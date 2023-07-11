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Минобороны Белоруссии запланировало совместную подготовку с бойцами ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику

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Минобороны Белоруссии запланировало совместную подготовку с бойцами ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику

Белорусская армия планирует обменяться опытом с подразделениями ЧВК "Вагнер" после их прибытия на территорию республики. Об этом говорится в сообщении Минобороны РБ.


На данный момент в Белоруссии завершается подготовка подразделений российской армии, прибывших в республику. После их отправки в Россию, на полигоны белорусской армии прибудет в рамках ротации очередная группа подразделений ВС России. Как пояснили в Минобороны республики, подготовка российских и белорусских военных ведется совместно.

Несмотря на проведение плановых занятий в рамках боевой подготовки, при создании угроз военной безопасности Союзному государству подразделения региональной группы войск (сил) всегда готовы к немедленному задействованию для обеспечения безопасности и защиты

- говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны Белоруссии планирует проведение совместных занятий и подготовки с бойцами ЧВК "Вагнер" после того, отряды "Оркестра" прибудут в республику и рассредоточатся по полигонам. Особое внимание белорусские военные намерены уделить приемам и способам ведения боевых действий.

Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно

- заявил ранее Александр Лукашенко, говоря о подготовке белорусских военных инструкторами ЧВК "Вагнер".
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:27
    0
    Да уж ,вагнеровцев в Вильнюсе сегодня явно не хватает.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:33
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Да уж ,вагнеровцев в Вильнюсе сегодня явно не хватает.

      Вильнюс их давно и слёзно выпрашивает, даже больше, чем поляки.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:40
        0
        tixonmarine.Воспоминание детства .Вроде в Вильнюсе есть костёл ,построенный из кирпичиков размером с спичечный коробок.Ни на что не намекаю.Но легенда гласит, что Наполеон хотел его разобрать и вывезти во Францию.Таксист рассказывал, которому отец оплатил экскурсию по Вильнюсу.Давно это было.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:43
    0
    Как по мне - было бы очень не плохо провести у нас массовые сборы резервистов, отрядив на них как раз музыкантов инструкторами.. Дабы народ заранее маленько встряхнуть и подготовить.. А не потом выпучив глаза пытаться лихорадочно чему-то быстренько учить. Только не как обычно - чтобы партизаны месяц водку пьянствовали, а по настоящему погонять..
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: paul3390
      музыкантов инструкторами


      Может, хватит на них уже молиться?
      Военнослужащие ДНР-ЛНР воюют уже много лет там, плюс сейчас наша армия отражает контрнаступление ВСУ без помощи наёмников. Есть и в составе кадровой армии грамотные люди.
      Что за преклонение перед наёмниками? Почему инструкторами нельзя задействовать других опытных военных?
    2. K._2
      K._2 Сегодня, 13:53
      +1
      Поедете на сборы? Слишком короткий текст.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:54
    0
    Белорусская армия планирует обменяться опытом с подразделениями ЧВК "Вагнер"
    Передавать боевой опыт необходимо и это правило, которому нужно следовать.