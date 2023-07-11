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Комиссия связи США оценила риски столкновения спутников Starlink с различными объектами в космосе

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Комиссия связи США оценила риски столкновения спутников Starlink с различными объектами в космосе

В последнее время в космосе возрастают риски столкновений спутников Starlink с различными объектами. Об этом пишет издание Gizmodo со ссылкой на опубликованный свежий отчет Федеральной комиссии связи США (FCC).


Отчет американской комиссии основывается на тех данных, которые компания SpaceX, которой принадлежат спутники, обязательно передает в это профильное ведомство. Согласно имеющейся у комиссии информации, только с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года спутники совершили 25 тысяч маневров, уклоняясь от столкновений с космическими кораблями, другими спутниками и просто космическим мусором.

Каждый день спутникам приходится уклоняться от столкновений не менее 140 раз. С 2019 года наблюдается рост опасности столкновений спутников с другими объектами. Между тем, в изрядной степени в этом виновата и сама компания SpaceX, поскольку она постоянно увеличивает количество находящихся на орбите спутников. Соответственно, возрастает и риск столкновения одних спутников Starlink с другими.

Получается, что, беспокоясь по поводу роста риска столкновений спутников, компания в то же время сама и создает данные риски, и с каждым годом они повышаются. Однако ограничения на запуск спутников в космос никем не вводятся, и этим успешно пользуется корпорация SpaceX, увеличивая свою прибыль.

Кроме того, уточняется, что еще в 2021 году сотрудники корпорации обратили внимание на подобные инциденты. Спутники компании оборудованы специальной системой предотвращения столкновения, срабатывающей при вероятности столкновения более 0,001 процента.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Official SpaceX Photos
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4 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:26
      0
      Заработало и даже оповещение включили (колокольчик появился). Как вкл., так и откл.
      В последнее время в космосе возрастают риски столкновений спутников Starlink с различными объектами
      Так Илон поназапускал столько своих штуковин, что нарушил все движение на орбите. Пора орбитальных ГИБДДшников ставить.
  2. HAM
    HAM Сегодня, 13:36
    0
    Маск думает только о себе,а то что его спутники могут мешать другим,так на то ему плевать.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:46
      0
      Цитата: HAM
      Маск думает только о себе,а то что его спутники могут мешать другим,так на то ему плевать.

      Космос совершенно огромен, а количество объектов которые он запустил в космос, всё ещё меньше чем число обломков от Китайского испытания ПКО. И таковым будет ещё немало лет.
      Так же его спутники могут уворачиваться от других и SpaceX всем рекомендует поручить всё их автоматической системе уклонения, тем самым Старлинк от вас увернётся, а не вы от него. А вот обломки от испытаний ПКО ни от кого не уворачвиваются.
      Так же есть проблемы со взрывами разгонных блоков, которые Маск вообще не использует и тд.
  3. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:45
    0
    с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года спутники совершили 25 тысяч маневров, уклоняясь от столкновений с космическими кораблями, другими спутниками и просто космическим мусором
    Ну так надо вывести на их орбиту наш "0" спутник с ведром гаек, болтов и подшипников, всё это вывалить, тогда не увернуться...имхо angry soldier