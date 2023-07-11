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Макрон: Франция приняла решение «поддержать наступление» Украины передачей крылатых ракет большой дальности

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Макрон: Франция приняла решение «поддержать наступление» Украины передачей крылатых ракет большой дальности

Франция приняла решение последовать по пути Британии и снабдить киевский режим дальнобойными ракетами. "Миротворец" Макрон считает, что ВСУ требуется поддержка контрнаступления. Соответствующее заявление французский президент сделал перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.


Франция решила поддержать забуксовавшее контрнаступление ВСУ, передав Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Стоит отметить, что открытием для нас это быть не должно, тот же Макрон еще в мае озвучил планы по "поддержке" Украины ракетами. С того времени поменялась только формулировка. Если ранее французский президент говорил о необходимости поставки ракет Украине, чтобы она "могла сопротивляться", то теперь для "поддержки наступления".

Мы приняли решение передать [Украине] новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии

- заявил Макрон.

На данный момент никаких подробностей будущей поставки нет, вероятней всего, французский президент только анонсировал передачу. С большой вероятностью речь идет об аналоге британских крылатых ракет Storm Shadow, уже переданных Украине, - SCALP-EG. Французская ракета SCALP-EG и британская Storm Shadow фактически являются одной и той же ракетой, выпускаемой для различных заказчиков.

Крылатая ракета воздушного базирования SCALP-EG (Systeme de Croisiere conventionnel Autonome a Longue portee Precis – Emploi General purpose, "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением") имеет дальность поражения в 250 км. Для ее применения Воздушным силам ВСУ не придется переделывать фронтовые бомбардировщики Су-24, способные нести британскую Storm Shadow, системы сброса ракет аналогичные.
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50 комментариев
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  1. Primipilus
    Primipilus Сегодня, 12:50
    +19
    Наглеют все больше и больше, а мы не отвечаем. Когда же будут наши решительные действия? Как только мы до такого докатились?
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 12:57
      +12
      Крылатая ракета воздушного базирования
      Вна вообще не должно оставаться годных площадок для взлёта. Неужели со спутников не видно аэродромов? Нужно и свет гасить везде. И жд пути нужно уничтожать. Это жизни наших бойцов. Хватит толерантнечать!
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 13:16
        +4
        Почему вы считаете, что это толерантничанье, а не эффективное противодействие с той стороны? Шахеды туда регулярно уходят? Уходят. Калибры летят? Летят. ФАБы с УМПК падают? Падают.
      2. kapitan92
        kapitan92 Сегодня, 13:59
        0
        Цитата: Anarchist
        Неужели со спутников не видно аэродромов?

        Со спутников то видно, наших спутников в достаточном количестве не видно!
        Увы.
        Цитата: Anarchist
        Хватит толерантнечать!

        Это не толерантность. Это предательство национальных интересов России. Договорняк "кремлевских бизнесменов". Недавно с удивлением узнал, что кременчугский НПЗ вышел на полную мощность. Во как!
        Газом окраину снабжаем, нефтью и нефнепродуктами опосредованно снабжаем, за транзит платим, зерновой корридор работает на полную мощность, стратегические мосты целы, узловые ст. целы, логистика нв окраине работает. И это во время войны, т.е. операции negative
    2. Scipio
      Scipio Сегодня, 13:11
      +6
      Главные враги России сидят высших эшелонах власти...... Потому и имеем подробное!
    3. Руслан М
      Руслан М Сегодня, 13:14
      +3
      Ну например поставки газа сократили процентов на 15-20. Правда сокращение было инициативой европейцев, наши то во главе с "нац лидером" за денежные средства что угодно готовы сделать... А так они Украине ракеты, а мы им за это через Украину газ )
    4. 501Legion
      501Legion Сегодня, 13:44
      +2
      Изначальный просчёт и невозможность жесткого ответа, показало что Россия и её угрозы это блеф. Если было бы достаточно оружия, то нужно было бить и по центрам принятиям решений и по мостам и всей инфраструктур , сейчас понятно что все что производится сразу уходит на фронт и запасы были исчерпаны быстро. Печально это видеть особенно трепание языком сплошное. Расплачиваться приходится за невозможность остановить поставки техники наты солдату на земле, а вот там настоящие герои
    5. parabyd
      parabyd Сегодня, 13:44
      +1
      Как-как, не защитили страну рабочих и крестьян в 1991. Такой позор из-за нерешительности продавшихся элит шёл вместе с новыми сортами колбасы.

