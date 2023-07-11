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Во Львове матери военнослужащих ВСУ вышли на протест против войны

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Во Львове матери военнослужащих ВСУ вышли на протест против войны

Матери и жены военнослужащих ВСУ во Львове вышли на протесты против войны, которую развязали власти их страны в угоду западным кураторам.


В сети распространилось видео, где одна из участниц протеста рассказывает, почему она выступает против текущего конфликта.

Со слов львовянки, причиной войны с Россией стал майдан 2013 года. При этом она подчеркнула, что «революция чести», как ее называют на Украине, была проплачена.

Кроме того, со слов участницы протеста, власти страны специально разделили народ и настроили друг против друга, используя для этого языковой барьер. Именно для разделения украинцев, по ее мнению, власти и начали запрещать русский язык.

Наконец, женщина возмущена тем, что ее сына еще в марте забрали на войну. Сейчас с ним нет связи. При этом как она выразилась, взрослые и здоровые мужчины успели уехать за границу или спрятаться от войны, а ее сын должен сражаться, «не понимая за что».

Стоит отметить, что Львов, как и многие другие города Западной Украины, всегда считался оплотом русофобов и украинских националистов. Поэтому вышеописанная ситуация может вызвать некое недоумение и даже надежду на «прозрение» населения тех регионов.

В то же время очевидно, что причина такой «метаморфозы» весьма банальна и к изменению позиции по отношению к России и русским никакого отношения не имеет.

Во Львове не выходили на митинги, когда военнообязанных отлавливали на улицах Одессы, Харькова, Днепра и других русских городов. Также там не протестовали против так называемой АТО, которая за 8 лет унесла десятки тысяч жизней жителей Донбасса.

Волна недовольства захлестнула Западную Украину только тогда, когда мужчин из этого региона начали насильно отправлять на войну. Когда военное кладбище в том же Львове разрослось до пугающих размеров.

Никакого «прозрения» не произошло. Просто выражать «патриотическую позицию», когда война далеко и в ней гибнут русские жители восточных регионов, было гораздо «удобнее». А теперь они все не последователи Бандеры и вообще не понимают, зачем все это было нужно.

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29 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:44
    +10
    По Станиславскому "не верю", отдельные личности это не протест, Западная Украина еще не ощутила в полной мере холодок войны, в пекло бросают мадьяр с Закарпатья, с центральных и восточных областей, эти в тыловых частях трофейщики и мародеры.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:47
      +6
      Нормально их полегло, они ж охотно в всушники шли. И кладбища Галичины сильно выросли. Но вдовы могут только рыдать, так было на протяжении всей истории человечества
    2. grem
      grem Сегодня, 17:52
      +11
      Поздно мамаши (мне вас жаль конечно) ,но так нужно было выходить в 2014-2015 г. Когда вам мородерку камазами вывозили из Донбасса ,вы молчали и хвалили сыночков своих добытчиков ..А теперь гробы идут потоком ,а чаще всего вообще никаких вестей ..
      Россия вас буквально умоляла остановится и что запад вас обманет ..Не дошло ! А теперь заголосили ..Да убивают каждый день по 200-300 и жалости нет к ним ..
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 18:02
        +3
        Цитата: grem
        мне вас жаль конечно

        А чего жаль-то? Как по мне, так наоборот, тем больше их таких, тем больше должно быть моральное удовлетворение всех тех, кто обеспечил это: бойцов на ЛБС, лётчиков, офицеров, генералов, рабочих на заводах, инженеров в КБ...
        1. grem
          grem Сегодня, 18:34
          +2
          Цитата: Тарелка
          А чего жаль-то?

