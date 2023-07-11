Власти американского штата требуют вернуть флаг, захваченный «северянами» во время Гражданской войны в США

Боевое знамя Конфедерации южных штатов Северной Америки, под которым «южане» участвовали в Гражданской войне в 60-е годы XIX века, до сих пор является предметом почитания одних американцев и ненавидимым раздражителем для других. Так, спустя 160 лет после тех событий два штата продолжают бороться за флаг.
Об этом сообщает американский портал Daily Kos.
3 июля 1863 года войска «южан» во главе с генералом Робертом Ли атаковали силы Союза в битве при Геттисберге. В числе атакующих был 28-й Виргинский пехотный полк. Ему противостоял 1-й Миннесотский пехотный полк. В бою миннесотцы сделали своим трофеем боевое знамя противника.
Все это было бы просто историческим экскурсом, но уже в наши дни власти американского штата Виргиния требуют вернуть флаг Конфедерации, захваченный «северянами» во время Гражданской войны в США.
Вопрос об этом трофее, хранящемся в Минессоте, был актуален с момента его захвата, но в последние годы стал более острым. Дело в том, что общественное движение за права афроамериканцев Black Lives Matter объявило флаг Конфедерации «расистским символом». Такой поворот заставил по-новому взглянуть на судьбу артефакта, который два штата США оспаривают друг у друга.
Собственно, «северяне» в большинстве случаев не придавали слишком большого значения дальнейшей судьбе захваченных вражеских знамен. Чаще всего солдат, отбивший у противника знамя, передавал его командиру, который распоряжался им на свое усмотрение.