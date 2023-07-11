Результаты опроса: почти половина населения Польши против вступления Украины в НАТО

Польша сегодня выступает чуть ли не главным сторонником принятия Украины в НАТО. Однако в данном случае необходимо сделать важную поправку – за вступление нашей «западной соседки» в альянс выступают власти страны. А как же народ?Здесь, как бы не рассказывали СМИ обеих стран о взаимной «дружбе и поддержке», дела обстоят несколько иначе. Так, согласно опросу общественного мнения, проведенного лабораторией IBRiS, почти половина населения (47,7%) Польши выступает против того, чтобы Украину приняли в состав НАТО.В то же время, 40% респондентов заявили о необходимости немедленного принятия страны-соседки в альянс. 12,3% не смогли определиться с ответом.Опрос проводился среди граждан 1100 взрослых граждан Польши по телефону и путем заполнения анкет. Результаты показали, что в большей степени против вступления Украины в НАТО проголосовали сторонники действующей оппозиции, 60% из которых – люди с высшим образованием.Собственно говоря, позицию простых граждан Польши можно понять. Ведь вступление Украины в альянс может спровоцировать противостояние блока с Россией.В то же время вполне логичной выглядит и позиция официальной Варшавы. По мнению многих экспертов, когда поражение ВСУ в противостоянии с ВС РФ станет очевидным, «эстафету», по задумке Вашингтона, должна будет перехватить польская армия. При этом власти страны прекрасно осознают, чем для них закончится война с Россией. Именно поэтому в Варшаве и жаждут втягивания в конфликт всех членов НАТО, пока украинские войска еще не исчерпали свой потенциал.