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Результаты опроса: почти половина населения Польши против вступления Украины в НАТО

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Результаты опроса: почти половина населения Польши против вступления Украины в НАТО

Польша сегодня выступает чуть ли не главным сторонником принятия Украины в НАТО. Однако в данном случае необходимо сделать важную поправку – за вступление нашей «западной соседки» в альянс выступают власти страны. А как же народ?


Здесь, как бы не рассказывали СМИ обеих стран о взаимной «дружбе и поддержке», дела обстоят несколько иначе. Так, согласно опросу общественного мнения, проведенного лабораторией IBRiS, почти половина населения (47,7%) Польши выступает против того, чтобы Украину приняли в состав НАТО.

В то же время, 40% респондентов заявили о необходимости немедленного принятия страны-соседки в альянс. 12,3% не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился среди граждан 1100 взрослых граждан Польши по телефону и путем заполнения анкет. Результаты показали, что в большей степени против вступления Украины в НАТО проголосовали сторонники действующей оппозиции, 60% из которых – люди с высшим образованием.

Собственно говоря, позицию простых граждан Польши можно понять. Ведь вступление Украины в альянс может спровоцировать противостояние блока с Россией.

В то же время вполне логичной выглядит и позиция официальной Варшавы. По мнению многих экспертов, когда поражение ВСУ в противостоянии с ВС РФ станет очевидным, «эстафету», по задумке Вашингтона, должна будет перехватить польская армия. При этом власти страны прекрасно осознают, чем для них закончится война с Россией. Именно поэтому в Варшаве и жаждут втягивания в конфликт всех членов НАТО, пока украинские войска еще не исчерпали свой потенциал.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:52
    +4
    Это разве интересует хозяев НАТО?Ну ни капли..Можно начхать
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:08
      +3
      А что это меняет ? Вот все носятся с мыслью примут не примут, а ведь по факту Украина уже воюет оружием НАТО и за НАТО не являясь официально ее членом, нарушаются все от устава НАТО до международных прав проживающего мирного населения с применением противопехотных мин и кассетных зарядов. Давно спрашиваю, почему НАТО так яростно встало им помогать, любовь и дружбу сразу отвергаю, видимо еще раз придвинуться к границам России захотели.
      1. Диванный_стратег
        Диванный_стратег Сегодня, 12:20
        +1
        Цитата: Silver99
        А что это меняет ? Вот все носятся с мыслью примут не примут, а ведь по факту Украина уже воюет оружием НАТО и за НАТО не являясь официально ее членом
        На самом деле многое. И как мы тут не смеёмся с "красных линий", но какие-то самоограничения у нато в помощи украине есть. А вот если она станет полноценным членом нато , все будет иначе. Вплоть до обмена ЯО. Но даже без него. Может сильно расшириться фронт ( уже не будет ограничений в виде только одной лишь украины, вплоть до полноценных атак по всей границе между Россией и ес ). Снимутся любые ограничения на использование бп ( тех же дальнобойных ракет ) и ещё много чего.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 12:30
          0
          Не понял вашей логики ((( Принять Украину в НАТО это по вашему развязывание рук против России, а вы хоть понимаете что такое принять воюющую страну в блок ???? Это сразу объявление войны России без всяких условностей, вы серьезно полагаете что это произойдет ? Да нет же США и Германия основной локомотив НАТО на это не пойдут, остальные голоса это "демократия" шавок. Даже старик Джо высказался вполне разумно, он на чистом английском сказал "nay"
          1. Диванный_стратег
            Диванный_стратег Сегодня, 12:52
            0
            Цитата: Silver99
            о сразу объявление войны России без всяких условностей, вы серьезно полагаете что это произойдет ?

            Нет, я в это не верю. Но за последние 3 года было очень много событий о которых никто не предполагал. А вот давайте предположим, что её приняли в нато вот прям сейчас. Главный вопрос будет : чем мы ответим? И чем же? ЯО? Не поверю до тех пор, пока дети чиновников не вернутся в Россию. Их оттуда никто толком и не гонит - они гарантия не нанесения ядерного удара в сто раз надёжнее, чем любая бумажка. Итак, ее приняли и сняли ограничения. А мы что? Новую красную черту нарисуем? Или что? Единственное из-за чего этого не произошло: западу так выгоднее. Вся эта авантюра затеяна ими для прибыли. И если они поймут, что теряют её, они поменяют правила. Примут украину хоть частями, хоть полностью. Пошлют свой миротворческий контингент и прочее.
        2. Алексей Лантух
          Алексей Лантух Сегодня, 12:30
          +1
          Поддерживаю. Как только Украина вступает в НАТО - мы воюем с членом НАТО. А в соответствии с 5-й статьей статуса все остальные члены должны оказать ей военную помощь, в том числе войсками. А это уже третья мировая война и наверняка с применением стратегических ядерных сил.
        3. Комментарий был удален.
        4. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:00
          +1
          Цитата: Диванный_стратег
          Снимутся любые ограничения на использование бп ( тех же дальнобойных ракет ) и ещё много чего.

          Когда такое произойдет, то после войны от Урала до Атлантического океана будет одна выжженная пустыня.
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 12:23
        0
        А что это меняет.....

        Очень многое laughing Сейчас идёт
        война до последнего украинца

        Поляки , кто поумней, сами не хотят воевать с РФ. КАК и некоторые другие. А кто за принятия укропом НАТО ----- там какие-то свои ХП, вероятно.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:09
    +1
    А кто население спрашивать будет..?
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:10
    +1
    Не важно, что кто говорит.
    Важно, что он сделает.
  4. Диванный_стратег
    Диванный_стратег Сегодня, 12:11
    -1
    Как гласит народная мудрость: социалогический опрос проводят не с целью узнать народное мнение, а с целью его сформировать. И результаты опроса можно выразить так: больше половины не против принятия в нато. Поэтому интересна трактовка польскими СМИ этого соцопроса, а не нашими.
  5. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 12:19
    +2
    They have rewritten the rules. This is how they try to get one step further. This is a new generation of negotiators and script writers.. Once they feel your weakness you have a serious problem! Everything is tolerated extortion wit private data, data manipulation, scripted deception with marriage candidates.. and highly skilled prostitutes... The total extortion package..
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:19
    0
    В НАТО разные страны и та же элита понимает, что реальный разговор об принятии Украины скорее всего приведёт к нанесению по её территории ЯУ. Они не самоубийцы.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    +1
    По поводу населения Польши получается почти фифти-фифти. И уверен, что большая часть тех кто за принятие Украины в НАТО голосуют исключительно из вредности по отношению к России. Но Киев и так давно под НАТО и воюет исключительно в его интересах находясь на полном обеспечении и полностью переходя на стандарты блока. Поэтому от формальности приняли-не приняли практически ни чего не зависти кроме пресловутой 5 ст. А НАТО это сегодня и не нужно, так проще отправлять на убой других без обязательств помощи своими войсками.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: rotmistr60
      А НАТО это сегодня и не нужно, так проще отправлять на убой других без обязательств помощи своими войсками.

      Это англосаксам надо, чтобы не посылать своих, а остальные второго и третьего сорта страны НАТО, особенно страны третьего сорта, как раз и должны будут воевать.
      Но командовать будут англосаксы.
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 12:53
    +2
    Когда капиталистов всех стран интересовало мнение народа? Тем более жалких 1100 рыл.