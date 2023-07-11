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Spiegel: Германия намерена передать Киеву системы ПВО, танки, БМП и боеприпасы на 600 млн евро

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Spiegel: Германия намерена передать Киеву системы ПВО, танки, БМП и боеприпасы на 600 млн евро

Вполне вероятно, что отказ стран-участниц НАТО приглашать Украину в альянс будет «компенсирован» другими «плюшками». Например, поставками вооружений западного образца.


Так, в преддверии саммита в Вильнюсе некоторые западные государства уже сделали ряд заявлений о намерении поддержать Киева путем поставок дополнительного вооружения. При этом исходя из того, что собираются партнеры Украины передать ВСУ, можно сделать вывод об очередном повышении ставок в текущем конфликте.

В частности, президент США Джо Байден сообщил о принятии «сложного решения» о передаче Киеву кассетных артиллерийских боеприпасов. В свою очередь, во Франции заявили о намерении отправить на Украину крылатые ракеты большой дальности SCALP, поражающие цели на расстоянии до 560 км.

Теперь стало известно и о планах Германии передать Киеву вооружение на сумму в 600 млн евро. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на неназванные источники во властных кругах ФРГ.

В материале говорится, что Берлин планирует поставить ВСУ несколько пусковых установок Patriot и, вероятно, другие средства ПВО. Кроме того, в пакет войдут БМП Marder, танки Leopard 1, беспилотники и около 20 тысяч артиллерийских снарядов.

В издании утверждают, что Германия может официально объявить о вышеупомянутой помощи Украине уже сегодня.
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17 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:53
    +1
    10 июля американская телекомпания CNN рассказала, что руководитель немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер пообещал в течение трех месяцев (12 недель) открыть на Западной Украине предприятие по производству и ремонту различной военной техники (танков, бронетранспортеров и прочей подобной продукции), а также по подготовке специалистов по ее обслуживанию. Оценочная стоимость завода составляет около $220 млн, а его производственная мощность – порядка 400 единиц продукции в год.


    11 июля информационный ресурс проинформировал, что упомянутый завод, вероятно, возводят в окрестностях села Чернотисов, находящегося в Пийтерфолвовской общине Закарпатской области за рекой Тиса, неподалеку от границ с Венгрией и Румынией. Причем строительные работы там ведутся уже больше месяца.Точное место строительства неизвестно даже местным жителям. Но они подтверждают, что в данной местности наблюдается движение огромного количества грузовиков с гравием, бульдозеров и бетономешалок, приезжающих со стороны города Виноградов. Причем бетона везут визуально столько, сколько не производится во всем Закарпатье. В обратную сторону следуют грузовики с грунтом, что указывает на возведение подземных сооружений для защиты от ракетных ударов.

    https://topcor.ru/37097-vyjasnilos-verojatnoe-mesto-stroitelstva-buduschego-zavoda-rheinmetall-na-ukraine.html
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 14:56
      +5
      Что-то слабо верится, что за 220 миллионов долларов можно построить завод по производству и ремонту танков. Это стоимость одного голливудского блокбастера.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:01
        0
        Скорее всего отвёрточная сборка.Чтобы построить танк нужен не один завод. Нужен завод по производству движков,завод по производству стволов,завод по производству стали нужного качества,композитной брони,завод по производству оптики,завод по производству электронных компонентов,завод по производству тех же катков,гусениц.А если строят только один завод,то завозить комплектующие будут из-за бугра,а на одном заводе будут только производить отвёрточную сборку.
        1. Трус
          Трус Сегодня, 15:13
          +1
          Отвёрточная сборка… Интересно будет посмотреть на склады для движков, для корпусов и башен, для электронной компоненты, для орудий, а так же на площадку готовой продукции. Такое скопление готовой продукции и ЗиПа да на территории по которой можно наносить удары это ж мечта.
        2. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 15:33
          0
          если строят только один завод,то завозить комплектующие будут из-за бугра,а на одном заводе будут только производить отвёрточную сборку.

          Всё равно что-то слишком дешево.
      2. kaufman
        kaufman Сегодня, 15:15
        0
        У нас точно нельзя , со всеми хапугами на каждом этапе. А немцы деньги считать умеют. Да и завод видимо скорее всего танкоремонтный
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 15:21
          +1
          Уж немцы-то умеют считать, ага. Помнится они аэропорт один строили, превысив смету в n-е количество раз и так и не построив... А закрытие АЭС ради ветряков - так вообще лучшее доказательство умению считать деньги.

          И только такие как вы, украинцы, всё продолжают веровать в белых господ и облизывать пыль с их ботинков... Ну не свой же Харьковский завод развивать, тут ведь думать надо было
    2. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 15:19
      0
      Сожгут однозначно, как только достроят!!!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:01
    +4
    Берлин планирует поставить ВСУ несколько пусковых установок Patriot и, вероятно, другие средства ПВО. Кроме того, в пакет войдут БМП Marder, танки Leopard 1, беспилотники и около 20 тысяч артиллерийских снарядов.
    Когда же у вас руки отсохнут немчура поганая?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:06
      0
      Да пусть разоружаются.Поляки всё время вооружаются,а немцы всё время разоружаются.А если учесть польские требования к Германии по репорациям, то я не удивлюсь,если со временем поляки силой возьмут с немцев всё что захотят.Пусть немцы и дальше разоружаются и раздают налево и направо свою технику.Будут жить в Польше.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 15:15
        0
        со временем поляки силой возьмут с немцев всё что захотят.

        Ну этому скорее всего ни когда не бывать, по крайней мере пока существует нато . У них у всех есть один враг это Россия.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:45
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Когда же у вас руки отсохнут немчура поганая?

      С 1242 года ломаем, а они как зубы у акул вырастают.
  3. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 15:13
    0
    ....передать Киеву системы ПВО, танки, БМП,.....600млн евро.....

    Ага! А потом начнётся нытьё crying ливерной колбасы, чтобы наши их не в хлам раздолбали и вернули, деньги налогоплательщиков он оплакивать начнет
  4. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 15:16
    0
    600 000 000 евро, это на 1-2 дня боев!!!!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:43
    +2
    Spiegel: Германия намерена передать Киеву системы ПВО, танки, БМП и боеприпасы на 600 млн евро
    . Вот что пендель волшебный делает!!! Полосатики большие мастера отвешивать его всем нерадивым, непонятливых и прочим!
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:44
    +1
    Spiegel: Германия намерена передать Киеву системы ПВО, танки, БМП и боеприпасы на 600 млн евро

    Ну а Франция предоставит Украине ракеты с увеличенным радиусом полета для нанесения ударов по территории России за пределами зоны спецоперации. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Литве.
    "Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь​​​. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию", – сказал Макрон.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:15
      0
      позволить им наносить удары вглубь​​​.
      ... вглубь эмигранты ему уже засадили по самый анус...ещё немного расходов вникуда и местные добавят