      Нужны новые большевики и возврат производства и ресурсов народу, тогда увидим и пролетарскую ненависть
    6. Blaster
      Blaster Сегодня, 13:46
      +2
      Наглеют ровно настолько,насколько им разрешают наглеть.
      Кремль может только выражать озабоченность.
    7. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:46
      +1
      Такое ощущение - что у лягушатников закончились проблемы скажем в той же Африке.. В качестве ответного алаверды - наверное стоило бы им эти проблемы маленько освежить, подогнав чего бабахающего всем желающим.. Дабы Франция занималась своими насущными делами, а не лезла нагло в наши...

      Только увы - для этого надо чтобы наши набольшие таки фаберже в портках имели, а не так, колокольчики на позвенеть..
    8. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:48
      +1
      Трудно ожидать жестких ответов, современные политики РФ всегда вели себя, мягко говоря, осторожно и снаружи и внутри. Вспомните бесконечную резину минска-2, цветущую 5 колонну, позицию власти по смертной казни, нулевую реакции по неисполненным майским указам и т.п. Примеров много.
  2. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 12:53
    +5
    Ну и что дальше? ......... Россию хотят стереть и ядерная дубина не поможет.. А вот Ким Чен Ин тот бы врезал...
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:56
    +14
    Видать британские ракеты кончились. Кстати, французское посольство в Киеве функционирует? Если оно ещё целое, то это стоило бы исправить
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:59
    +12
    Где там французы в Африке ? Не пора ли им домой собираться ,надо помочь местному освободительному движению
    1. Илья22558
      Илья22558 Сегодня, 13:13
      +4
      Мне кажется, что необходимо поддержать протестующих французов трофейными стингерами и джавелинами!
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:28
      0
      Не надо им домой, им надо в Африке остаться навсегда, там львам кушать нечего
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 13:48
        0
        Цитата: Turbuta Dave
        Ну и что дальше? ......... Россию хотят стереть и ядерная дубина не поможет.. А вот Ким Чен Ин тот бы врезал...

        Советскому Союзу ядерная дубина не помогла. И России не поможет.
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 13:54
          0
          Цитата: Катя_Иванова
          Советскому Союзу ядерная дубина не помогла.

          Против кого не помогла?
  5. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 13:01
    +11
    Молчание не всегда золото! Тем более когда молчит Президент.
  6. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:02
    +5
    И ведь не все сразу дают. Понемногу понемногу усиливают . Явно прослеживается задача - обессилить Россию , истощить экономически пока всу способны воевать .
  7. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:06
    +4
    Литературные слова заканчиваются. Молчаливо наблюдаем эскалацию конфликта...
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:08
    +1
    Махальщикам шашкой в интернетах давно пора бы понять, что у нас нет ресурсов для ведения двух конфликтов одновременно. Поэтому первоначальная задача - это закопать бандерогеев, чем больше - тем лучше. Так же необходимо записывать в блокнотик все "добрые дела" лягушатников, мелкобритов и остальных. После завершения конфликта нам представится случай "занести всем благодетелям" благодарность. Не сразу, но постепенно и со временем.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:13
      +2
      Не сразу, но постепенно и со временем.


      Лет через сто?
  9. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 13:08
    0
    Видимо эффективная ракет, раз наращивают их поставки. Сегодня вон генерала убили ракетой Storm Shadow.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:45
      0
      Французские КР Scalp пойдут на замену английским КР Storm Shadow, склад которых на днях накрыли под Николаевом.Более 12 часов полыхало.Это по сути одна и та же ракета.

