Минобороны Белоруссии запланировало совместную подготовку с бойцами ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику

Несмотря на проведение плановых занятий в рамках боевой подготовки, при создании угроз военной безопасности Союзному государству подразделения региональной группы войск (сил) всегда готовы к немедленному задействованию для обеспечения безопасности и защиты

Они расскажут про оружие : какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно

Белорусская армия планирует обменяться опытом с подразделениями ЧВК "Вагнер" после их прибытия на территорию республики. Об этом говорится в сообщении Минобороны РБ.На данный момент в Белоруссии завершается подготовка подразделений российской армии, прибывших в республику. После их отправки в Россию, на полигоны белорусской армии прибудет в рамках ротации очередная группа подразделений ВС России. Как пояснили в Минобороны республики, подготовка российских и белорусских военных ведется совместно.- говорится в сообщении.Кроме того, Минобороны Белоруссии планирует проведение совместных занятий и подготовки с бойцами ЧВК "Вагнер" после того, отряды "Оркестра" прибудут в республику и рассредоточатся по полигонам. Особое внимание белорусские военные намерены уделить приемам и способам ведения боевых действий.- заявил ранее Александр Лукашенко, говоря о подготовке белорусских военных инструкторами ЧВК "Вагнер".