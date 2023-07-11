Комиссия связи США оценила риски столкновения спутников Starlink с различными объектами в космосе

В последнее время в космосе возрастают риски столкновений спутников Starlink с различными объектами. Об этом пишет издание Gizmodo со ссылкой на опубликованный свежий отчет Федеральной комиссии связи США (FCC).Отчет американской комиссии основывается на тех данных, которые компания SpaceX, которой принадлежат спутники, обязательно передает в это профильное ведомство. Согласно имеющейся у комиссии информации, только с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года спутники совершили 25 тысяч маневров, уклоняясь от столкновений с космическими кораблями, другими спутниками и просто космическим мусором.Каждый день спутникам приходится уклоняться от столкновений не менее 140 раз. С 2019 года наблюдается рост опасности столкновений спутников с другими объектами. Между тем, в изрядной степени в этом виновата и сама компания SpaceX, поскольку она постоянно увеличивает количество находящихся на орбите спутников. Соответственно, возрастает и риск столкновения одних спутников Starlink с другими.Получается, что, беспокоясь по поводу роста риска столкновений спутников, компания в то же время сама и создает данные риски, и с каждым годом они повышаются. Однако ограничения на запуск спутников в космос никем не вводятся, и этим успешно пользуется корпорация SpaceX, увеличивая свою прибыль.Кроме того, уточняется, что еще в 2021 году сотрудники корпорации обратили внимание на подобные инциденты. Спутники компании оборудованы специальной системой предотвращения столкновения, срабатывающей при вероятности столкновения более 0,001 процента.