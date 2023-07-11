Проходившие при посредничестве Госдепа армяно-азербайджанские мирные переговоры в Вашингтоне зашли в тупик

В Вашингтоне прошел второй раунд переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве США. В заявлениях обеих сторон после переговоров и в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена отмечается, что министры согласовали дополнительные статьи мирного договора и достигли взаимопонимания по проекту соглашения. Однако, во всех трех заявлениях подчеркивалось, что Еревану и Баку еще предстоит договориться по «ключевым вопросам».Во-первых, армянская сторона хочет использовать советские карты 1975 года для определения границы между двумя странами. Это противоречит позиции азербайджанской стороны, которая хочет использовать для этого процесса «анализ и изучение юридически обязывающих документов, а не какую-либо специально выбранную карту».Второй вопрос – это требование Армении о создании международного механизма для решения вопросов безопасности и прав армянского меньшинства в Карабахском регионе. Со своей стороны, Баку неоднократно давал понять, что вопросы, связанные с армянской общиной Карабаха, являются внутренним делом Азербайджана и что он не согласится ни на какой международный механизм для решения этих проблем.По словам вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна, третьим вопросом, по которому стороны еще не пришли к единому мнению, являются рамки гарантов мирного соглашения. Обе стороны понимают необходимость какого-то механизма для обеспечения соблюдения мирного договора, но им еще предстоит договориться о структуре этого документа.Министерство иностранных дел Армении также отмечает вывод войск с армяно-азербайджанской границы как еще один предмет разногласий между Ереваном и Баку.Таким образом, министерские переговоры при посредничестве США не привели обе стороны к взаимному согласию по этим сложным вопросам. Негативное влияние на переговоры оказали также вооруженные столкновения между двумя странами вдоль армяно-азербайджанской государственной границы, а также в части Карабахского региона.Как сообщают азербайджанские СМИ, 15 июня военнослужащие ВС Армении открыли огонь по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана на КПП «Лачин», когда они поднимали флаг Азербайджана на въезде на мост Хакари. В ходе обстрела ранен азербайджанский военнослужащий. Ереван заявил, что район, где был поднят флаг, является территорией Армении.В свою очередь, миротворческие силы Российской Федерации, находящиеся в этом регионе, подчёркивают важность демаркации границ для предотвращения подобных столкновений.