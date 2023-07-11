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Власти американского штата требуют вернуть флаг, захваченный «северянами» во время Гражданской войны в США

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Власти американского штата требуют вернуть флаг, захваченный «северянами» во время Гражданской войны в США

Боевое знамя Конфедерации южных штатов Северной Америки, под которым «южане» участвовали в Гражданской войне в 60-е годы XIX века, до сих пор является предметом почитания одних американцев и ненавидимым раздражителем для других. Так, спустя 160 лет после тех событий два штата продолжают бороться за флаг.

Об этом сообщает американский портал Daily Kos.

3 июля 1863 года войска «южан» во главе с генералом Робертом Ли атаковали силы Союза в битве при Геттисберге. В числе атакующих был 28-й Виргинский пехотный полк. Ему противостоял 1-й Миннесотский пехотный полк. В бою миннесотцы сделали своим трофеем боевое знамя противника.

Все это было бы просто историческим экскурсом, но уже в наши дни власти американского штата Виргиния требуют вернуть флаг Конфедерации, захваченный «северянами» во время Гражданской войны в США.

Вопрос об этом трофее, хранящемся в Минессоте, был актуален с момента его захвата, но в последние годы стал более острым. Дело в том, что общественное движение за права афроамериканцев Black Lives Matter объявило флаг Конфедерации «расистским символом». Такой поворот заставил по-новому взглянуть на судьбу артефакта, который два штата США оспаривают друг у друга.

Собственно, «северяне» в большинстве случаев не придавали слишком большого значения дальнейшей судьбе захваченных вражеских знамен. Чаще всего солдат, отбивший у противника знамя, передавал его командиру, который распоряжался им на свое усмотрение.
Использованы фотографии:
Историческое общество Миннесоты
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7 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:25
    0
    Ишь ты?!..
    Требуют вернуть...
    Так боевые знамёна не возвращают.
    Пойди и отними.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 12:46
      +1
      Вопрос об этом трофее, хранящемся в Минессоте, был актуален с момента его захвата, но в последние годы стал более острым.
      Как бы нашим специалистам этот вопрос "заострить" ещё больше. Запустить в народные массы какое- нибудь "хайлилайкли" и посмотреть как в сша начнётся бардак. Ведь все предпосылки для этого есть, плюс куча оружия на руках у населения. Пусть погрызут друг дружку... Просто искренне этого желаю.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 12:53
      +1
      Цитата: Смею_заметить_
      Ишь ты?!..
      Требуют вернуть...

      Да уж! А там глядишь, начнут требовать, чтоб им рабов еще вернули! laughing
  2. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 12:29
    +2
    ....два штата США оспаривают.......

    Конечно. Никто не забыл ничего laughing Как же оставлять флаг в руках врага? laughing
    Подготовку к новой гражданской начали бы, что ли recourse Не фиг только Украиной заниматься
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:34
    +1
    спустя 160 лет после тех событий два штата продолжают бороться за флаг.
    160 лет тянуть кота за хвост. Давно бы вышли в чистое поле и стенка на стенку на кулаках. Кто победит тот и флагом владеет.
  4. Дмитрий356
    Дмитрий356 Сегодня, 12:35
    0
    Мне одному кажется, что в центре не хватает чёрного двуглавого орла?
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:35
    0
    в битве при Геттисберге.
     Культовое сражение,обыгрывается в американских мультах и фильмах..