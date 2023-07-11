Белый дом высказался против создания должности генерального инспектора по Украине

Поставки в адрес ВСУ стали средством обогащения части американского истэблишмента, не говоря уже о киевском режиме: прикрываясь боевыми действиями и понесенными в ходе них потерями, можно списывать матчасть на миллиарды долларов, или закупать технику и оборудование по завышенной цене, что сулит не меньшие барыши.Так, в июне Пентагон оправдывал «бухгалтерской ошибкой» завышение стоимости переданной ВСУ продукции на $6,2 млрд (из $35,4 млрд, выделенных на вооружение Киева на 2023 финансовый год). Этим поводом воспользовались республиканцы, потребовав введения должности генерального инспектора по Украине, который должен осуществлять контроль за военной помощью, идущей из США в незалежную.Однако, как сообщается в издании Defense News, Белый дом высказался против создания данного поста, учреждение которого прописано в законопроекте Палаты представителей о военном бюджете на 2024 год, предусматривающем выделение Минобороны $874 млрд.В заявлении администрации президента США утверждается, что достаточно уже имеющихся контролирующих инстанций в лице представителей Пентагона, Управления государственной отчетности и Агентства по международному развитию.Однако республиканцы отмечают, что специальный генеральный инспектор может обеспечить дополнительный, более скоординированный уровень надзора.