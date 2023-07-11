Spiegel: Германия намерена передать Киеву системы ПВО, танки, БМП и боеприпасы на 600 млн евро

Вполне вероятно, что отказ стран-участниц НАТО приглашать Украину в альянс будет «компенсирован» другими «плюшками». Например, поставками вооружений западного образца.
Так, в преддверии саммита в Вильнюсе некоторые западные государства уже сделали ряд заявлений о намерении поддержать Киева путем поставок дополнительного вооружения. При этом исходя из того, что собираются партнеры Украины передать ВСУ, можно сделать вывод об очередном повышении ставок в текущем конфликте.
В частности, президент США Джо Байден сообщил о принятии «сложного решения» о передаче Киеву кассетных артиллерийских боеприпасов. В свою очередь, во Франции заявили о намерении отправить на Украину крылатые ракеты большой дальности SCALP, поражающие цели на расстоянии до 560 км.
Теперь стало известно и о планах Германии передать Киеву вооружение на сумму в 600 млн евро. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на неназванные источники во властных кругах ФРГ.
В материале говорится, что Берлин планирует поставить ВСУ несколько пусковых установок Patriot и, вероятно, другие средства ПВО. Кроме того, в пакет войдут БМП Marder, танки Leopard 1, беспилотники и около 20 тысяч артиллерийских снарядов.
В издании утверждают, что Германия может официально объявить о вышеупомянутой помощи Украине уже сегодня.