  10. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 13:08
    0
    Похоже очень много намочили. Скоро моченых будет некуда девать.!!!?
  11. km-21
    km-21 Сегодня, 13:12
    +8
    Год назад мы надсмехались над поставками касок, аптечек и Джавелинов.
    Сегодня пытаемся терпеть поставки крылатых и баллистических ракета.
    Завтра заплачем над поставками ядерного оружия?
    Неужели мы не понимаем, что Запад пойдет до конца? До НАШЕГО конца! И если мы не повысим ставки до ядерных ударов по территории НАТО, то наш конец станет неизбежен.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:26
      +1
      Цитата: km-21
      Год назад мы надсмехались над поставками касок, аптечек и Джавелинов.
      Сегодня пытаемся терпеть поставки крылатых и баллистических ракета.
      Завтра заплачем над поставками ядерного оружия?
      Неужели мы не понимаем, что Запад пойдет до конца? До НАШЕГО конца! И если мы не повысим ставки до ядерных ударов по территории НАТО, то наш конец станет неизбежен.

      А если нанесете удар, то они конечно не ответят? У Вас дети есть? Вы их спросите или они хотят рисковать получением ядерного удара из за Ваших амбиций.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:43
        +1
        Ну, если Запад готов рискнуть своими детьми, бесконечно повышая градус, то и нам он выбора не оставляет. Сразу бить не надо, надо обозначить границы, при пересечении ударить по логистическому хабу в Польше, если не придут в себя, то следующий удар по логову в Британии/США. По другому тягаться с озверевшим миллиардом невозможно.
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 13:50
          0
          А зачем тягаться с ними почему мир не заключить ?
      2. km-21
        km-21 Сегодня, 13:57
        0
        Цитата: Арон Заави
        А если нанесете удар, то они конечно не ответят? У Вас дети есть? Вы их спросите или они хотят рисковать получением ядерного удара из за Ваших амбиций.

        Я исхожу из того, что враги пришли нас убить. И у них для этого вполне достаточно обычных неядерных вооружений. Поэтому мне нечего терять, и я (и мои дети) должен либо погибнуть, либо защищаться всеми доступными средствами. Я считаю, что только решительный ответный удар даст нам шанс остановить врага у последней черты.

