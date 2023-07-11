Во Львове матери военнослужащих ВСУ вышли на протест против войны

Матери и жены военнослужащих ВСУ во Львове вышли на протесты против войны, которую развязали власти их страны в угоду западным кураторам.В сети распространилось видео, где одна из участниц протеста рассказывает, почему она выступает против текущего конфликта.Со слов львовянки, причиной войны с Россией стал майдан 2013 года. При этом она подчеркнула, что «революция чести», как ее называют на Украине, была проплачена.Кроме того, со слов участницы протеста, власти страны специально разделили народ и настроили друг против друга, используя для этого языковой барьер. Именно для разделения украинцев, по ее мнению, власти и начали запрещать русский язык.Наконец, женщина возмущена тем, что ее сына еще в марте забрали на войну. Сейчас с ним нет связи. При этом как она выразилась, взрослые и здоровые мужчины успели уехать за границу или спрятаться от войны, а ее сын должен сражаться, «не понимая за что».Стоит отметить, что Львов, как и многие другие города Западной Украины, всегда считался оплотом русофобов и украинских националистов. Поэтому вышеописанная ситуация может вызвать некое недоумение и даже надежду на «прозрение» населения тех регионов.В то же время очевидно, что причина такой «метаморфозы» весьма банальна и к изменению позиции по отношению к России и русским никакого отношения не имеет.Во Львове не выходили на митинги, когда военнообязанных отлавливали на улицах Одессы, Харькова, Днепра и других русских городов. Также там не протестовали против так называемой АТО, которая за 8 лет унесла десятки тысяч жизней жителей Донбасса.Волна недовольства захлестнула Западную Украину только тогда, когда мужчин из этого региона начали насильно отправлять на войну. Когда военное кладбище в том же Львове разрослось до пугающих размеров.Никакого «прозрения» не произошло. Просто выражать «патриотическую позицию», когда война далеко и в ней гибнут русские жители восточных регионов, было гораздо «удобнее». А теперь они все не последователи Бандеры и вообще не понимают, зачем все это было нужно.