в хорошее время нельзя было лицензировать дизеля от ФОРД, ПСА, ФВ, Камминс(легковой)?! Тем более, что производство их носителей в виде Газелей, УАЗов давно есть и дизеля им нужны?. К примеру последний и свежий проект на ГАЗе с Газелью - переход на 2л тд ФВ......буквально в 2015х-2021годах.....