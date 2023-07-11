Военное обозрение
Войти Регистрация

Командование ВВС США перебросило в Японию стратегические бомбардировщики B-1B Lancer

10
Командование ВВС США перебросило в Японию стратегические бомбардировщики B-1B Lancer

ВВС США вслед за истребителями пятого поколения F-22 перебросили в Японию и стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, группа американских стратегов приземлилась на авиабазе Мисава на севере острова Хонсю.


Согласно сообщению, B-1B Lancer приписаны к базе Дайес в штате Техас, но откуда они прибыли в Японию не сообщается. Недавно пара аналогичных стратегов с той же авиабазы несколько дней находилась в Швеции. Переброшенные в Японию стратеги должны принять участие в многонациональных военных учениях Northern Edge 2023, которые продлятся до 21 июля. Ну, и заодно, показать Китаю и России, что США якобы контролируют ситуацию во всем мире.

США располагают сильными и надежными силами стратегических бомбардировщиков, которые укрепляют безопасность и стабильность союзников и партнеров. Миссии оперативных бомбардировочных групп позволяют экипажам поддерживать высокий уровень готовности и мастерства, а также подтверждают нашу постоянную готовность к нанесению ударов по всему миру

- говорится в сообщении командования ВВС США.

В настоящее время в Японии также находятся истребители F-22, переброшенные на авиабазу Кадэна на Окинаве с Аляски. Кстати, от авиабазы Мисава, где базируются B-1B Lancer, до российских Курил всего 470 км.

B-1 Lancer (Rockwell International B-1 Lancer — Улан) — многорежимный бомбардировщик, создававшийся как замена самолету Боинг В-52 в рамках программы AMSA с 1965 года, и первый в мире боевой самолет, в конструкции которого были широко реализованы элементы технологии "Стелс". Состоит на вооружении ВВС США с 27 июля 1985 года. В начале 1990-х началось переоборудование самолётов B-1 для оснащения их обычными вооружениями. В окончательной версии бомбардировщика (B-1B) реализована концепция маловысотного прорыва ПВО посредством полёта на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:19
    0
    13 % японцев молодого поколения считают, что ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки совершил СССР am Вот так США окучивают современный и будущий антироссийский электорат.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:25
      +1
      13 % японцев молодого поколения считают, что ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки совершил СССР
      ...да по п .что они считают,...эти мрази узкоглазые даже и не знают что такое СССР
    2. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 13:02
      0
      Цитата: Silver99
      13 % японцев молодого поколения считают, что ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки совершил СССР

      Откуда такие цифры? Кто считал? Что значит молодое поколение?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:22
    0
    Кстати и от российских Курил до базы Москва 470 км! laughingТокио мальца подальше.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:02
      0
      Извиняюсь, вражий режим Т9 достал,всё перианачивает - не Москва а Мисава. laughing
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:22
    0
    Вот какие бомба "животворящая" атомная чудеса творит!..
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:23
    0
    пятого поколения F-22 перебросили в Японию и стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, г
    ...ух ты..."пингвина " и ""тупого осла"...замечательно...напугали ежа голой жопой джо усмерти
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:30
    0
    заодно, показать Китаю и России, что США якобы контролируют ситуацию во всем мире.
    Без этого ни как. По крайней мере хотя бы имидж "гегемона" необходимо поддерживать. В ответ наши с китайцами могут провести совместное патрулирование стратегическими ракетоносцами в этом р-не и например у тихоокеанского побережья Сша.
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:32
    0
    Northern Edge 2023
    ....северный орёл ..прикольно...видать заблудился в южных водах
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 12:37
    0
    Будем посмотреть как китайцы на это отреагируют.