          Ну чисто по человечески, матери все же ... hi
          Цитата: Тарелка
          Как по мне, так наоборот, тем больше их таких, тем больше должно быть моральное удовлетворение всех

          Я денацификацией удовлетворен и пусть продолжают ..Уже факельных шествий нет ,скакунов тоже Кричалки уже особо никто не кричит.
          В ЕС и тем более в нато их так и не взяли ,а превратили в пушечное мясо .. Тем больше ,тем меньше работы нашим Судопатовым !
          Наказать нужно так ,чтобы на десятки поколений запомнили как предавать Веру ,предков, страну ..Россия долго уговаривала и терпела оскорбление и убийства ..Теперь ВСЕ !
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:45
    +1
    Никаких протестов! Сказал ж,ыд- на убой. Значит,на убой! .... Вот моду взяли. Чуть что- кастрюлю на голову и " на протЭсты")
    1. grem
      grem Сегодня, 17:54
      +3
      Цитата: Андрей Николаевич
      Никаких протестов! Сказал ж,ыд- на убой. Значит,на убой! .... Вот моду взяли. Чуть что- кастрюлю на голову и " на протЭсты")

      На убой и точка ..!!!! Решения нато ,это приказ Зеле ,а в нату и ес успеете вступить хе хе ..Вот это кидалово кровавое !
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:55
      +3
      Сказал ж,ыд- на убой. Значит,на убой! ...

      Это праведная месть за Львовскую резню, Бабий Яр и сотни ям по всей Украине.
      1. grem
        grem Сегодня, 18:41
        +2
        Цитата: Румaтa
        Сказал ж,ыд- на убой. Значит,на убой! ...

        Это праведная месть за Львовскую резню, Бабий Яр и сотни ям по всей Украине.

        И месть внучкам полицаев выпущенным Хрущем массово и как они приспособленцы позахватывали все на украине и мстили мстили тонко подковерно ....И как ВСЯ усраина завопила после майдана про гиляку ..
        Я этого никогда не забуду (у меня есть родственики с украинскими корнями ) к ним претензий нет наши до мозга костей ,но западненцы оттуда зараза пошла .. negative
  3. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 17:45
    +6
    Ну это первые ласточки. Критическая масса таких вот "слёзных" постепенно наберётся. Вот только поздно всё это. В 2013 надо было думать, когда сыновей на майдан отпускали.
    1. grem
      grem Сегодня, 18:02
      +1
      Цитата: Сергей 777
      В 2013 надо было думать, когда сыновей на майдан отпускали.

      А потом мародерка в западную окраину колоннами шла все тащили
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:04
      +1
      Конечно поздно. Следующий майдан устраивать уже некому
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:53
      -1
      Когда это западэнское быдло,малограмотное, бомбило Донецк то почему то не плакали и не вожмущались. На убобрения всю жту шваль! На удобрения! Никакой жалости! Поздно!
    4. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:56
      -1
      Цитата: Сергей 777
      ....поздно всё это. В 2013 надо было думать, когда сыновей на майдан отпускали.

      Был тогда какой-то сюжет, когда тётки- западенки говорят:
      Сыны в АТО. Заработать -то больше негде.

      Вот обогащались, теперь что? Надоело, что ли. am
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 17:47
    +1
    надежду на «прозрение» населения тех регионов.

    Вот чего уж точно не произойдёт, это просто сейчас жареный петух ниже поясницы плюнул.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:48
    +7
    Когда военнослужащие со Львова, гнали газели награбленным с 2014 на Донбассе, это было нормально? А тут дитятку убили ,не за что не про что,он гад не одной посылки домой не отправил.Ни капли жалости.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:25
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Когда военнослужащие со Львова, гнали газели награбленным с 2014 на Донбассе, это было нормально?

      В ихнем понятии - "Да", грабить у них в крови, но не умирать.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 19:04
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: tralflot1832
        .... гнали газели награбленным с 2014 на Донбассе

        ...... грабить у них в крови, но не умирать.