        А если кто-то струсил и надеется что война его не коснется, то пускай забьется в норку со всем своим семейством и сидит тихо.
        Может и пронесет...
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:12
    0
    А вагнеровцев в Африке тоже действует режим пленных не брать?
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:13
    +1
    Мы приняли решение передать [Украине] новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии
    Решение ожидаемо. За Францией последует следующая страна имеющая на вооружение ракеты большой дальности. Когда это не поможет будут ломать голову, что еще можно использовать из своих арсеналов или сразу посылать свои вооруженные контингенты. Страны НАТО с начала конфликта действуют планомерно в поставках вооружений проверяя реакцию России. Так ходят по болоту - прощупал почву сделал шаг, постоял, следующий шаг и т.д. А ведь так болото перейти можно если оно не дает обратной реакции.
  14. g_ae
    g_ae Сегодня, 13:14
    -1
    Прям анекдот все новыми красками играет.
    - Кужугетыч, давай бахнем по Парижу!
    - Нельзя, там наши люди.
    - А по Лондону?
    - Там тоже наши люди.
    - А по Нью-Йорку?
    - И там наши люди.
    - А по Тель-Авиву?
    - Так и там наши люди.
    - Может 0оть по Воронежу. Там точно наших людей нет.
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 13:44
      0
      Считаю Ваш анекдот не смешным
      Возможно, я испорчена советской школой и мягким юмором Какая есть и меняться не хочу
  15. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 13:16
    +1
    Такое ощущение складывается что наше правительство ослепло и оглохло, от ударов ладошкой по лицу, уже действительно пора бы принимать ответные меры. Наверное просто мы все тут не грамотные и ничего не понимаем в политики, и в дипломатии, а им там сверху лучше понятней и видней.
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 13:38
      0
      Я бы все душой за,но у РФ нет "рычагов воздействия".- 1
      Ведь,Вы ,в серьез не собираетесь начинать ЯВ?
      На это не способны ,воспитанные в Советском Союз
  16. Million
    Million Сегодня, 13:24
    +4
    Надо бы поддержать подростков-арабов в Париже.Денег им дать и компонентов для изготовления котейля Молотова.
    Такой Алаверды был бы кстати.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 13:30
      0
      Деньги они разворуют и на них отоварятся новейшими Айфонами. Поэтому идея так себе..
      1. Million
        Million Сегодня, 13:37
        +1
        Ну это как договориться. И с кем.Все может очень даже хорошо получиться.
        1. Светлан
          Светлан Сегодня, 13:42
          -1
          С Арабами? С релокантами? (Так это кажется сегодня называется) Договорится? Не получится.
          1. Million
            Million Сегодня, 13:44
            +2
            Договариваются с лидером,а не с толпой,разве непонятно?
            1. Светлан
              Светлан Сегодня, 13:49
              -1
              Это известно, но у них нет лидера как такого. Это сетевое сообщество.
  17. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:28
    0
    Как предложил Сладков, нравится кому-то это или нет, Польшу надо отсечь
  18. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 13:30
    0
    "дальнебройными ракетами:"миротворец"
    Позрники,наступательную ракету,назвать'"миротворец"
  19. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 13:31
    0
    У меня опять альтернативное мнение. У наших уважаемых партнёров какие-то проблемы. Начинать контрнаступление без предварительных дальних ударов по тылам - это нарушение их собственной стратегии. И ведь время было, больше шести месяцев. Почему пехоту погнали так поздно, дали построить укрепрайон, тоже непонятно.
    Конечно, у нас могут быть в армии аналитики и разведка, но, опасаюсь, они тоже этого не знают.
    Так что эти поставки выглядят очень опоздавшими.
    Что не уменьшает опасности ракет, необходимости укрепления ПВО и рассредоточения тыловых структур.
    1. Viktior Vinland
      Viktior Vinland Сегодня, 13:45
      +2
      Проблемы не у партнеров, а у нас. Они уничтожают украинцев также охотно как и русских, для них это все те же ненавидимые ими русские, которые сейчас уничтожают друг друга за поставки старого оружия в кредит.
      В этом им помогают путинские предатели во власти, которые вместо того, чтобы отрезать Украину от Польши еще в начале конфликта (от западных поставок) устраивают бахмутские мясорубки, вместо того, чтобы расширять плацдарм на юге и окружать Николаев бросили так необходимые войска в штурм Мариуполя, который не нужно было проводить, а можно было изолировать и бомбить пока не сдохнут от бомб или от голода. Налицо предательство политического руководства страны, путинского клана. Этот клан, который и пытается устами прикормленных клоунов Пригожина и Кадырова свалить вину на армию за последствия предательства и предательских действий Путина.
  20. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:37
    0
    Ничего нового, конечно, но немного грустно. Эти поставки все равно ничего не изменят, но Макрону нужно как-то задабривать хозяина - даром чтоль ему продемонстрировали начинавшуюся цветную революцию? А набрать политических очков в вопросе 404 другими способами он (в связи с утратой доверия :)) попросту не может; ну тут пускай сам на себя пеняет.
  21. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 13:45
    0
    Песков:
    решение Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия ошибочно и чревато последствиями для самой Украины, ведь Россия будет принимать контрмеры.

    Лучше бы молчал уже и не позорился!
  22. К-50
    К-50 Сегодня, 13:52
    0
    Макрон: Франция приняла решение «поддержать наступление» Украины передачей крылатых ракет большой дальности

    Походу у глав лягушкоеда мало проблем внутри страны, так он хочет и снаружи их поиметь?
    Кто-то нарваться хочет или так обида за "музыкантов" в Африке задевает?