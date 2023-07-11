В Киеве вооруженные силовики захватили еще два корпуса Киево-Печерской лавры

Ранним утром во вторник, 11 июля, комиссия украинского Минкульта в сопровождении вооруженных сотрудников полиции осуществила захват полицейских захватила 54-го и 58-го корпусов Киево-Печерской лавры. В захваченных корпусах располагаются монастырские гостиницы.Как сообщает украинский портал "Союз православных журналистов", во время захвата зданий находившиеся в монастыре монахи били в набат. Вооруженные автоматами захватчики вели себя агрессивно, запрещали снимать происходящее на видео, при этом угрожая разбить телефоны.Вместе с сотрудниками полиции на территории лавры также присутствовали представители заповедника, которые содействовали захвату помещений, вскрыв двери. Ранее появившимся на территории Киево-Печерской лавры представителям заповедника прихожане помешали захватить и опечатать монастырские корпуса.Помещения крупнейшего на Украине монастырского корпуса Киево-Печерской лавры находятся в собственности государства, а именно одноименного заповедника. Администрация заповедника требует патриархат Украинской Православной Церкви полностью очистить монастырскую территорию, однако этому препятствуют монахи, ссылающиеся отсутствие соответствующего судебного предписания, а такде на то, что ранее эти помещения были переданы УПЦ в бессрочное бесплатное пользование.Несмотря на попытки противодействия со стороны монахов и прихожан, представители украинского Минкульта при поддержке силовиков и националистов продолжают захватывать все новые монастырские помещения.