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Проходившие при посредничестве Госдепа армяно-азербайджанские мирные переговоры в Вашингтоне зашли в тупик

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Проходившие при посредничестве Госдепа армяно-азербайджанские мирные переговоры в Вашингтоне зашли в тупик

В Вашингтоне прошел второй раунд переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве США. В заявлениях обеих сторон после переговоров и в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена отмечается, что министры согласовали дополнительные статьи мирного договора и достигли взаимопонимания по проекту соглашения. Однако, во всех трех заявлениях подчеркивалось, что Еревану и Баку еще предстоит договориться по «ключевым вопросам».


Во-первых, армянская сторона хочет использовать советские карты 1975 года для определения границы между двумя странами. Это противоречит позиции азербайджанской стороны, которая хочет использовать для этого процесса «анализ и изучение юридически обязывающих документов, а не какую-либо специально выбранную карту».

Второй вопрос – это требование Армении о создании международного механизма для решения вопросов безопасности и прав армянского меньшинства в Карабахском регионе. Со своей стороны, Баку неоднократно давал понять, что вопросы, связанные с армянской общиной Карабаха, являются внутренним делом Азербайджана и что он не согласится ни на какой международный механизм для решения этих проблем.

По словам вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна, третьим вопросом, по которому стороны еще не пришли к единому мнению, являются рамки гарантов мирного соглашения. Обе стороны понимают необходимость какого-то механизма для обеспечения соблюдения мирного договора, но им еще предстоит договориться о структуре этого документа.

Министерство иностранных дел Армении также отмечает вывод войск с армяно-азербайджанской границы как еще один предмет разногласий между Ереваном и Баку.

Таким образом, министерские переговоры при посредничестве США не привели обе стороны к взаимному согласию по этим сложным вопросам. Негативное влияние на переговоры оказали также вооруженные столкновения между двумя странами вдоль армяно-азербайджанской государственной границы, а также в части Карабахского региона.

Как сообщают азербайджанские СМИ, 15 июня военнослужащие ВС Армении открыли огонь по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана на КПП «Лачин», когда они поднимали флаг Азербайджана на въезде на мост Хакари. В ходе обстрела ранен азербайджанский военнослужащий. Ереван заявил, что район, где был поднят флаг, является территорией Армении.

В свою очередь, миротворческие силы Российской Федерации, находящиеся в этом регионе, подчёркивают важность демаркации границ для предотвращения подобных столкновений.
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5 комментариев
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  1. wanna
    wanna Сегодня, 20:25
    -1
    Изменить заголовок на "США съедают советскую территорию на новом месте" или "США находят новую точку опоры, чтобы потеснить Россию".
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:50
      +1
      США не собираются никого теснить.Им нужен тлеющий нерешённый конфликт,который бы они смогли поджечь в самый подходящий для них момент.С помощью этого конфликта можно попытаться втянуть в войну с Азербайджаном Иран на стороне Армении,и как следствие вынудить Турцию воевать с Ираном.То есть можно столкнуть Турцию и Иран и при благоприятных обстоятельствах поиметь серьёзный профит с этого конфликта и даже воскресить тему государства Курдистан,за которым стоят Запад и Израиль.

      Проходившие при посредничестве Госдепа армяно-азербайджанские мирные переговоры в Вашингтоне зашли в тупик


      Нисколько этим не удивлён.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:26
    +1
    Ай бяда то, за что не возьмутся обломинго прилетает.))) Тенденция однако.
    1. одинокий
      одинокий Сегодня, 20:57
      0
      Ну этот обломинго продолжается уже 35лет,и нет никаких реальных результатов,независимо от оттого,кто организует переговоры
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:44
    +1
    Куда США лезут с примерением враждующих народов,хотя у них опыт большой, для индейцев они готовили одеяла заражённые чумой.И проблема была решена,с отсутствием народа.И кто готов на роль индейцев : Азербайджанцы или армяне?Зачем, волчара в дипломатии Алиев дал добро на переговоры под патронажем США,если все прекрасно знают ,что Пашинян продукт США .