        Был сюжет, где по ж/д платформы с грузом ---- ворота металлические от сельских домов, заборы, автомашины, сельхозтехника, стройматериалы.... домашняя мебель разная, всё в открытом виде. Поскорей, значит отправляли, торопилась успеть
        Тащили, отбирали у людей, что могли погрузить
  6. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 17:49
    -2
    Если там выйдет хотя бы полтысячи людей на протест против войны, надо будет России послать какого-нибудь снайпера, чтоб он "показал, что митинговать против Киева" нельзя. А другой рукой тем временем связаться с ультранаци местными, чтоб подтолкнуть их к поддержке такой пальбы по людям. Если Киев захочет провести расследование, в результате которого получит данные об участии России, пусть эти наци саботируют процесс или даже начнут охоту за всеми уже на Западной Украине так, как они за русскоязычными охотились.
    Любой протест на Украине надо раскручивать и обращать в кровавый шторм. А условия для протестов создавать успехами на ЛБС и бомбардировками социальных объектов. У врага в тылу должен быть дикий хаос.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:52
    +7
    причина такой «метаморфозы» весьма банальна и к изменению позиции по отношению к России и русским никакого отношения не имеет.

    автор абсолютно прав. Галицаи умирать не хотят, но "Москаляку на гиляку!". Это у них на генетическом уровне со времён князей Галицких.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 18:04
    +1
    Пусть теперь еще раз попрыгают толпой и покричат Москаляку на гиляку. Может поможет и на этот раз. А вообще дойдет до всех, когда наши воины будут стоять вдоль границы с Польшей. Только боюсь много будет понявших неправильно. И опять будут бегать и изображать партизан особо непонятливые лет 10 как после 45 года. Благо за границей есть кому оплачивать бараноголовых.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:10
    +3
    Во Львове не выходили на митинги, когда военнообязанных отлавливали на улицах Одессы, Харькова, Днепра и других русских городов.
    Это не их война, это война одних москалей с другими, а теперь она пришло и в их дом.
  10. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:10
    +1
    . В сети распространилось видео, где одна из участниц протеста рассказывает, почему она выступает против текущего конфликта.

    В сети видео распространилось, а ссылка на ВО в "вк". А кто не пользуется соцсетями как смотреть? Без вк ссылок нету? Где регистрация необязательна. Или это фишка такая - затащить всех в соцсети?
  11. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:16
    +4
    «Революция чести», как ее называют на Украине, была проплачена.

    У меня родня под Одессой жила в то время... Подтверждали, что пенсионеры из окрестных городков, на майдан, как на работу ездили... 10 баксов в сутки им платили, за "постоять-поорать"
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 19:00
      -1
      Rage66, подтверждаю Ваши слова! И у меня родня в Одесской области,рассказывала то же самое. Благо,родня вменяемая и против майдана была. Могу дополнить: там же под Одесской друг- врач нарколог сам мне расскащывал,что пришла на прием бабка 80 лет с постоянной головной болью. Сдала анализ крови а у нее в крови- наркота. Оказывается,ездила на майдан где ее кормили супчиком и чайком от которого ей было весело.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:41
    +2
    Стоит отметить, что Львов, как и многие другие города Западной Украины, всегда считался оплотом русофобов и украинских националистов. Поэтому вышеописанная ситуация может вызвать некое недоумение и даже надежду на «прозрение» населения тех регионов.
    В то же время очевидно, что причина такой «метаморфозы» весьма банальна и к изменению позиции по отношению к России и русским никакого отношения не имеет.
    Во Львове не выходили на митинги, когда военнообязанных отлавливали на улицах Одессы, Харькова, Днепра и других русских городов. Также там не протестовали против так называемой АТО, которая за 8 лет унесла десятки тысяч жизней жителей Донбасса.
    . Своя шкурка ближе к телу.... а теперь, когда "ридна нэнка" взяла патриотиков скакуасов за ту шкурку и кидает в поля, на могилизацию, до них... не, не дошло, что это плохо, им себя стало ЖАЛКО!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:08
      0
      Приветствую, Виктор! hi именно так и есть! Да поздно жаловаться и высказываться!
      .... себя стало ЖАЛКО

      Теперь пусть поплачут crying crying крокодильими слезами. Сомневаюсь, что найдётся, кто их пожалеет
  13. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:49
    0
    До последнего хр.юк.ла вам же сразу сказали, потом и жинок тоже отправят и детенышей за бидона из залужии.
  14. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 18:56
    0
    О ! Начинается просветление умов ? Раньше кричали - "деньги не платят, оружия мало, форма плохая и т. д. ....", теперь "против войны".