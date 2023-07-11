Военное обозрение
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Белый дом высказался против создания должности генерального инспектора по Украине

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Белый дом высказался против создания должности генерального инспектора по Украине

Поставки в адрес ВСУ стали средством обогащения части американского истэблишмента, не говоря уже о киевском режиме: прикрываясь боевыми действиями и понесенными в ходе них потерями, можно списывать матчасть на миллиарды долларов, или закупать технику и оборудование по завышенной цене, что сулит не меньшие барыши.


Так, в июне Пентагон оправдывал «бухгалтерской ошибкой» завышение стоимости переданной ВСУ продукции на $6,2 млрд (из $35,4 млрд, выделенных на вооружение Киева на 2023 финансовый год). Этим поводом воспользовались республиканцы, потребовав введения должности генерального инспектора по Украине, который должен осуществлять контроль за военной помощью, идущей из США в незалежную.

Однако, как сообщается в издании Defense News, Белый дом высказался против создания данного поста, учреждение которого прописано в законопроекте Палаты представителей о военном бюджете на 2024 год, предусматривающем выделение Минобороны $874 млрд.

В заявлении администрации президента США утверждается, что достаточно уже имеющихся контролирующих инстанций в лице представителей Пентагона, Управления государственной отчетности и Агентства по международному развитию.

Однако республиканцы отмечают, что специальный генеральный инспектор может обеспечить дополнительный, более скоординированный уровень надзора.
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4 комментария
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 13:48
    +1
    Ну правильно, гауляйтер то всяко красивее и больше по делу звучит. Хоть и не совсем по англо, зато вполне по саксонски!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:50
    0
    Байден против назначения гауляйтера по украине?Бандерва есть,а гауляйтера нет?
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:51
    0
    Петрушками управляют закулиса, за % от заказов.
    Хоть 3и инспектора, хоть 0.
    Деньги идут куда надо.
    И действия кремля - мимо тех инспекьоров.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:59
    0
    Поставки в адрес ВСУ стали средством обогащения части американского истэблишмента, не говоря уже о киевском режиме
    В Сша это скромно называют "лоббированием интересов" и ошибками бухгалтерии. На Украине это ни как не называют потому, что это норма и обсуждению не подлежит.