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Глава МИД Венгрии заявил о поддержке Будапештом заявки Швеции на вступление в НАТО

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Глава МИД Венгрии заявил о поддержке Будапештом заявки Швеции на вступление в НАТО

Власти Венгрии намерены поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, завершение продолжающегося на протяжении значительного периода времени процесса ратификации в парламенте страны в настоящее время является "техническим вопросом". Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.


Как сообщает американское издание Bloomberg, ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявлял, что Венгрия будет готова к ратифицикации заявки Швеции лишь в случае соответствующего шага со стороны Турции.

Сийярто также добавил, что Будапешт заинтересован в скорейшем завершении вооруженного конфликта на Украине, чтобы сохранить жизни людей. Глава венгерского МИД отметил, что вместе с премьер-министром страны Виктором Орбаном едет на саммит НАТО в Вильнюсе, основными темами обсуждения на котором будут членство Швеции и украинский кризис.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Турция согласилась в ближайшее время одобрить вступление Швеции в альянс. Такая готовность вызвана получением Анкарой заверений по ключевым требованиям, в том числе касающимся сторонников Рабочей партии Курдистана.

Президент Турции согласился направить парламенту страны протокол о членстве Швеции в НАТО и обеспечить одобрение вопросов, касающихся обеспечения ратификации этого документа. Таким образом, последние государства-члены НАТО, все еще не одобрившие вступление Швеции в НАТО, готовы это сделать.
Использованы фотографии:
Pixabay
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:30
    +2
    У шведов должно быть радости полные штаны от такой новости.Раньше у нас была под прицелом только часть скандинавского полуострова,теперь нам не надо переживать за недолёт по Норвегии. laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:47
      0
      Цитата: tralflot1832
      У шведов должно быть радости полные штаны от такой новости.Раньше у нас была под прицелом только часть скандинавского полуострова,теперь нам не надо переживать за недолёт по Норвегии. laughing

      Как и всегда, собираются полчища врагов против Руси , Российской империи, Советского союза и России.
      По сути для России ничего не меняется, больше врага на 300 тыс (именно такая оперативно - тактическая группировка НАТО) или меньше, без разницы. Де-факто вся их мощь против России уже задействована (кроме ЯО). Мы просто будем воевать с реальным врагом уже без оглядки.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 13:53
        +1
        Цитата: Теренин
        Цитата: tralflot1832
        У шведов должно быть радости полные штаны от такой новости.Раньше у нас была под прицелом только часть скандинавского полуострова,теперь нам не надо переживать за недолёт по Норвегии. laughing

        Как и всегда, собираются полчища врагов против Руси , Российской империи, Советского союза и России.
        По сути для России ничего не меняется, больше врага на 300 тыс (именно такая оперативно - тактическая группировка НАТО) или меньше, без разницы. Де-факто вся их мощь против России уже задействована (кроме ЯО). Мы просто будем воевать с реальным врагом уже без оглядки.

        Так у нас выбора не останется.
        300 тысяч руппировка НАТО, это у них предусмотрено в Плане обороны, который подпишут после саммита НАТО, пока группировка насчитывает 40 тысяч.
        what Может надо упреждающий удар, пока они не нарастили группировку и окопались около наших границ!?
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 13:57
          +1
          Цитата: Ясная
          Цитата: Теренин
          Цитата: tralflot1832
          У шведов должно быть радости полные штаны от такой новости.Раньше у нас была под прицелом только часть скандинавского полуострова,теперь нам не надо переживать за недолёт по Норвегии. laughing

          Как и всегда, собираются полчища врагов против Руси , Российской империи, Советского союза и России.
          По сути для России ничего не меняется, больше врага на 300 тыс (именно такая оперативно - тактическая группировка НАТО) или меньше, без разницы. Де-факто вся их мощь против России уже задействована (кроме ЯО). Мы просто будем воевать с реальным врагом уже без оглядки.

          Так у нас выбора не останется.
          300 тысяч руппировка НАТО, это у них предусмотрено в Плане обороны, который подпишут после саммита НАТО, пока группировка насчитывает 40 тысяч.
          what Может надо упреждающий удар, пока они не нарастили группировку и окопались около наших границ!?

          Так Путин же говорил, что "если драка неизбежна, нужно бить первым". Или опять поверим в их исключительную обороность?
          1. Ясная
            Ясная Сегодня, 13:58
            +1
            Цитата: Теренин
            Цитата: Ясная
            Цитата: Теренин
            Цитата: tralflot1832
            У шведов должно быть радости полные штаны от такой новости.Раньше у нас была под прицелом только часть скандинавского полуострова,теперь нам не надо переживать за недолёт по Норвегии. laughing

            Как и всегда, собираются полчища врагов против Руси , Российской империи, Советского союза и России.
            По сути для России ничего не меняется, больше врага на 300 тыс (именно такая оперативно - тактическая группировка НАТО) или меньше, без разницы. Де-факто вся их мощь против России уже задействована (кроме ЯО). Мы просто будем воевать с реальным врагом уже без оглядки.

            Так у нас выбора не останется.
            300 тысяч руппировка НАТО, это у них предусмотрено в Плане обороны, который подпишут после саммита НАТО, пока группировка насчитывает 40 тысяч.
            what Может надо упреждающий удар, пока они не нарастили группировку и окопались около наших границ!?

            Так Путин же говорил, что "если драка неизбежна, нужно бить первым". Или опять поверим в их исключительную обороность?

            С последующим восклицанием "Нас опять обманули!"
            Сколько же можно верить? request
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:32
    +2
    Венгры, свой мадьярский глаз,на закарпатскую Русь положили...
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:34
    +2
    Зря И.В. Сталин отказался от о. Борнхольм по итогам ВОВ. Все Балтийское море бы простреливалось...
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:35
    -1
    Венгров и так все в Европе "пинают" за "хорошие" отношения с Россией, вот они и решили сделать такой шаг, зная, что Турция все равно шведов в НАТО не пропустит, а друзей по Евросоюзу вроде поддержали.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 12:52
      +1
      В смысле не пропустит ? Только недавно одобрили турки их в НАТО. Буквально в статье об этом есть.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:39
    +1
    С другой стороны все кто хотел вступили , теперь дальше некуда расширятся НАТО
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:43
      0
      КаufmanПора уже начаться ,как в астрономии ,процессу сжатия," звезда смерти" достигла максимальных размеров.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 13:03
        +2
        Кто то из юмористов раньше предлагал нам самим вступить в нато и развалить его изнутри))))
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 13:53
    0
    Орбан и Эрдоган "вашим и нашим" играют
    Когда Орбану выгодно,он выступает за Евроединство,а как только захочет,вспомнит об оcобом пути
  7. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:55
    0
    Да понятно было с самого начала, что это не более, чем банальный торг. Судя по всему, он увенчался успехом, пусть и скорее всего частичным. Так в современном мире дела и делаются, никто сразу с дубины не начинает, а кто начинает - ему же в конечном итоге хуже.