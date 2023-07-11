Командование ВВС США перебросило в Японию стратегические бомбардировщики B-1B Lancer

США располагают сильными и надежными силами стратегических бомбардировщиков, которые укрепляют безопасность и стабильность союзников и партнеров. Миссии оперативных бомбардировочных групп позволяют экипажам поддерживать высокий уровень готовности и мастерства, а также подтверждают нашу постоянную готовность к нанесению ударов по всему миру

ВВС США вслед за истребителями пятого поколения F-22 перебросили в Японию и стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, группа американских стратегов приземлилась на авиабазе Мисава на севере острова Хонсю.Согласно сообщению, B-1B Lancer приписаны к базе Дайес в штате Техас, но откуда они прибыли в Японию не сообщается. Недавно пара аналогичных стратегов с той же авиабазы несколько дней находилась в Швеции. Переброшенные в Японию стратеги должны принять участие в многонациональных военных учениях Northern Edge 2023, которые продлятся до 21 июля. Ну, и заодно, показать Китаю и России, что США якобы контролируют ситуацию во всем мире.- говорится в сообщении командования ВВС США.В настоящее время в Японии также находятся истребители F-22, переброшенные на авиабазу Кадэна на Окинаве с Аляски. Кстати, от авиабазы Мисава, где базируются B-1B Lancer, до российских Курил всего 470 км.B-1 Lancer (Rockwell International B-1 Lancer — Улан) — многорежимный бомбардировщик, создававшийся как замена самолету Боинг В-52 в рамках программы AMSA с 1965 года, и первый в мире боевой самолет, в конструкции которого были широко реализованы элементы технологии "Стелс". Состоит на вооружении ВВС США с 27 июля 1985 года. В начале 1990-х началось переоборудование самолётов B-1 для оснащения их обычными вооружениями. В окончательной версии бомбардировщика (B-1B) реализована концепция маловысотного прорыва ПВО посредством полёта на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.