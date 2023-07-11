Глава МИД Венгрии заявил о поддержке Будапештом заявки Швеции на вступление в НАТО

Власти Венгрии намерены поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, завершение продолжающегося на протяжении значительного периода времени процесса ратификации в парламенте страны в настоящее время является "техническим вопросом". Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.Как сообщает американское издание Bloomberg, ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявлял, что Венгрия будет готова к ратифицикации заявки Швеции лишь в случае соответствующего шага со стороны Турции.Сийярто также добавил, что Будапешт заинтересован в скорейшем завершении вооруженного конфликта на Украине, чтобы сохранить жизни людей. Глава венгерского МИД отметил, что вместе с премьер-министром страны Виктором Орбаном едет на саммит НАТО в Вильнюсе, основными темами обсуждения на котором будут членство Швеции и украинский кризис.Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Турция согласилась в ближайшее время одобрить вступление Швеции в альянс. Такая готовность вызвана получением Анкарой заверений по ключевым требованиям, в том числе касающимся сторонников Рабочей партии Курдистана.Президент Турции согласился направить парламенту страны протокол о членстве Швеции в НАТО и обеспечить одобрение вопросов, касающихся обеспечения ратификации этого документа. Таким образом, последние государства-члены НАТО, все еще не одобрившие вступление Швеции в НАТО, готовы это сделать.