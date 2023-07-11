Макрон: Франция приняла решение «поддержать наступление» Украины передачей крылатых ракет большой дальности

Мы приняли решение передать [Украине] новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии

Франция приняла решение последовать по пути Британии и снабдить киевский режим дальнобойными ракетами. "Миротворец" Макрон считает, что ВСУ требуется поддержка контрнаступления. Соответствующее заявление французский президент сделал перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.Франция решила поддержать забуксовавшее контрнаступление ВСУ, передав Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Стоит отметить, что открытием для нас это быть не должно, тот же Макрон еще в мае озвучил планы по "поддержке" Украины ракетами. С того времени поменялась только формулировка. Если ранее французский президент говорил о необходимости поставки ракет Украине, чтобы она "могла сопротивляться", то теперь для "поддержки наступления".- заявил Макрон.На данный момент никаких подробностей будущей поставки нет, вероятней всего, французский президент только анонсировал передачу. С большой вероятностью речь идет об аналоге британских крылатых ракет Storm Shadow, уже переданных Украине, - SCALP-EG. Французская ракета SCALP-EG и британская Storm Shadow фактически являются одной и той же ракетой, выпускаемой для различных заказчиков.Крылатая ракета воздушного базирования SCALP-EG (Systeme de Croisiere conventionnel Autonome a Longue portee Precis – Emploi General purpose, "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением") имеет дальность поражения в 250 км. Для ее применения Воздушным силам ВСУ не придется переделывать фронтовые бомбардировщики Су-24, способные нести британскую Storm Shadow, системы сброса ракет аналогичные.