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ВВС США создали подразделение для истребителей шестого поколения

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ВВС США создали подразделение для истребителей шестого поколения

В рамках программы развития своих перспективных боевых возможностей ВВС США объявили о создании нового испытательного подразделения – «группу по доминированию в воздухе», получившую название CTF и нумерацию «1000», которая будет работать над интеграцией самолетов шестого поколения в американские вооруженные силы.


Как сообщается в издании Air & Cosmos, в 2024 году ВВС выберут разработчика истребителя 6-го поколения. Его создание является частью другой, более широкой программы NGAD, целью которой является развитие американского потенциала для господства в воздухе. NGAD предусматривает оснащение каждого из 200 самолетов 6-го поколения, а также 300 истребителей F-35 пятого поколения, двумя боевыми дронами («верными ведомыми»), управляемыми ИИ.

Данный боевой порядок получил обозначение «боевое облако», которое, как ожидается, будет введено в строй в течение 2030-х годов. Необходимость изменения тактики воздушного сражения объясняется усиливающимся со стороны Китая давлением на фоне «трудно разрешимого конфликта на Украине».

Финансирование программы NGAD будет осуществляться, в частности, за счет средств, которые планируется высвободить благодаря выведению из эксплуатации почти трех дюжин истребителей F-22.
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13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:14
    0
    двумя боевыми дронами («верными ведомыми»), управляемыми ИИ.
    Данный боевой порядок получил обозначение «боевое облако»,
    belay Как это романтично... foolИз сообщения не ясно, ИИ в каждом дроне живет или с истребителя присматривает за ВВ, чтобы те не шарахнули по нему, ведь они такие верные.....
  3. DargAVS
    DargAVS Сегодня, 15:15
    0
    что за старье?, а где новые физические принципы? и почему только на каждые 200? что денег на каждому поводыря уже не?
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:24
    +1
    Странно, самолетов еще и в проекте нет, а подразделение есть laughing
    1. Urs
      Urs Сегодня, 15:58
      0
      Ну ващето так обычно эффективней.С начало создается группа которая формирует тех задание и задачи применения для будущего изделия,а потом это тех задание уходит к выбранному разработчику и в дальнейшем производителю.Когда наоборот то мы, как обычно,выбрасываем кучу народных денег на то что нам как бы и нужно но мы незнаем нафига belay .Таких примеров в нашем ВПК более чем достаточно,когда мы создаем великолепное оружие но закапываем его не найдя ему применение.
  5. tima_ga
    tima_ga Сегодня, 15:24
    +1
    К проектированию еще не приступали, а группа, которая должна придумать зачем же он нужен ВС США уже во всю работает... Правильно, перед тем как речь пойдет о многоярдных затратах нужно подготовить почву :)
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:31
    +2
    Им бы пятое до ума довести, а оне уже о шестом грезят. Все как с гиперзвуком, не летают от слова совсем, провал за провалом, а денег на закупку уже дайте. Чего оне там закупать собрались? Наверное яхты с поместьями.))))
  7. Gavrohs
    Gavrohs Сегодня, 15:33
    0
    В рамках программы NGAD амеры уже создали воздушный перехватчик для самолётов 5 и т,н 6 поколения и их ведомыми.Ведомый БПЛА KRATOS будет способен вести воздушкай бой !
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:56
      0
      В рамках программы NGAD амеры уже создали воздушный перехватчик для самолётов 5 и т,н 6 поколения и их ведомыми.Ведомый БПЛА KRATOS будет способен вести воздушкай бой !
      .. бредятина полная...видос полный отстой
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:36
    +1
    Как говаривал Юрий Никулин в своём последнем анекдоте по пути операционную: "Концепция переменилась". Все авиаконструкторы пророчили, что шестое поколение однозначно будет беспилотным. Основная причина - манёвренность самолёта ограничена физическими свойствами прокладки между креслом и ручкой ЦПУ.
    Получается, что в этом прожекте самолёт не ударная машина, а командный пункт управления БПЛА.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:05
      0
      По идее в радиодиапазоне такой командный пункт будет хорошо виден издалека
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:46
    0
    В рамках программы развития своих перспективных боевых возможностей ВВС США объявили о создании нового испытательного подразделения – «группу по доминированию в воздухе», получившую название CTF и нумерацию «1000», которая будет работать над интеграцией самолетов шестого поколения в американские вооруженные силы.
    . Хотеть не вредно... доминировать они хотят, над всеми, всегда.... laughing
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:47
    0
    Как сообщается в издании Air & Cosmos, в 2024 году ВВС выберут разработчика истребителя 6-го поколения. Его создание является частью другой, более широкой программы NGAD, целью которой является развитие американского потенциала для господства в воздухе. NGAD предусматривает оснащение каждого из 200 самолетов 6-го поколения, а также 300 истребителей F-35 пятого поколения, двумя боевыми дронами («верными ведомыми»), управляемыми ИИ.
    Важно чтобы ИИ двух беспилотников не распознал как угрозу сам истребитель (прецеденты некорректной работы ИИ имели место быть в истории с уничтожением управляющей вышки дроном на одном из аэродромов США при испытанни БПЛА управляемым ИИ получавшим задания от вышки) не говоря о возможности взлома управляющего канала телеметрии. Да и потом например знаменитые автомобили Tesla с моменты начала серийного производства не избавились от проблем с ориентацией в пространстве и достижения назначенного пунтка в автоматическом режиме управления с соблюдением правил дорожного движения
  11. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 16:31
    0
    Надо же провал с 5м поколением прикрыть, вот изображают бурную деятельность с 6м. Только бизнес! Обратите внимание с просьбами о поставке Ф-35 ни Зеленский не обращается, ни американцы даже слова не сказали, а ведь такой полигон.