ВВС США создали подразделение для истребителей шестого поколения

В рамках программы развития своих перспективных боевых возможностей ВВС США объявили о создании нового испытательного подразделения – «группу по доминированию в воздухе», получившую название CTF и нумерацию «1000», которая будет работать над интеграцией самолетов шестого поколения в американские вооруженные силы.
Как сообщается в издании Air & Cosmos, в 2024 году ВВС выберут разработчика истребителя 6-го поколения. Его создание является частью другой, более широкой программы NGAD, целью которой является развитие американского потенциала для господства в воздухе. NGAD предусматривает оснащение каждого из 200 самолетов 6-го поколения, а также 300 истребителей F-35 пятого поколения, двумя боевыми дронами («верными ведомыми»), управляемыми ИИ.
Данный боевой порядок получил обозначение «боевое облако», которое, как ожидается, будет введено в строй в течение 2030-х годов. Необходимость изменения тактики воздушного сражения объясняется усиливающимся со стороны Китая давлением на фоне «трудно разрешимого конфликта на Украине».
Финансирование программы NGAD будет осуществляться, в частности, за счет средств, которые планируется высвободить благодаря выведению из эксплуатации почти трех дюжин истребителей F-22.